Глава «Барсы» Лапорта: «Я хотел стать центрфорвардом – если ты игрок, у тебя есть слава и деньги. Любой, кто мечтает стать президентом, – идиот»
Жоан Лапорта заявил, что мечтал стать футболистом, а не президентом «Барселоны».
«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, у тебя есть слава, деньги...
Любой, кто мечтает стать президентом [клуба], – идиот. Я никогда не мечтал об этом», – сказал Лапорта на презентации документального фильма Una Nueva Era.
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О вынужденном положении говорит хотя бы та ситуация, в которой Лапорта принял команду.
Но идиот, по мнению Лапорты