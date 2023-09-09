«Ювентус» смог сэкономить деньги в летнее трансферное окно.

В летнее окно « » совершил покупок на 21 млн евро, продав игроков на 82,3 млн. Corriere dello Sport отмечает, что профицит поможет сбалансировать отчет о прибылях и убытках к балансу, чего требуют акционеры и .

Кроме того, «Ювентусу» удалось сократить расходы на заработную плату на 36 млн евро, то есть на 15% от общего зарплатного фонда. Случилось это благодаря уходу , , Хуана Куадрадо и .

При этом продажи этого лета не окажут сильного влияния на отчетность. К примеру, продажа Дениса Закарии за 20 млн евро отразится лишь как 4,6 млн в ближайшем отчете, а доход от трансферов Николо Ровеллы и Луки Пеллегрини будет зафиксирован лишь через два года при осуществлении выкупа, не освободив «Юве» от амортизации.

В летнее окно «Ювентусу» также не удалось продать Душана Влаховича, на трансфере которого рассчитывали заработать 40 млн евро. Дополнительно на туринцев будет давить тот факт, что в следующем году зарплата серба автоматически вырастет до 12 млн евро чистыми.

В нынешних условиях в финансовом году-22/23 «Юве» ожидает улучшение отчетности (по сравнению с огромными убытками последних лет), но в финансовом году-23/24 году ситуация вряд ли позволит избежать увеличения капитала, которого компания Exor хотела бы избежать.

Летом «Ювентус» был исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро. Сообщалось, что «Юве» пошел на отстранение команды от Лиги конференций с тем, чтобы УЕФА, в свою очередь, закрыл дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

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