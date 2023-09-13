Лыжница Степанова о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Мужик не прав был секунду, может, две – за это надо его отругать, оштрафовать, заставить извиниться. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол лыжные гонки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Матч ТВ Вероника Степанова Дженнифер Эрмосо Футбол

Лыжница Вероника Степанова считает отставку Луиса Рубиалеса несправедливой.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост.

«Мне категорически не нравится то, что босс позволил себе по отношению к подчиненной. Но еще больше не нравится, когда расплата за действия не соответствует проступку. Мужик не прав был целую секунду примерно, может быть, две. За это надо его отругать, оштрафовать, возможно, заставить извиниться. Чтобы впредь неповадно было. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно.

Представьте на секунду, что руководитель федерации – женщина средних лет и она в эмоциональном порыве поцеловала на сцене молодого спортсмена, был бы такой же скандал?

Женщины могут и должны бороться против сексизма и за настоящее равноправие – но не такими методами. Мы так ничего не выиграем», – сказала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете.

Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

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54 комментария

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Greenwhite
Нормальный и логичный ход мысли для консервативного 52-летнего мужчины. Кстати, спасибо Веронике - благодаря её постам можно очень неплохо изучить логику и мышление мужчин этого возраста.
+66
-15
+51
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King_X
Ответ Greenwhite
Нормальный и логичный ход мысли для консервативного 52-летнего мужчины. Кстати, спасибо Веронике - благодаря её постам можно очень неплохо изучить логику и мышление мужчин этого возраста.
Сначала не понял
Потом вспомнил комменты про ее мужа и что посты его - и как заржал😂
+26
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2882
Ответ Gouliash
редкий случай, когда со Степановой можно согласиться)
не на нашем толерантном сайте. Вот если б он мужика засосал, Ебздрогыч и Гринвайт бы его героем бы объявили.
+24
-8
+16
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HellLight
все правильно говорит. это и есть здравый смысл и пропорциональность наказания поступку.
+17
-5
+12
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Glukinho
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
когда не любимый персонаж по сути прав, но пнуть всё равно хочется
+11
-3
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DivanGeneral
Ответ Vadim Medvedev
отставка совершенно пропорциональна поступку, какие вопросы вообще?
отставка совершенно непропорциональна поступку, какие вопросы вообще?
+7
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Greenwhite
Ответ 2882
не на нашем толерантном сайте. Вот если б он мужика засосал, Ебздрогыч и Гринвайт бы его героем бы объявили.
Вот ведь странно. Я ни словом не обмолвился о моём отношении к этой ситуации. Ни одной буквы не написал о том, кто прав, а кто неправ. А вы за меня уже всё придумали. Прямо даже интересно - зачем?)))
+11
-7
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Veld
Ответ zaebarca
Здраво
медиаменеджер с Раши Тудей ***** не скажет. ему ещё за 50, + эмпатия
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Павел Сморщков
Ответ Hola Hola
В принципе, согласен, история раздута донельзя. С другой стороны, и тут логика странная: вот, например, кто-то взял, и убил человека, - просто ткнул ножом в сердце, да и всё. Неправ был всего секунду. Получается, его тоже судить не за что?
Действительно, логика у вас странная. Собственно, до того странная, что её даже и нет.
+3
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Gouliash
редкий случай, когда со Степановой можно согласиться)
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murzzzzzilka
Ответ Greenwhite
Нормальный и логичный ход мысли для консервативного 52-летнего мужчины. Кстати, спасибо Веронике - благодаря её постам можно очень неплохо изучить логику и мышление мужчин этого возраста.
Я не 52-хлетний мужчина, но считаю ровно так же.
То, что происходит с Рубиалесом - просто безумие.
А с учетом того, что вообще происходит в Европе по теме ориентаций и свобод - это еще и циничное лицемерие.
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Onion
Ответ Семен Клейменов
Равноправие — в том, чтобы не называть мужчин (свободных граждан) «мужиками», т.е. бесправными холопами-крестьянами. Полноценного аналога этого слова нет ни в одном языке мира, кажется. В английском есть peasant (крестьянин), а для неформального статуса — guy, mate, fellow, dude. Только в нашей стране — «мужик», который почти всегда «должен» неизвестным людям. Степановой понравится, что её, эмансипированную городскую жительницу, назовут «бабой» (бесправной крестьянкой)? То-то. Рабоче-крестьянская этика, ёлки-палки. Безотносительно поганого поступка Рубиалеса.
Интеллигент Семён против рабочих и крестьян?)))
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Глеб Вихрев
Брежнев так вообще на заморачивался на эту тему -засасывал всех подряд.
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Spaten
Вечно молодой, вечно пьяный)
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несахар
степанова в каждой бочке затычка
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Семен Клейменов
Равноправие — в том, чтобы не называть мужчин (свободных граждан) «мужиками», т.е. бесправными холопами-крестьянами.

Полноценного аналога этого слова нет ни в одном языке мира, кажется. В английском есть peasant (крестьянин), а для неформального статуса — guy, mate, fellow, dude.

Только в нашей стране — «мужик», который почти всегда «должен» неизвестным людям.

Степановой понравится, что её, эмансипированную городскую жительницу, назовут «бабой» (бесправной крестьянкой)? То-то.

Рабоче-крестьянская этика, ёлки-палки.

Безотносительно поганого поступка Рубиалеса.
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Катя_СПб
Ответ Семен Клейменов
Равноправие — в том, чтобы не называть мужчин (свободных граждан) «мужиками», т.е. бесправными холопами-крестьянами. Полноценного аналога этого слова нет ни в одном языке мира, кажется. В английском есть peasant (крестьянин), а для неформального статуса — guy, mate, fellow, dude. Только в нашей стране — «мужик», который почти всегда «должен» неизвестным людям. Степановой понравится, что её, эмансипированную городскую жительницу, назовут «бабой» (бесправной крестьянкой)? То-то. Рабоче-крестьянская этика, ёлки-палки. Безотносительно поганого поступка Рубиалеса.
А то только бабы называют мужчин мужиками. Сами мужчины друг друга ( в буквальном смысле друга) чаще мужиками и называют. И, к слову, у меня много знакомых пожилого возраста, которые друзей называют не Иван Иваныч или Петр Петрович, а Петька, Женька или даже по школьному детскому провищу.
Все зависит от контекста, а не от самого слова. И если меня подруга назовет Екатериной Александровной, я подумаю что в наших отношениях что-то не в порядке. Ну и понятно, что если кто-то посторонний назовет Катькой или бабой, то может и ответку получить.
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Павел Сморщков
Ответ Семен Клейменов
Равноправие — в том, чтобы не называть мужчин (свободных граждан) «мужиками», т.е. бесправными холопами-крестьянами. Полноценного аналога этого слова нет ни в одном языке мира, кажется. В английском есть peasant (крестьянин), а для неформального статуса — guy, mate, fellow, dude. Только в нашей стране — «мужик», который почти всегда «должен» неизвестным людям. Степановой понравится, что её, эмансипированную городскую жительницу, назовут «бабой» (бесправной крестьянкой)? То-то. Рабоче-крестьянская этика, ёлки-палки. Безотносительно поганого поступка Рубиалеса.
А что поганого в "поступке" Рубиалеса?
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Павел Сморщков
Ответ Today I feel Qatari
Вот почитаешь такие комменты и порадуешься, что у нас нет ну совершенно никакого сексизма
А что за этот ваш сисизьм? О чём речь? Иначе как же мы можем хотя бы иметь возможность понять, есть ли он у вас?
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Алекс Ну
Вот тут я с ней полностью согласен.
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Greenwhite
Ответ justbored
Вот он, классический сексистский комментарий. Не могла же девушка сама до этого додуматься, действительно.
Просто Вероника со своим бойфрендом очень смешно прокалываются в мелочах. Про тяжеловатую стилистику я молчу, но конкретно здесь их выдало слово "неповадно". Ни разу не слышал его за последние лет 20 ни от одного человека младше сорока.
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zaebarca
Здраво
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z3yjyzh29x
Ответ Боевой Бурят Путина
Интересно, если бы Путин поцеловал Степанову, то она бы потребовала его отставки или продолжения?😂
Продолжения в аквадискотеке)
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2882
Ответ Greenwhite
Вот ведь странно. Я ни словом не обмолвился о моём отношении к этой ситуации. Ни одной буквы не написал о том, кто прав, а кто неправ. А вы за меня уже всё придумали. Прямо даже интересно - зачем?)))
Взял два первых комментария, для примера.) Извиняюсь, перепутал вас к тому же с другим персонажем.
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leon01
Она не хотела, но я ей воткнул, на секунду, может две и меня …. отругали😐
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