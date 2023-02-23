Аллегри о сезоне «Ювентуса»: «В Серии А мы набрали 47 очков, как и «Интер», играли без Погба, Ди Марии, Влаховича. Вижу все в более положительном свете, чем люди извне»

Теги Нант Интер Леонардо Бонуччи Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Наполи Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Хуан Куадрадо Поль Погба Николя Паллуа Душан Влахович Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Нантом» (3:0).

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Французские болельщики страстно поддерживали команду.

Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Нам нужно увеличить скорость паса и понять: только контролируя мяч и используя всю площадь поля, можно получить преимущество.

Чемпионы отличаются от остальных, им все дается легко. Такие футболисты [как Ди Мария] повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие. Есть разные категории футболистов, и он относится к чемпионам.

Если не учитывать «Наполи», который выступает в собственной лиге, у нас в чемпионате дела шли хорошо. Из Лиги чемпионов нас выбила «Бенфика», а в Серии А мы набрали 47 очков – как и «Интер». Это если не брать в расчет лишение нас очков. Но извне люди видят, что у «Ювентуса» 32 балла.

Я этот сезон вижу в более положительном свете. Мы играли без Погба, Ди Марии, Влаховича, Бонуччи, Куадрадо. Но зато проявили себя некоторые молодые игроки, которые в ином случае могли бы этого не сделать. Теперь все возвращаются.

То, что мы попали в Лигу Европы из ЛЧ, не означает, что ее легко будет выиграть. Нужно с уважением отнестись к этому турниру, наш долг – добраться до самого конца, как и в Кубке Италии», – сказал Аллегри.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Последний официальный матч Погба был 19 апреля 2022 года.

Лучше бы любого комментатора Спортс вместо него взяли, мы бы за куда меньшие деньги согласились в Турине жить. Или Мостовому на лицензию деньги перевели))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
larsoffmars
Абсолютно согласен . Серия А позволяет идти вровень с первым местом без ключевых футболистов , а ЛЧ нет , в ЛС другой уровень конкуренции. Можно начать критиковать Юве и Аллегри , только в том случае , если они не дойдут до финала ЛЕ , а пока Массимо лучший тренер ЮВЕ с момента его же ухода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nekrasen
Да понятно. Некому было делать за него работу, а его работа заключалась в том, чтобы вместо него делали её другие. Но что-то пошло не так и все сломались либо отказались играть. В ЛЧ Ди Мария отыграл 2 тура, влахович вроде 3, а Погба и Кьеза все 6! А нет, это не они были, а Честный и Рабьо простите))) Мне его жалко где-то, но сейчас нехер про 3-0 звездиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
"Да у клуба вообще проблем нет. Руководство не уволено, очки не сняты, прокуратура у нас офисах не дежурит, Наполи по 5 голов за матч нам не отгружает и я сейчас буду устанавливать все игры" - добавил Аллегри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Интер тоже играл без Погба, Ди Марии и Влаховича.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Клоппа можно защищать за травмы и слабую трансферную компанию, а Аллегри - нет, потому что он не нравится болельщикам)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Дмитриев
Как же сейчас Аллегри на руку вся эта ситуация.. может спокойно оправдывать свою никчёмную игру теперь. Вы вылетели из лиги чемпионов с позором и проиграли в ней 5 матчей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FinoAllaFine FJ
Ответ K0run
Посмотрим в конце сезона, Нант (12 команда Франции) прошли , ну ок. А вот что будет с Интером в кубке Италии и остальными соперниками в ЛЕ типа Арсенала или Барселоны. Там и посмотрим на реальный уровень Юве.
Какая Барселона? Нет ее больше
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
K0run
Посмотрим в конце сезона, Нант (12 команда Франции) прошли , ну ок. А вот что будет с Интером в кубке Италии и остальными соперниками в ЛЕ типа Арсенала или Барселоны. Там и посмотрим на реальный уровень Юве.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitryGoose
Ответ Chuha-Motibg
Сколько без Влаховича играли? А Погба матч играет и 3 отдыхает. Бенфика гранд европейского футбола по продажам, а не результатам. Аллегри постепенно превращается в Монтеллу. Скоро будет говорить наполовину полный стакан
Он матч в фифе играет что ли? На поле даже не выходил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
Ответ Artem Piatkov
Юве начали активно топить ещё при Роналду с 2020 года (в сезоне 2020/2021 заняли 4 место в том числе из-за судей, которые принимали спорные решения не в пользу Юве) Но даже так клуб остаётся относительно на плаву и побеждает
Клуб начало топить руководство
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pucheslav
Ответ Artem Piatkov
Юве начали активно топить ещё при Роналду с 2020 года (в сезоне 2020/2021 заняли 4 место в том числе из-за судей, которые принимали спорные решения не в пользу Юве) Но даже так клуб остаётся относительно на плаву и побеждает
А в лиге чемпионов их кто затопил ?
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trick00
Ответ Chuha-Motibg
Сколько без Влаховича играли? А Погба матч играет и 3 отдыхает. Бенфика гранд европейского футбола по продажам, а не результатам. Аллегри постепенно превращается в Монтеллу. Скоро будет говорить наполовину полный стакан
Погба 0 матчей сыграл
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chuha-Motibg
Сколько без Влаховича играли? А Погба матч играет и 3 отдыхает. Бенфика гранд европейского футбола по продажам, а не результатам. Аллегри постепенно превращается в Монтеллу. Скоро будет говорить наполовину полный стакан
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Юве начали активно топить ещё при Роналду с 2020 года (в сезоне 2020/2021 заняли 4 место в том числе из-за судей, которые принимали спорные решения не в пользу Юве)

Но даже так клуб остаётся относительно на плаву и побеждает
+17
-17
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fernando torres the best
База
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий