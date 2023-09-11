Представители «Барсы» возложили цветы к памятнику Рафаэлю Касанове: «При демократии и во мраке диктатуры «Барса» выступала в защиту прав и свобод Каталонии»

Делегация «Барселоны» посетила памятник Рафаэлю Касанове.

11 сентября отмечается Национальный день Каталонии. Он проводится в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года — последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.

Представители «Барселоны» возложили цветы к памятнику Рафаэлю Касанове, который был мэром города и главнокомандующим Каталонии во время блокады Барселоны.

Мероприятие посетили президент «Барселоны» Жоан Лапорта, полузащитник команды и капитан женской команды . Также на церемонии возложения цветов присутствовали вице-президент клуба Рафа Юсте, вице-президент и представитель совета директоров Елена Форт, вице-президент по экономической сфере , заместитель представителя совета директоров Микель Кампс, менеджер по связям с общественностью Хосеп Игнаси Масиа.

«Футбольный клуб « », который является глубоко демократическим учреждением, имеет честь присутствовать на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэлю Касанове. Это традиция, в которой «Барса» участвует уже более 100 лет, когда позволяют обстоятельства.

Как во времена демократии, так и во мраке диктатуры «Барса» выступала в защиту прав и свобод Каталонии, и мы будем продолжать это делать. У нас есть этот долг – быть верными нашей истории и нашим основополагающим принципам, которые объясняют, почему мы «больше, чем клуб».

Мы выражаем нашу солидарность с жертвами и семьями землетрясения, произошедшего в Марокко, которое причинило столько боли, и мы объявляем, что благодаря фонду футбольного клуба «Барселона» мы будем поддерживать акции по оказанию гуманитарной помощи. Добрая диада, де Барра и посмотрите на Каталонию. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония», – сказал .

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