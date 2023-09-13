Лыжница Вероника Степанова считает отставку Луиса Рубиалеса несправедливой.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост.

«Мне категорически не нравится то, что босс позволил себе по отношению к подчиненной. Но еще больше не нравится, когда расплата за действия не соответствует проступку. Мужик не прав был целую секунду примерно, может быть, две. За это надо его отругать, оштрафовать, возможно, заставить извиниться. Чтобы впредь неповадно было. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно.

Представьте на секунду, что руководитель федерации – женщина средних лет и она в эмоциональном порыве поцеловала на сцене молодого спортсмена, был бы такой же скандал?

Женщины могут и должны бороться против сексизма и за настоящее равноправие – но не такими методами. Мы так ничего не выиграем», – сказала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете.

Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

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