Даррен Бент: «Антони финтит ради финтов, никого не проходит. Смотришь нарезки на YouTube и говоришь: «Вау, не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где результат?»

Теги Манчестер Юнайтед Даррен Бент премьер-лига Англия YouTube Антони Футбол

Даррен Бент считает, что финты Антони не помогают команде. 

«Он делает все это, но никого не проходит. Это не похоже на то, что он делает финт, чтобы пройти соперника, он финтит ради финтов. Сплошные финты и трюки, на данный момент бессодержательные». 

О том, можно ли назвать вингера «Манчестер Юнайтед» «футболистом с ютуба» 

«В некоторой степени, да. Ты смотришь нарезки с лучшими моментами футболиста на YouTube и говоришь: «Вау, я не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где смысл, где конечный продукт? Я знаю, что он неплохо начинал в «Юнайтед», забил пару хороших голов, но где конечный результат?» – сказал бывший форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» talkSPORT Drive. 

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68 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Okaka
Нуньес хотя бы убегает от защитников )
И этого достаточного?
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
Ну должен играть примерно на уровне Сака.
То есть если бы он как Сака забил 7-8 голов и сделал столько же ассистов его трансфер уже признали бы удачным а деньги отбитыми?
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Dm Kznts
Ответ Okaka
причем тут голы, хотя бы что-то делать
Причём тут голы?
Он как бы атакующий игрок и это его основное мерилово.
Голы и ассисты.
С последним правда плоховато пока.
Всё остальное - вкусовщина
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sinkindragon@gmail.com
Ответ AF007
https://gifer.com/de/PcPO 👌
всегда когда смотрю этот момент , то кажется что что-то толковое будет , но не проходит . Хотя в эру Фергюссона у него вполне неплохой дриблинг был , но часто да , бестолковый
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
Вот только залетает один из 10ударов😂😂😂.
Будем тренировать :)
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jane gunn
Сейчас все поливают Антони, и он полностью заслужил это. Надеюсь, что он не закопается ещё больше от такой критики, а наберётся спортивной злости и покажет результат всем назло
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Neron
Ответ vbnqsqmf98
Рановато оценивать, он ведь не так плох, нужно побольше времени
Он очень плох. Очень.
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YOKODZUMA
Ответ Денис Забелин
Комментарий удален пользователем
антони вроде старше...
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danilevich
Просто дно
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Александр Тихомиров
Ответ Dmitry Koway
Я смотрел тот матч онлайн. Рон был лучшим на поле. Фанат арсенала если шо. Ответил бы школьнику со львом на аве, но он ограничил возможность
да щас хейтят его все завистники)
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corazón blanco
В некоторой степени согласен. Ещё вспомнился момент когда убегали в контратаку в матче с Пэласом и имели численное преимущество, вместо того, чтобы отдать передачу, решил вырезать внешней и естественно мяч оказался у единственного защитника.
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Денис Забелин
Комментарий удален
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Men77
Да норм он игрок. Просто все его ассоциируют с ценой, которую за него заплатили, но тут уже не его вина.
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Dmitry Koway
Ответ Александр Тихомиров
только счет 2-1, и 90+ минута идет)))
Я смотрел тот матч онлайн. Рон был лучшим на поле. Фанат арсенала если шо. Ответил бы школьнику со львом на аве, но он ограничил возможность
+5
-2
+3
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Артём Лапицкий
вот и у МЮ появился свой Николя Пепе, сценарий предсказуем на ближайшие 2-3 года)
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Okaka
Ответ Dm Kznts
А кто тогда нуньес? ;)
Нуньес хотя бы убегает от защитников )
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Андрей Федоров
Бент куана не скажет
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Александр Тихомиров
Ответ Александра Александрова
У вас наверное интеллект 13 летнего , я футбол смотрю 30 лет уже и очень смешно , когда кто то пытается убедить меня в чем то , когда я все вижу своими глазами , молодой Роналду тупо прокидывал себе мяч и обгонял на скорости , кто то тоже называет это дриблингом , но настоящий дриблинг это когда ты можешь обыграть на носовом платке своего соперника , как это и делают Неймар и Месси, Роналду такого просто не умеет и не умел !
ой извините, я забыл что вы определяете что значит настоящий дриблинг)
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Okaka
Ответ Dm Kznts
У меня во такой вопрос к критикам. Чтобы игрок, который по амплуа классический вингер, оправдал затраченные на него 80 млн фунтов, сколько он должен забивать в среднем за сезон и в течении скольких сезонов?
причем тут голы, хотя бы что-то делать
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f0rmoceft
Тоже считаю, что Антони стоит не больше половины суммы, которую за него заплатили. Обычный средний игрок, который умеет финтить, что обычно для игрока из Бразилии.
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Ola BP
Ответ Александра Александрова
У вас наверное интеллект 13 летнего , я футбол смотрю 30 лет уже и очень смешно , когда кто то пытается убедить меня в чем то , когда я все вижу своими глазами , молодой Роналду тупо прокидывал себе мяч и обгонял на скорости , кто то тоже называет это дриблингом , но настоящий дриблинг это когда ты можешь обыграть на носовом платке своего соперника , как это и делают Неймар и Месси, Роналду такого просто не умеет и не умел !
Google.com
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-2
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Уэмбли Стедиум
Не могу забыть финт вокруг своей оси на 360 градусов
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Макс Кидалов
Ответ Фанат спорта01
В этом то и дело у Антони скорости нет от слова совсем. 38-летний Тиаго Сильва бегает быстрее.
А вроде по началу казалось что он очень быстрый
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Jamie Redknapp
😆😆😆
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Фанат спорта01
Ответ Dm Kznts
Антони, просто постоянно бей левой по воротам в дальний угол. Из 3-4 ударов один да залетит. Так 20 в сезон настреляешь :)
Вот только залетает один из 10ударов😂😂😂.
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