Де Брюйне, Левандовски и Гюндоган отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии летом

Три топ-игрока отклонили крупные предложения из Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, речь о Кевине де Брюйне, Роберте Левандовском и Илкае Гюндогане.

Бельгиец отказал, потому что хочет продолжать играть на высшем уровне в Европе и бороться за трофеи.

Левандовски – так как сосредоточен на «Барселоне». Гюндоган не принял предложение, поскольку мечтал играть в каталонском клубе.

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