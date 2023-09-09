Ферран и Пино вызваны в сборную Испании вместо травмированных Ольмо и Асенсио

Теги ПСЖ бундеслига Германия Барселона Вильярреал лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы РБ Лейпциг Марко Асенсио Дани Ольмо Ферран Торрес Здоровье Йереми Пино Футбол

Ферран Торрес вызван в сборную Испании на матч против Кипра.

Вингер «Барселоны» присоединится к команде вместе с Йереми ПиноВильярреал»). Они заменят получивших травмы Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Марко Асенсио («ПСЖ»).

8 сентября Испания разгромила Грузию (7:1) в квалификации Евро-2024. Игра против Кипра состоится 12 сентября.

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16 комментариев

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Avazbek Rasulov
Ответ Вячеслав Потока
В ПСЖ и так некому играть, еще и Асенсио травмировался, не за горами вероятно Травмы Дембеля
Дембеле обычно работает до начала ноября)))
+18
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+18
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Shuller18
Ответ Rachid
Хороший шанс для Феррана показать все свои умения и закрепиться в сборной Испании)
Закрепиться?)) 35 матчей и 15 голов, из них хет-трик Германии, дубль Италии и 4 на крупных турнирах. Это один из главных тащеров сборной последних лет, а ты про закрепиться. Просто нынешняя Испания очевидно под колпаком агентов находится, туда не всегда попадают по спортивному принципу.
+17
-4
+13
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Вячеслав Потока
В ПСЖ и так некому играть, еще и Асенсио травмировался, не за горами вероятно Травмы Дембеля
+14
-2
+12
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Rachid
Ответ Shuller18
Закрепиться?)) 35 матчей и 15 голов, из них хет-трик Германии, дубль Италии и 4 на крупных турнирах. Это один из главных тащеров сборной последних лет, а ты про закрепиться. Просто нынешняя Испания очевидно под колпаком агентов находится, туда не всегда попадают по спортивному принципу.
После Энрике - Феррана первый раз позвали в сборную..
Может быть ты и прав про влияние агентов в сборной Испании)
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Rachid
Хороший шанс для Феррана показать все свои умения и закрепиться в сборной Испании)
+4
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rigobersong
Странно что лучшую 7ку Ла Лиги изначально не вызвали!:) Но в принципе на Кипре тоже модно оторваться:))
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Барыга блинами
Ответ Вячеслав Потока
В ПСЖ и так некому играть, еще и Асенсио травмировался, не за горами вероятно Травмы Дембеля
Барколя, Рамуш, Солер,Коло-Муани. Игроков атаки хватает.
+3
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Дмитрий Степанов
Трудяга. Верю в этого мальчишку... Терпение и труд всё пертруд!
+2
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Rachid
Хороший шанс для Феррана оторваться на Кипре и дать сигнал Хави на место в старте- Лёву на лавку, ему судьи Ла Лиги мешают забивать:))
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Денисбарс
Ответ Барыга блинами
Барколя, Рамуш, Солер,Коло-Муани. Игроков атаки хватает.
Посредственные. Что Баркля , что Рамуш это кот в мешке. Солер вообще середняк.
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Владимир Самсонов
Ответ Эксперт Спортс
Удивительно что его нет в заявке. Лидер нынешней Барселоны. Да звучит смешно но это так.
Лидер, который сидит на лавке? Он вроде вообще не начинал в старте в этом сезоне
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OhneNamee
Ответ Эксперт Спортс
Удивительно что его нет в заявке. Лидер нынешней Барселоны. Да звучит смешно но это так.
Лидер - пока слишком громко сказано. Но важные голы забивает, тут не поспоришь
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0
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Rachid
Ответ Shuller18
Как можно не вызывать Феррана, который в каждом втором матче за Испанию забивает?
Ферран и за Барсу забивает - но почему-то Хави не спешит его ставить в старт.. как думаешь почему..??..
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