Алексей Смертин: «Отношение к тренерам во Франции другое. Нельзя сказать «Юр, привет!» Семину, а тренеру «Бордо» – можно. Там и вино предлагали – думал, провокация, сейчас обратно в «Локо» отправят»

Алексей Смертин рассказал об отношениях между членами европейских команд.

– Отношение к тренерам, например, во Франции другое. Представьте, сказать, например, Юрию Павловичу Семину: «Юр, привет!»

Ты не можешь так сказать, а главному тренеру « » – можешь.

У тренеров там был отдельный стол, я сидел крайним, а они там разливали вино и сказали: « , попробуй». Я подумал, что это какая-то провокация. Подумал: «Вот, только подписал хороший контракт, сейчас отправят обратно в «Локомотив»

Или подходит Дюгарри, наливает себе один, второй бокал. Значит, это нормально.

– Дружеская ли была атмосфера в « »?

– В «Челси» вообще нет друзей. Там много национальностей. Там ты не обязан кому-то жать руку – и никто ее не пожмет, если ты ее не протянешь первым.

– Праздновали ли дни рождения вместе?

– Что вы! Ни один человек там за четыре года не дал мне собственный номер телефона, ни один не пригласил в гости. Половину команды даже не помнил по имени. Забыл чье-то имя – да и не надо!

Игроки «Челси» друг другу были неинтересны. Настолько была разобщенность, но была коллективная солидарность. Это просто удивительно.

Получается, в футболе побеждает не коллектив друзей, а профессионалы. Друзья – это сложное понятие для профессиональных спортсменов. Я вообще очень слабо верю в дружбу. Скажу откровенно, но из области футбола у меня нет ни одного друга. Это не потому, что я возвышаюсь или что-то такое, – сказал бывший полузащитник лондонцев.

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