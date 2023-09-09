Ферран и Пино вызваны в сборную Испании вместо травмированных Ольмо и Асенсио
Ферран Торрес вызван в сборную Испании на матч против Кипра.
Вингер «Барселоны» присоединится к команде вместе с Йереми Пино («Вильярреал»). Они заменят получивших травмы Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Марко Асенсио («ПСЖ»).
8 сентября Испания разгромила Грузию (7:1) в квалификации Евро-2024. Игра против Кипра состоится 12 сентября.
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Может быть ты и прав про влияние агентов в сборной Испании)