Асенсио выбыл до конца сентября из-за травмы ноги. Хавбек «ПСЖ» пропустит матчи с «Боруссией» и «Марселем»
Марко Асенсио не примет участия в ближайших матчах «ПСЖ».
27-летний хавбек сборной Испании выбыл из строя из-за травмы ноги как минимум до конца сентября.
Таким образом, Асенсио пропустит игры Лиги 1 с «Ниццей», «Марселем» и «Клермоном», а также матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдет 19 сентября.
Статистика полузащитника – здесь.
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