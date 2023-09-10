Ловчев об Абаскале: «Почему иностранцу без опыта дают тренировать «Спартак», а Саше Мостовому – нет?»

Теги Спартак Иржи Ярошик премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Ловчев Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля.

В последних четырех матчах Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля набрал всего одно очко.

«Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него – первый большой клуб.

Почему Саша Мостовой постоянно выступает против Абаскаля? Да потому что он понимает, что клуб взял себе тренера без опыта работы. Как объяснить такой выбор? Мне симпатична игра «Спартака» в атаке, но общая нестабильность ужасает. Стабильность отсутствует при Абаскале.

Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?

Например, после ухода Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» – сказал экс-игрок «Спартака».

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43 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Аркадий Черепашкин
Евгений, сколько вам перевёл Царь за озвучивание своих желаний?
у него нет денег. наверное на даче помог
+44
-5
+39
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eskerro
Хоть бы увидеть Мостового тренером Спартака! Это ж какой генератор новостей будет на спортсе
+36
-3
+33
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Аркадий Черепашкин
Евгений, сколько вам перевёл Царь за озвучивание своих желаний?
+24
-4
+20
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Dastanation
Говорит человек, который зажал эмблему якобы родного его клуба и требует деньги за права.
+14
0
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Vatikan
Ответ <CRISTIANO>
Потому что у Мостового нет лицензии. Это же элементарно.
Не лицензии, а "какой-то бумажки"
+10
-1
+9
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Manu Maks
Потому что бумажки нет!!!
+7
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Глеб Глебыч
Пожалуйста, дайте спартак мостовому. Хочу почитать, как он будет оправдываться после досрочного увольнения.
+5
0
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Pok_Toholo
Потому что у руководства спартака мусорный бак вместо сердца
+6
-1
+5
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Ramon Mercader
Мостовой и Спартак, как два сильнейших медийных субьекта, созданы друг для друга. Просим!
+4
0
+4
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rarog
Абаскаль работал тренером в 7 клубах. это не считается за опыт?
+4
0
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<CRISTIANO>
Потому что у Мостового нет лицензии. Это же элементарно.
+6
-3
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Шухрат Казыев
Дайте Мостовому тренеровать народную команду. Может будет результат.
+4
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Игорь М.
Ответ Дядя ТУРА
у него нет денег. наверное на даче помог
он пообещал его в следующий раз взять а Сборную Мира)
+3
-1
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Атакующий Юран
Ну по мнению Моста - Абаскаль не разбирается в футболе. Ярошик как раз разбирается и очень даже, а толку что?? Может «тренер» это всё-таки немного другое….?
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Карл_Иваныч
Вот так? Два в одном?! Ловчев и Мостовой в одной новости!
А вообще было бы интересно. Хуже же уже не будет.
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-N-
Потому что он не знает, что такое "слепые зоны", и знать не хочет...
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arspurs9
Видимо потому что Абаскаль - тренер, а Мостовой - нет
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E.V.P.
Вероятно Царь был бы первым тренером Спартака, которые вывел их в ФНЛ, в любом случае было бы любопытно на это посмотреть
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А потом этот парень уехал
Серафимыч видимо хотел сказать "Лугано, Асколи, Базель", но оговорился и получилось "без опыта". Старый стал
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Pok_Toholo
Ответ eskerro
Хоть бы увидеть Мостового тренером Спартака! Это ж какой генератор новостей будет на спортсе
Когда-нибудь это обязательно сбудется
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fussballer
Ответ Карл_Иваныч
Вот так? Два в одном?! Ловчев и Мостовой в одной новости! А вообще было бы интересно. Хуже же уже не будет.
Ещё бы Кавазашвили местечко нашли.
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Гладиатор911
Какая разница кто тренер. С таким хозяином и нашей селекцией, ничего хорошего не предвидеться.
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Алар
Кому он задает этот вопрос?
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svft
нельзя Мостового в Спартак, он очень недолго протянет, нужно ему сначала опыта поднабраться. иначе годные новости быстро исчезнут, а нам этого не надо.
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Chernoy
Ну потому что иностранец учился, лицензию получал, тренил на разных уровнях, работал в Базеле, а Саша ждал, когда ему позвонят и позовут куда-то, он мяч тысячу раз чеканит.
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