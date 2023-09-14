Глава «Барсы» Лапорта: «Я хотел стать центрфорвардом – если ты игрок, у тебя есть слава и деньги. Любой, кто мечтает стать президентом, – идиот»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта заявил, что мечтал стать футболистом, а не президентом «Барселоны».

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, у тебя есть слава, деньги... 

Любой, кто мечтает стать президентом [клуба], – идиот. Я никогда не мечтал об этом», – сказал Лапорта на презентации документального фильма Una Nueva Era.

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18 комментариев

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Алексей Ненахов
Бедный Пике
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Собиратель хаоса
Ох уж этот мученик Лапорта. Наверное под дулом пистолета его заставляли несколько раз выбираться президентом.
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barca13
Был бы как Акинфенва))
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Flow market Victor Mercedes
Как говорил в армии мой 1й зам комбата: стал командир - сразу д####еб)))
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Oleg Olegov
А у нас один талантливый мужчина, наоборот, сначала стал Президентом, а уже потом центральным нападающим.
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Н.Ф.
Президент поневоле.
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Mokka Keane
Но почему-то режим карьеры менеджера в Фифе всё ещё очень популярен
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Финансист101
Ответ Собиратель хаоса
Ох уж этот мученик Лапорта. Наверное под дулом пистолета его заставляли несколько раз выбираться президентом.
Лучший правитель тот, кто становится им вынуждено, а не из-за желания. Любой, кто рвется к власти по итогу оставляет после себя то, что оставил, например, Бартомеу.

О вынужденном положении говорит хотя бы та ситуация, в которой Лапорта принял команду.
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Nogoi89
Пике такой:🗿🗿🗿
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андрэ
вылитый Альхен из 12 стульев
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leon01
Значит кругом одни идиоты
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Bazilic
Вроде бы все по фактам
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Bazilic
Лапорта выбрал язык фактов
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Леван Мкртчян
Ответ Алексей Ненахов
Бедный Пике
Да нет -- богатый ....
Но идиот, по мнению Лапорты
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Маратбек Абакиров
Ответ Oleg Olegov
А у нас один талантливый мужчина, наоборот, сначала стал Президентом, а уже потом центральным нападающим.
ну таким образом можно сослаться на любого президента...
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