Аллегри о словах Бонуччи, что в «Юве» его унизили: «Мыльные оперы идут на 5-м канале, и я не их фанат. Желаю ему удачи» 

Массимилиано Аллегри ответил на претензии Леонардо Бонуччи.

Защитник, в летнее окно перешедший из «Ювентуса» в «Унион», вчера сказал: «В «Юве» меня унизили. Я был готов стать пятым-шестым вариантом, но мне сказали, что мое присутствие будет мешать росту команды».

«Мне больше нечего сказать о Бонуччи. Могу лишь пожелать ему удачи в его футбольной карьере и за пределами поля. Мыльные оперы идут на 5-м канале (Аллегри упомянул Canale 5, флагман медиагруппы Mediaset – Sports.ru), и я не их фанат.

Желаю Леонардо удачи в дальнейшей карьере. Он перешел в клуб Лиги чемпионов, так что это будет важно для него с точки зрения мотивации. Больше мне добавить нечего», – сказал тренер «Юве».

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