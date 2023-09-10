Ловчев об Абаскале: «Почему иностранцу без опыта дают тренировать «Спартак», а Саше Мостовому – нет?»

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля.

В последних четырех матчах Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля набрал всего одно очко.

«Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него – первый большой клуб.

Почему Саша Мостовой постоянно выступает против Абаскаля? Да потому что он понимает, что клуб взял себе тренера без опыта работы. Как объяснить такой выбор? Мне симпатична игра «Спартака» в атаке, но общая нестабильность ужасает. Стабильность отсутствует при Абаскале.

Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?

Например, после ухода Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» – сказал экс-игрок «Спартака».

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