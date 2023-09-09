Ферран и Пино вызваны в сборную Испании вместо травмированных Ольмо и Асенсио

Ферран Торрес вызван в сборную Испании на матч против Кипра.

Вингер «Барселоны» присоединится к команде вместе с (« »). Они заменят получивших травмы («РБ Лейпциг») и Марко Асенсио (« »).

8 сентября разгромила Грузию (7:1) в квалификации Евро-2024. Игра против Кипра состоится 12 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS