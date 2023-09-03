Александр Мостовой: «Абаскаль путается в выборе состава «Спартака» – он не играл в футбол, поэтому ему тяжело. У него все отлично, контракт сумасшедший»

Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

– В этом матче все закономерно. Хоть я и предполагал, что небольшое преимущество (55 на 45) будет у «Краснодара». По таким раскладам все шло к ничейному результату.

Однако, как я уже не раз говорил, игры в Кубке России с ошеломляющим эффектом иногда подводят. Лишний раз убеждаюсь в том, что и его штаб путаются в выборе основного состава.

Испанец никогда не играл в футбол, поэтому ему тяжело. Даже с такой длинной скамейкой и сильным подбором футболистов тренер все равно путается и не может понять, кого выпустить на поле. Поэтому и в матче с «Краснодаром» мы увидели невнятную игру.

Хозяева даже еще простили красно-белых – Кордоба мог забивать еще, когда вышел один на один. У «Спартака» в принципе не было ничего, кроме перекладины Соболева.

– Абаскаль после таких результатов в чемпионате будет отправлен в отставку?

– Нет. За что? У него все отлично! Контракт сумасшедший.

– А как же четырехматчевая серия без побед в чемпионате России?

– И что? Мы смотрим на таблицу и видим, что «Спартак» находится всего в четырех очках от второго места. Две победы – и команда снова в тройке. Наш чемпионат сейчас выровнялся. Судя по таблице, ничего страшного для красно-белых не происходит. Другие выводы? Они не в нашей компетенции, – сказал экс-игрок « ».

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