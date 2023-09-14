Тебас о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Не нужно называть футбол сексистским видом спорта из-за поступка одного человека»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании сборная Испании жен дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о сексизме в испанском футболе.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

«Как президент Ла Лиги я много говорил. Не нужно футбол назвать сексистским видом спорта из-за поступка одного человека, который меня не удивил, потому что люди, которые с ним знакомы, знали, что такое может случиться.

Нам придется работать, конечно, мы работаем. У нас работают 37-38% женщин. Когда мы открываем вакансии, чтобы люди подавали заявки, чаще откликаются мужчины, а не женщины. Если бы женщины чаще откликались, то их доля была бы близка к 50%.

Тот факт, что президент Федерации сделал это, не значит, что футбол является сексистским видом спорта и что мы не уважаем женщин. Важно закрыть дело Рубиалеса, и если не произойдет ничего неожиданного, для меня эта ситуация уже история. Мы должны работать, чтобы развивать женскую лигу», – сказал Тебас.

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8 комментариев

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Iomov
Футбол вообще мужская игра! Конечно он сексистский! Женщины пришли на мужскую территорию и хотят чтобы стало по ихнему. Надо их выгнать из футбола вообще! Пускай придумывают свою игру! Например...в куклы! Точно! Пускай играют в куклы! Там нет сексизма! Или есть?
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Пикачу82
Проповедовать в футболе ЛГБТ это норма для Запада и их ручных УЕФА и ФИФА, а вот поцелуй мужчины и женщины это страшный грех!
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Пикачу82
Ответ Iomov
Футбол вообще мужская игра! Конечно он сексистский! Женщины пришли на мужскую территорию и хотят чтобы стало по ихнему. Надо их выгнать из футбола вообще! Пускай придумывают свою игру! Например...в куклы! Точно! Пускай играют в куклы! Там нет сексизма! Или есть?
Самое большое убожество которое я видел это матч каких то азиатских команд где женщины играли в штанах и запутанные с ног до головы в полотенца. Просто ....
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Petran_grek
поцеловать женщину это нормально,а вот целоваться с мужчиной это ужас!
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mjordan
вот бы рубиалес поцеловал тебаса...
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Пикачу82
Мне вот непонятно почему молчит эта наглячка? Ведь ей было так весело и прикольно в автобусе и во время поцелуя, в автобусе просила еще. Почему не скажет что мужик не при чем и чтоб отстали от него а играет и стоит из себя жерту?
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Фут.Боль
Сначала один говорит, что их страна феминистская, потом второй, что у них нет сексизма, а судить в итоге будут Рубиалеса. Скорее всего, он инопланетянин.
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Нефанатик
Конечно не нужно. Ведь из-за Табаса идиотским его тоже никто не называет.
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