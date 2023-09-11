Представители «Барсы» возложили цветы к памятнику Рафаэлю Касанове: «При демократии и во мраке диктатуры «Барса» выступала в защиту прав и свобод Каталонии»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Ориоль Ромеу Рафа Юсте Алексия Путельяс Эдуар Ромеу Футбол

Делегация «Барселоны» посетила памятник Рафаэлю Касанове.

11 сентября отмечается Национальный день Каталонии. Он проводится в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года — последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.

Представители «Барселоны» возложили цветы к памятнику Рафаэлю Касанове, который был мэром города и главнокомандующим Каталонии во время блокады Барселоны. 

Мероприятие посетили президент «Барселоны» Жоан Лапорта, полузащитник команды Ориоль Ромеу и капитан женской команды Алексия Путельяс. Также на церемонии возложения цветов присутствовали вице-президент клуба Рафа Юсте, вице-президент и представитель совета директоров Елена Форт, вице-президент по экономической сфере Эдуар Ромеу, заместитель представителя совета директоров Микель Кампс, менеджер по связям с общественностью Хосеп Игнаси Масиа.

«Футбольный клуб «Барселона», который является глубоко демократическим учреждением, имеет честь присутствовать на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэлю Касанове. Это традиция, в которой «Барса» участвует уже более 100 лет, когда позволяют обстоятельства.

Как во времена демократии, так и во мраке диктатуры «Барса» выступала в защиту прав и свобод Каталонии, и мы будем продолжать это делать. У нас есть этот долг – быть верными нашей истории и нашим основополагающим принципам, которые объясняют, почему мы «больше, чем клуб».

Мы выражаем нашу солидарность с жертвами и семьями землетрясения, произошедшего в Марокко, которое причинило столько боли, и мы объявляем, что благодаря фонду футбольного клуба «Барселона» мы будем поддерживать акции по оказанию гуманитарной помощи. Добрая диада, де Барра и посмотрите на Каталонию. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония», – сказал Жоан Лапорта

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StHappyOne
Все всегда заканчивается одинаково. Диктатура падает, демократия побеждает. Тиранов стирают из памяти, героям ставят памятники.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Я одинокий бродяга любви Касанова
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Историю нужно уважать, какой бы она трагической не была
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ответ Стахович
Сепары что-ли?
Поживи там, узнаешь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Ответ Алексей Ненахов
Историю нужно уважать, какой бы она трагической не была
Чтобы уважать историю, нужно читать учёных.
А у памятников собираются уважающие пропаганду (сегодняшнюю или прошлую).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прессинг Рангника
Ответ StHappyOne
Все всегда заканчивается одинаково. Диктатура падает, демократия побеждает. Тиранов стирают из памяти, героям ставят памятники.
Всё так , проамериканских диктаторов ждёт печальная участь , история наглядно это показывает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
proeast
Ответ Прессинг Рангника
Всё так , проамериканских диктаторов ждёт печальная участь , история наглядно это показывает
Вот про диктаторов это да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий