Аллегри о сезоне «Ювентуса»: «В Серии А мы набрали 47 очков, как и «Интер», играли без Погба, Ди Марии, Влаховича. Вижу все в более положительном свете, чем люди извне»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча с « » (3:0).

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Французские болельщики страстно поддерживали команду.

Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Нам нужно увеличить скорость паса и понять: только контролируя мяч и используя всю площадь поля, можно получить преимущество.

Чемпионы отличаются от остальных, им все дается легко. Такие футболисты [как Ди Мария] повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие. Есть разные категории футболистов, и он относится к чемпионам.

Если не учитывать « », который выступает в собственной лиге, у нас в чемпионате дела шли хорошо. Из Лиги чемпионов нас выбила «Бенфика», а в Серии А мы набрали 47 очков – как и « ». Это если не брать в расчет лишение нас очков. Но извне люди видят, что у « » 32 балла.

Я этот сезон вижу в более положительном свете. Мы играли без Погба, Ди Марии, Влаховича, Бонуччи, Куадрадо. Но зато проявили себя некоторые молодые игроки, которые в ином случае могли бы этого не сделать. Теперь все возвращаются.

То, что мы попали в Лигу Европы из ЛЧ, не означает, что ее легко будет выиграть. Нужно с уважением отнестись к этому турниру, наш долг – добраться до самого конца, как и в Кубке Италии», – сказал Аллегри.