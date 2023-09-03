Александр Мостовой: «Абаскаль путается в выборе состава «Спартака» – он не играл в футбол, поэтому ему тяжело. У него все отлично, контракт сумасшедший»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

– В этом матче все закономерно. Хоть я и предполагал, что небольшое преимущество (55 на 45) будет у «Краснодара». По таким раскладам все шло к ничейному результату.

Однако, как я уже не раз говорил, игры в Кубке России с ошеломляющим эффектом иногда подводят. Лишний раз убеждаюсь в том, что Абаскаль и его штаб путаются в выборе основного состава. 

Испанец никогда не играл в футбол, поэтому ему тяжело. Даже с такой длинной скамейкой и сильным подбором футболистов тренер все равно путается и не может понять, кого выпустить на поле. Поэтому и в матче с «Краснодаром» мы увидели невнятную игру.

Хозяева даже еще простили красно-белых – Кордоба мог забивать еще, когда вышел один на один. У «Спартака» в принципе не было ничего, кроме перекладины Соболева. 

– Абаскаль после таких результатов в чемпионате будет отправлен в отставку? 

– Нет. За что? У него все отлично! Контракт сумасшедший.

– А как же четырехматчевая серия без побед в чемпионате России? 

– И что? Мы смотрим на таблицу и видим, что «Спартак» находится всего в четырех очках от второго места. Две победы – и команда снова в тройке. Наш чемпионат сейчас выровнялся. Судя по таблице, ничего страшного для красно-белых не происходит. Другие выводы? Они не в нашей компетенции, – сказал экс-игрок «Спартака».

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44 комментария

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Егор Годин
Мне кажется, что это просто как слово-паразит уже
У одного господина это «Дон», а у Мостового «да он не играл никогда в футбол»
+54
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+53
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CSKA_AC Milan
Ответ rigobersong
Больше прикалывает, что Мостового 4 года тренировал Виктор Фернандес в Сельте который так же нигде не играл:) Но Мостовому было норм:))
Так Царь же говорил, что тот с ним советовался перед матчами как играть..
+45
-1
+44
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rigobersong
Больше прикалывает, что Мостового 4 года тренировал Виктор Фернандес в Сельте который так же нигде не играл:) Но Мостовому было норм:))
+41
-3
+38
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Егор Годин
Ответ Роман Олегов
Извинись
Не подумал
Извиняюсь от всего сердца!
+19
-1
+18
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Роман Олегов
Ответ Егор Годин
Мне кажется, что это просто как слово-паразит уже У одного господина это «Дон», а у Мостового «да он не играл никогда в футбол»
Извинись
+18
-2
+16
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Михо
Если прочитать полностью, там все не так уж категорично) ну а мантра про «не играл не понимает» это навсегда😃
+14
0
+14
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Вадим Сидоров
Спортс, сделайте кто-нибудь большой пост об успешных тренерах без игроцкой карьеры и разместите на главной, специально для Александра Мостового.
+13
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доктор Ливси
У него все отлично! Контракт сумасшедший. А у меня нет, — добавил Александр и заплакал
+8
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antip2000@pisem.net
Ответ Вадим Сидоров
Спортс, сделайте кто-нибудь большой пост об успешных тренерах без игроцкой карьеры и разместите на главной, специально для Александра Мостового.
Не убедит, главный аргумент будет: "если бы еще и в футбол играл, вообще топом был бы"
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бесдомный понь
Царь спятил на фоне зависти.
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re-gree
До сих пор не понимаю, почему никто из интервьюеров не спросит про успехи таких поигравших в футбол тренеров как Анри, Невилл, Гуллит, Матиеус, Стоичков, Марадона, Бобби Чартон?

И обратный вопрос про не игравших на высоком уровне тренеров: Моур, Клопп, Сакки, Бенитес, Непомнящий, Сампаоли, Сарри.
+2
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алекс голудин
В скором времени интервью Мостового будет выглядеть так: скажите, Александр, Абаскаль путается в выборе состава «Спартака», ведь он не играл в футбол, поэтому ему тяжело? У него все отлично, контракт сумасшедший?
- Да.
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Игорь Игорев
Да уже все поняли, что он не играл. Завязывай, Саша!
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klingibitor
Такое чувство, будто на каждого тренера Спартака, специально проводят агиткомпанию по давлению.
Что не тренер, все им недовольны, из небытия вылазиют легенды Спартака, критика за стиль, за носовой платок, за кроссовки вместо туфлей.
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Tmkd
Ответ rigobersong
Больше прикалывает, что Мостового 4 года тренировал Виктор Фернандес в Сельте который так же нигде не играл:) Но Мостовому было норм:))
Это потому что у него контракт был не такой «сумасшедший» как у Абаскаля! Мостовой конечно омерзительный, но трафик генерирует стабильно
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Spartakus1984
Реально низкий IQ у Моста.Кто его возьмет тренером окажется еще тупее чем он сам.
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EAstman
Не играл не тренер, не тренировал не игрок
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Jeicob Harlon
зачем выкладываете его бред? ради комментариев?
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Анри Карлайл
Недалёкий..
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Leon Betov
Скажите ему уже, что Абаскаль занимался в академиях Севильи и Барселоны и мяч чеканить умеет
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Bartez1986
по последним играм к Абаскалю немало вопросов, но, как минимум, на молодежном уровне он играл. и понимает, что такое футбол
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Игорь Хвостов
В прошлом сезоне вылетели Химки и Торпедо. Их тренировали люди игравшие в футбол. Как же так вышло?
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Eleman SPb
мечна Мостового возглавить команду, получить жирный контракт, а если уволят, то уйти с гигантской выплатой
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Fox Pyromaniac
Ответ Dinamik1
Хочеться сказать Мостовому что по моему Марио Загала был просто журналистим и как тренер стал ЧМ со сборной Бразилии.А Мостовой профи футболист но чемпионом мира не стал это как?
Марио Загалло – чемпион мира ’58 и ’62 как игрок, ’70 как главный тренер, ’94 как помощник главного тренера.
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Локоть Артеста
Заело что ли? Одно и то же талдычит. Вон Евсеев в футбол играл, а физрук из него похлеще Абаскаля.
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