Де Брюйне, Левандовски и Гюндоган отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии летом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Футбол

Три топ-игрока отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, речь о Кевине де Брюйне, Роберте Левандовском и Илкае Гюндогане.

Бельгиец отказал, потому что хочет продолжать играть на высшем уровне в Европе и бороться за трофеи.

Левандовски – так как сосредоточен на «Барселоне». Гюндоган не принял предложение, поскольку мечтал играть в каталонском клубе.

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24 комментария

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OldCityFan
Кевин Де Брюйне намерен отвергнуть любые предложения из Саудовской Аравии, поскольку собирается завершить свою игровую карьеру в Манчестер Сити.

Кевин прекрасно себя чувствует, и считает, что сможет играть на высоком уровне и после 30-и лет. Любое его решение будет основано на том, что у него молодая семья и его в Манчестере всё устраивает.

Источник сообщают, что если он когда-нибудь и уйдёт из Сити, то точно останется в Европе.
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barca1899messi
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Ну тогда поведай нам правду
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ман сити фейк
Спустя несколько лет шейх передумает и не будет ничего. Потратили почти лярд из собственных карманов. Не думаю этих трансферов могут чем-нибудь отбить. Это ещё не учитывая зарплат игроков. Не думаю такое будет продолжаться долго. Гаснет как галактикос мешка спустя несколько сезонов
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Игорь Климов
Большое уважение игрокам, что не променяли свою футбольную карьеру на большие деньги в этом чемпионате песков.
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bjpz8u53uu
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Ну пятикласснику из мухосранска есессно виднее.
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Andrey Ashhabadskiy
Любой кто даёт отказ саудовцам, большой респект!
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Однажды в Космосе
мужики!
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barca1899messi
Ответ Игорь Климов
Ну, какие могут быть факты у этого фаната Кринжа?!
Я знаю, просто хотел проверить🤣🤣
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Артур Мкртычян
Ответ CCCP{{BOOM}}
Кевин уже как бы за Саудовскую Аравию играет.
пхахах, уровень твоих познаний на уровне.
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Tristan...
Ответ CCCP{{BOOM}}
Кевин уже как бы за Саудовскую Аравию играет.
Сити принадлежит арабам из ОАЭ...
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Игорь Климов
Ответ barca1899messi
Комментарий удален модератором
Ну, какие могут быть факты у этого фаната Кринжа?!
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barca1899messi
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ barca1899messi
Ну тогда поведай нам правду
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Муратхан86
Ответ GuruFutbola
Я мылся с утра
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Муратхан86
Ответ GuruFutbola
Респект игрокам Больше Чем Клуба, что не продались грязным арабам, репутация намного важнее👍🏻
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Артур Мкртычян
Ответ Леван Мкртчян
Что за желтуха-желтушная. Последний абзац прям из СПИД инфо. Кевин опытен и не настолько дурак , чтобы оперировать такими категориями , как "никогда", "если.....,то точно". Ссылку можно на источник?
фабрицио романо источник
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Леван Мкртчян
Ответ OldCityFan
Кевин Де Брюйне намерен отвергнуть любые предложения из Саудовской Аравии, поскольку собирается завершить свою игровую карьеру в Манчестер Сити. Кевин прекрасно себя чувствует, и считает, что сможет играть на высоком уровне и после 30-и лет. Любое его решение будет основано на том, что у него молодая семья и его в Манчестере всё устраивает. Источник сообщают, что если он когда-нибудь и уйдёт из Сити, то точно останется в Европе.
Что за желтуха-желтушная.
Последний абзац прям из СПИД инфо. Кевин опытен и не настолько дурак , чтобы оперировать такими категориями , как "никогда", "если.....,то точно".
Ссылку можно на источник?
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Иван Иванов
Нуу Де Брюйне ещё очень рано ехать в Аравию. Он же топ-5 футболистов мира на данный момент. Единственное, что его может побудить уехать туда в следующем году, если он станет суперхроником в этом сезоне.
Ну а Гюндоган и Лёва не уехали в Аравию, потому что Барса - это самое ТЁПЛОЕ местечко сейчас для старых топов, которые когда-то играли под руководством Гвардиолы. Тут не будут требовать бега, как у Пепа, но Барса нуждается в твоей ШКОЛЕ, поэтому ты будешь играть.
1. Шикарный климат, тепло, море, Европа. В команде кризис, никто на тебя не давит, конкуренции за основу практически нет, а если и проиграешь конкуренции, то как-то пофиг, просто перечитай вышеперечисленные плюшки.😉
2. Чемпионат Испании можно выиграть тупо из-за тотального стиля Барселоны, ибо он шикарен против середняков, а если не выиграешь, то как-то то пофиг. Никто не осудит. Команда-то в кризисе! ;)
3. Ну а в ЛЧ, если в 1/8 выйдешь, то цель на сезон выполнена, все тебя похвалят. Ну а если даже из группы не выйдешь, то никто не будет тебя ни в чём упрекать, ведь команда в кризисе.
Короче Барселона это просто КАЙФ для старых топов с хорошим пасом, шикарная пенсия. Так что можно понять почему Гюндоган и Лёва не уехали в Аравию.
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Bazilic
Леву через сезон туда отправлять нужно, особенно если Роке заиграет
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majestic1980
Молодец Кевин!
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TravenS
Но лучше бы Лева свалил) инородное тело в команде
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JENNINGS
Огромный респект все, кто в своём продолжении карьеры выбрал футбол, а не деньги!
Даже если СА продолжит скупать пачками топ-футболистов, этот чемпионат по уровни и близко не будет к топ-европейским чемпионатам!
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