Смертин об Абрамовиче: «В раздевалке «Челси» он был ниже Моуринью статусом. Заходил по стеночке, интересовался по игровым моментам и слушал с открытым ртом»

Теги Челси Жозе Моуринью Алексей Смертин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Сборная России по футболу Футбол

Алексей Смертин рассказал о поведении Романа Абрамовича в раздевалке «Челси».

«К Абрамовичу в «Челси» относились трепетно, но не подобострастно. Абрамович – молодец, у него настолько сложились отношения с Моуринью, что в раздевалку он к нам заходил по стеночке, стеснительно.

Абрамович не давал советы по игре, а только сам спрашивал. Когда он заходил в раздевалку, ему было важно пропитаться атмосферой победителей.

Он нисколько не проявлял себя как собственник. Сколько я таких видел в России, которые записывали победы на свой счет. А этот человек просто заходил и здоровался, сидел в сторонке.

Абрамович только иногда подзывал к себе и интересовался по игровым моментам – например, почему штрафной был разыгран, а не был нанесен удар, и так далее. Он слушал с открытым ртом. Было удивительно видеть такое.

Когда Абрамович заходил в раздевалку, то был ниже статусом, чем тот же Моуринью. На тот момент он очень сильно упивался футболом», – сказал экс-игрок «Челси» и сборной России.

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11 комментариев

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Bartez1986
сейчас так Мудрик заходит
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Jan Paskel
Ответ Bartez1986
сейчас так Мудрик заходит
Его начали из коридора в раздевалку пускать?
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Эмиль Джафаров
Кажется, при Абрамовиче считали что он самодур и в целом если и влияет, то очень так себе. По итогу болельщики Челси (и я им являюсь, увы😅), увидели что такое самодурство и кем был реально Роман для команды. Не припомню чтоб еще какая либо команда так падала после смены владельца на не менее богатого. Вы просто представьте, что команда которая 2 года назад выиграла ЛЧ оставила в составе лишь Сильву, Чиллуэла и Джеймса. Из 28 игроков всей команды осталось 3. 90% состава поменялось. Такого на дистанции в 10 лет не встретишь порой, а тут 2 года всего
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Крыс Пол
Сейчас стеснительный Роман не смог бы протиснуться в раздевалку
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Пинающий Достоинства
Привычка ))
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Артём Амирджанян
Пусть теперь Челси мучается без Абрамовича
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Юрий Костыгин
А сейчас клуб стал открытым. Можно на экскурсию в раздевалку сходить. С игроками селфи сделать. Свобода.
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& Co1366
Рома - сама скромность.
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v7jvw6pdgp
Иудей. Он таким способом бабки сделал при боре Ельцине: под иванушку дурочка косил.
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#SharkTeam
что не мешало ему регулярно выгонять тренеров
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