«Юве» продал игроков на 82,3 млн евро, потратив 21,7 млн на новичков. Туринцы снизили зарплатный фонд на 36 млн, хотя зарплата Влаховича вырастет до 12 млн чистыми
«Ювентус» смог сэкономить деньги в летнее трансферное окно.
В летнее окно «Ювентус» совершил покупок на 21 млн евро, продав игроков на 82,3 млн. Corriere dello Sport отмечает, что профицит поможет сбалансировать отчет о прибылях и убытках к балансу, чего требуют акционеры и УЕФА.
Кроме того, «Ювентусу» удалось сократить расходы на заработную плату на 36 млн евро, то есть на 15% от общего зарплатного фонда. Случилось это благодаря уходу Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Хуана Куадрадо и Леонардо Бонуччи.
При этом продажи этого лета не окажут сильного влияния на отчетность. К примеру, продажа Дениса Закарии за 20 млн евро отразится лишь как 4,6 млн в ближайшем отчете, а доход от трансферов Николо Ровеллы и Луки Пеллегрини будет зафиксирован лишь через два года при осуществлении выкупа, не освободив «Юве» от амортизации.
В летнее окно «Ювентусу» также не удалось продать Душана Влаховича, на трансфере которого рассчитывали заработать 40 млн евро. Дополнительно на туринцев будет давить тот факт, что в следующем году зарплата серба автоматически вырастет до 12 млн евро чистыми.
В нынешних условиях в финансовом году-22/23 «Юве» ожидает улучшение отчетности (по сравнению с огромными убытками последних лет), но в финансовом году-23/24 году ситуация вряд ли позволит избежать увеличения капитала, которого компания Exor хотела бы избежать.
Летом «Ювентус» был исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро. Сообщалось, что «Юве» пошел на отстранение команды от Лиги конференций с тем, чтобы УЕФА, в свою очередь, закрыл дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей.
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Конечно, 30 Роналду сильно задрали зарплатную планку.
Прикинь согласну одному тиктокеру (не автор сайта, обыкновенный дигарт) Роналду выгнал Жука, который был дубликатом Бензема и с Роналду нормально зажигал. Видел такой "бложик", даже ты там зависаешь, благо не автор, гостить не запрещено))
Хочется победы Милана, однако шансы от силы 35 %