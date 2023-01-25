Даррен Бент: «Антони финтит ради финтов, никого не проходит. Смотришь нарезки на YouTube и говоришь: «Вау, не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где результат?»
Даррен Бент считает, что финты Антони не помогают команде.
«Он делает все это, но никого не проходит. Это не похоже на то, что он делает финт, чтобы пройти соперника, он финтит ради финтов. Сплошные финты и трюки, на данный момент бессодержательные».
О том, можно ли назвать вингера «Манчестер Юнайтед» «футболистом с ютуба»
«В некоторой степени, да. Ты смотришь нарезки с лучшими моментами футболиста на YouTube и говоришь: «Вау, я не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где смысл, где конечный продукт? Я знаю, что он неплохо начинал в «Юнайтед», забил пару хороших голов, но где конечный результат?» – сказал бывший форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» talkSPORT Drive.
Он как бы атакующий игрок и это его основное мерилово.
Голы и ассисты.
С последним правда плоховато пока.
Всё остальное - вкусовщина