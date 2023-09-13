Лыжница Степанова о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Мужик не прав был секунду, может, две – за это надо его отругать, оштрафовать, заставить извиниться. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно»
Лыжница Вероника Степанова считает отставку Луиса Рубиалеса несправедливой.
Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост.
«Мне категорически не нравится то, что босс позволил себе по отношению к подчиненной. Но еще больше не нравится, когда расплата за действия не соответствует проступку. Мужик не прав был целую секунду примерно, может быть, две. За это надо его отругать, оштрафовать, возможно, заставить извиниться. Чтобы впредь неповадно было. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно.
Представьте на секунду, что руководитель федерации – женщина средних лет и она в эмоциональном порыве поцеловала на сцене молодого спортсмена, был бы такой же скандал?
Женщины могут и должны бороться против сексизма и за настоящее равноправие – но не такими методами. Мы так ничего не выиграем», – сказала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете.
Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»
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Потом вспомнил комменты про ее мужа и что посты его - и как заржал😂
То, что происходит с Рубиалесом - просто безумие.
А с учетом того, что вообще происходит в Европе по теме ориентаций и свобод - это еще и циничное лицемерие.
Полноценного аналога этого слова нет ни в одном языке мира, кажется. В английском есть peasant (крестьянин), а для неформального статуса — guy, mate, fellow, dude.
Только в нашей стране — «мужик», который почти всегда «должен» неизвестным людям.
Степановой понравится, что её, эмансипированную городскую жительницу, назовут «бабой» (бесправной крестьянкой)? То-то.
Рабоче-крестьянская этика, ёлки-палки.
Безотносительно поганого поступка Рубиалеса.
Все зависит от контекста, а не от самого слова. И если меня подруга назовет Екатериной Александровной, я подумаю что в наших отношениях что-то не в порядке. Ну и понятно, что если кто-то посторонний назовет Катькой или бабой, то может и ответку получить.