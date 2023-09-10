Де Брюйне, Левандовски и Гюндоган отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии летом
Три топ-игрока отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии.
По данным Фабрицио Романо, речь о Кевине де Брюйне, Роберте Левандовском и Илкае Гюндогане.
Бельгиец отказал, потому что хочет продолжать играть на высшем уровне в Европе и бороться за трофеи.
Левандовски – так как сосредоточен на «Барселоне». Гюндоган не принял предложение, поскольку мечтал играть в каталонском клубе.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Кевин прекрасно себя чувствует, и считает, что сможет играть на высоком уровне и после 30-и лет. Любое его решение будет основано на том, что у него молодая семья и его в Манчестере всё устраивает.
Источник сообщают, что если он когда-нибудь и уйдёт из Сити, то точно останется в Европе.
Последний абзац прям из СПИД инфо. Кевин опытен и не настолько дурак , чтобы оперировать такими категориями , как "никогда", "если.....,то точно".
Ссылку можно на источник?
Ну а Гюндоган и Лёва не уехали в Аравию, потому что Барса - это самое ТЁПЛОЕ местечко сейчас для старых топов, которые когда-то играли под руководством Гвардиолы. Тут не будут требовать бега, как у Пепа, но Барса нуждается в твоей ШКОЛЕ, поэтому ты будешь играть.
1. Шикарный климат, тепло, море, Европа. В команде кризис, никто на тебя не давит, конкуренции за основу практически нет, а если и проиграешь конкуренции, то как-то пофиг, просто перечитай вышеперечисленные плюшки.😉
2. Чемпионат Испании можно выиграть тупо из-за тотального стиля Барселоны, ибо он шикарен против середняков, а если не выиграешь, то как-то то пофиг. Никто не осудит. Команда-то в кризисе! ;)
3. Ну а в ЛЧ, если в 1/8 выйдешь, то цель на сезон выполнена, все тебя похвалят. Ну а если даже из группы не выйдешь, то никто не будет тебя ни в чём упрекать, ведь команда в кризисе.
Короче Барселона это просто КАЙФ для старых топов с хорошим пасом, шикарная пенсия. Так что можно понять почему Гюндоган и Лёва не уехали в Аравию.
Даже если СА продолжит скупать пачками топ-футболистов, этот чемпионат по уровни и близко не будет к топ-европейским чемпионатам!