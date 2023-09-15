Асенсио выбыл до конца сентября из-за травмы ноги. Хавбек «ПСЖ» пропустит матчи с «Боруссией» и «Марселем»

Теги Боруссия Дортмунд Марсель ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио не примет участия в ближайших матчах «ПСЖ».

27-летний хавбек сборной Испании выбыл из строя из-за травмы ноги как минимум до конца сентября.

Таким образом, Асенсио пропустит игры Лиги 1 с «Ниццей», «Марселем» и «Клермоном», а также матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдет 19 сентября.

Статистика полузащитника – здесь.

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1 комментарий

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Z i Z u
Ох уж эти травмы....
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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