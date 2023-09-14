Глава «Барсы» Лапорта: «Я хотел стать центрфорвардом – если ты игрок, у тебя есть слава и деньги. Любой, кто мечтает стать президентом, – идиот»

Жоан Лапорта заявил, что мечтал стать футболистом, а не президентом «Барселоны».

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, у тебя есть слава, деньги...

Любой, кто мечтает стать президентом [клуба], – идиот. Я никогда не мечтал об этом», – сказал на презентации документального фильма Una Nueva Era.

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