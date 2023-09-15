Аллегри о словах Бонуччи, что в «Юве» его унизили: «Мыльные оперы идут на 5-м канале, и я не их фанат. Желаю ему удачи» 

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри ответил на претензии Леонардо Бонуччи.

Защитник, в летнее окно перешедший из «Ювентуса» в «Унион», вчера сказал: «В «Юве» меня унизили. Я был готов стать пятым-шестым вариантом, но мне сказали, что мое присутствие будет мешать росту команды».

«Мне больше нечего сказать о Бонуччи. Могу лишь пожелать ему удачи в его футбольной карьере и за пределами поля. Мыльные оперы идут на 5-м канале (Аллегри упомянул Canale 5, флагман медиагруппы Mediaset – Sports.ru), и я не их фанат.

Желаю Леонардо удачи в дальнейшей карьере. Он перешел в клуб Лиги чемпионов, так что это будет важно для него с точки зрения мотивации. Больше мне добавить нечего», – сказал тренер «Юве».

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15 комментариев

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Oleg Olegov
Не надо про мыльные оперы, на пятом канале нормальные сериалы для пацанов типа Условный мент, Контуженный, Ментозавр.
+42
-3
+39
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Алексей Ненахов
У нас на 5 канале только След идёт
+26
-1
+25
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Большой Сэми
а на каком канале идет футбол, Макс?
Перелистываем, никак не найдем уже.
+12
0
+12
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Artem Piatkov
В Италии мыльные оперу идут на Canale 5
В России - на Матч ТВ
+10
-7
+3
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milky way
Сказочный Бонуччи хотел протирать лавку пятым шестым защитником со своей-то личкой в 7 лямов)
+6
-3
+3
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Дмитрий Крутенко
Соврал, на 5 канале всякие детективные сериалы)
+3
-1
+2
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4eburan71
Ответ Oleg Olegov
Не надо про мыльные оперы, на пятом канале нормальные сериалы для пацанов типа Условный мент, Контуженный, Ментозавр.
След еще!
+2
0
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red hikkikomori
Ответ Дмитрий Крутенко
Соврал, на 5 канале всякие детективные сериалы)
У нас мыльные оперы на телеканале "Домашний")
+2
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Заяцволк
Ответ Artem Piatkov
В Италии мыльные оперу идут на Canale 5 В России - на Матч ТВ
Сигал с Ван Дамом сейчас оскорбились
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Zizu_2004Zinnedin
айй мужчина
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BZB
Аллегри превращается в одного из самых токсичных персонажей в европейском футболе.
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Stt
Ответ BZB
Аллегри превращается в одного из самых токсичных персонажей в европейском футболе.
От Юве заразился.
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6tspey7tb5
Ответ Большой Сэми
а на каком канале идет футбол, Макс? Перелистываем, никак не найдем уже.
На платных в разделе для взрослых. Что ждёт Юве в этом сезоне
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