Тебас о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Не нужно называть футбол сексистским видом спорта из-за поступка одного человека»

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о сексизме в испанском футболе.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

«Как президент Ла Лиги я много говорил. Не нужно футбол назвать сексистским видом спорта из-за поступка одного человека, который меня не удивил, потому что люди, которые с ним знакомы, знали, что такое может случиться.

Нам придется работать, конечно, мы работаем. У нас работают 37-38% женщин. Когда мы открываем вакансии, чтобы люди подавали заявки, чаще откликаются мужчины, а не женщины. Если бы женщины чаще откликались, то их доля была бы близка к 50%.

Тот факт, что президент Федерации сделал это, не значит, что футбол является сексистским видом спорта и что мы не уважаем женщин. Важно закрыть дело Рубиалеса, и если не произойдет ничего неожиданного, для меня эта ситуация уже история. Мы должны работать, чтобы развивать женскую лигу», – сказал Тебас.

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