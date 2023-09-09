«Юве» продал игроков на 82,3 млн евро, потратив 21,7 млн на новичков. Туринцы снизили зарплатный фонд на 36 млн, хотя зарплата Влаховича вырастет до 12 млн чистыми

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«Ювентус» смог сэкономить деньги в летнее трансферное окно.

В летнее окно «Ювентус» совершил покупок на 21 млн евро, продав игроков на 82,3 млн. Corriere dello Sport отмечает, что профицит поможет сбалансировать отчет о прибылях и убытках к балансу, чего требуют акционеры и УЕФА.

Кроме того, «Ювентусу» удалось сократить расходы на заработную плату на 36 млн евро, то есть на 15% от общего зарплатного фонда. Случилось это благодаря уходу Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Хуана Куадрадо и Леонардо Бонуччи.

При этом продажи этого лета не окажут сильного влияния на отчетность. К примеру, продажа Дениса Закарии за 20 млн евро отразится лишь как 4,6 млн в ближайшем отчете, а доход от трансферов Николо Ровеллы и Луки Пеллегрини будет зафиксирован лишь через два года при осуществлении выкупа, не освободив «Юве» от амортизации.

В летнее окно «Ювентусу» также не удалось продать Душана Влаховича, на трансфере которого рассчитывали заработать 40 млн евро. Дополнительно на туринцев будет давить тот факт, что в следующем году зарплата серба автоматически вырастет до 12 млн евро чистыми.

В нынешних условиях в финансовом году-22/23 «Юве» ожидает улучшение отчетности (по сравнению с огромными убытками последних лет), но в финансовом году-23/24 году ситуация вряд ли позволит избежать увеличения капитала, которого компания Exor хотела бы избежать.

Летом «Ювентус» был исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро. Сообщалось, что «Юве» пошел на отстранение команды от Лиги конференций с тем, чтобы УЕФА, в свою очередь, закрыл дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

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10 комментариев

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whereissuso
12 миллионов чистыми у Влаховича - сдается мне, тут что-то перепутано
+7
-1
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Владимир Владимир
Ответ Cristiano Ronaldo
На самом деле всё логично, после того как Аньелли отстранили от руководства Ювентуса, американцы всё жерешили экономить и оптимизировать состав.
Причём тут американцы? Если ты про владельцев, то как-то неправильно их американцами называть.
+1
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Cristiano Ronaldo
На самом деле всё логично, после того как Аньелли отстранили от руководства Ювентуса, американцы всё жерешили экономить и оптимизировать состав.
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d.xoxlov
Щенсны и Сандро – следующие на выход, видимо. И Ругани со своими 3,5 чистыми. Гатти в два раза дешевле обходится и уже явно лучше.
Конечно, 30 Роналду сильно задрали зарплатную планку.
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2RIN
12 это с налогами, так у него 7
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Schiaff1no
Ответ Cristiano Ronaldo
На самом деле всё логично, после того как Аньелли отстранили от руководства Ювентуса, американцы всё жерешили экономить и оптимизировать состав.
Думаю решающий фактов все же отсутствие еврокубков. Пока только и остается, что оптимизировать
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savik-A.M.
Ответ whereissuso
12 миллионов чистыми у Влаховича - сдается мне, тут что-то перепутано
конечно , чистыми у него около восьми
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Direct free kick
Ответ d.xoxlov
Щенсны и Сандро – следующие на выход, видимо. И Ругани со своими 3,5 чистыми. Гатти в два раза дешевле обходится и уже явно лучше. Конечно, 30 Роналду сильно задрали зарплатную планку.
2 года без побед над Наполи, 2 года без любых чашек, пошли домашние сливы интеру, позорная игра в ЛЧ, хуже только кризисная Рома 2004/05. Передай это рыдальщицам по Дибале и клевещещум на Роналду. И авторке А. Клещенюку ака блог сухой лист.
Прикинь согласну одному тиктокеру (не автор сайта, обыкновенный дигарт) Роналду выгнал Жука, который был дубликатом Бензема и с Роналду нормально зажигал. Видел такой "бложик", даже ты там зависаешь, благо не автор, гостить не запрещено))
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Direct free kick
Ответ d.xoxlov
Щенсны и Сандро – следующие на выход, видимо. И Ругани со своими 3,5 чистыми. Гатти в два раза дешевле обходится и уже явно лучше. Конечно, 30 Роналду сильно задрали зарплатную планку.
Однако от летнего прогноза не отказываюсь. При определённом раскладе скудетто может поехать в Турин. Нездоровая интеромания с составом от силы на топ 3 утомила от местных картонов. Наполи тоже в игре.
Хочется победы Милана, однако шансы от силы 35 %
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