Советник президента «Барсы» об отмене такси в академии: «Ненормально для детей 8-9 лет приезжать на шикарных минивэнах, как певцы на концерт. Тренироваться здесь – роскошь, придется жертвовать»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта детский футбол кризис Энрик Масип Футбол

Советник президента «Барселоны» объяснил отмену такси для учащихся академии.

В августе руководство с целью сокращения издержек приняло решение отменить такси, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой, и запустить специальный автобусный маршрут. Сообщалось, что этот шаг может привести к уходу некоторых детей из академии из-за логистических и финансовых проблем для их семей.

«Этому есть логическое объяснение, но все видят в этом только негатив. Мы живем во времена сокращений, и это ненормально, когда дети в возрасте восьми-девяти лет ездят одни на роскошных минивэнах, вроде тех, на которых музыканты ездят на концерты.

Было немыслимо приезжать и видеть 60-70 минивэнов и частных такси. Мы пошли на это, чтобы исправить эту ситуацию.

Теперь будет автобус, следующий по маршруту с остановками. И сопровождать [учащихся] на тренировки будут отцы, дедушки или дяди – как и всегда. Приезжать на тренировки сюда – это роскошь. И если кого-то нужно подвозить, пускай уходят.

Я также думаю, что это воспитает культуру труда и самопожертвования. Придется чем-то пожертвовать, чтобы играть за «Барсу», но носить эту футболку бесценно», – сказал Энрик Масип.

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71 комментарий

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Amalfitano
Ответ Лимит Лимитович
20 лет было нормально, а тут вдруг стало ненормально :D
Справедливости ради надо сказать, что такси это всё же роскошь для такого случае. Вполне достаточно и автобуса.
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+103
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Лимит Лимитович
20 лет было нормально, а тут вдруг стало ненормально :D
+76
-24
+52
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takehiko
потом продадут тренировочный газон и пусть тренируются где хотят, придётся жертвовать
+68
-17
+51
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eao79rus
А можно было молчать и не позориться ещё больше
+75
-37
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Локоть Артеста
В душ после тренировки не пущать. Пусть дома или в фонтанах моются. Нечего Барселону по миру пускать.
+35
-11
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Леван Мкртчян
Ответ eao79rus
А можно было молчать и не позориться ещё больше
Но Вы решили этого не делать и высказались. Можно примеры еще хоть одной элитной футбольной академии мира, где всех детей из школы возят на занятия на такси (причем далеко не экономкласса) за счет клуба?
+36
-17
+19
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Amalfitano
Ответ Tigo_Volchara93
Нас также автобус возил в школу и потом натренирован по расписанию Это был 2009 и происходило это в Сочи Получается Жемчужина Сочи 2009 = Барселона 2023 👌😁
А ты знаешь какой-нибудь другой клуб который возит детей на тренировку на такси?
+22
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+16
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Anton Kortenko
ну я с ним согласен. мы то думали, что клуб просто оплачивает городское такси, а тут оказывается каждому детю по минивену - это жир какой-то. на автобусе по православному ездите.
+18
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+16
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Lazeeer
Все по делу он сказал, не нравится? Не держим никого
+11
-1
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MESSIya
Ответ Шем
Клуб противоречий: требуют сократить зарплаты действующих игроков, при этом приглашают новых футболистов на довольно жирные контракты. Продают права, но деньги тратят не на покрытие долгов, а на новых футболистов. Ладно с такси, согласен это излишество, можно отказаться. Но экономить на завтраках для детей и при этом удваивать зарплату Хави!!! 🤦🏻‍♂️
Каких детей? Во второй команде? Там лбам по 20 лет,которые по домам разьезжались после тренеровок,из 30 питались человек 5,а обеды каждый день по 30 привозились. И противоречий нет,зарплаты за 2 года сокращены с 760 до 400. А Хави работал на зарплате меньше,чем у Семака
+9
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Amalfitano
Справедливости ради надо сказать, что такси это всё же роскошь для такого случае. Вполне достаточно и автобуса.
Справедоливости ради.... такого больше не было нигде в элитных футбольных академиях Европы.
Но местные хейтерки-хомячки тут уже жестко осудили и "опустили" Барсу за отмену такой плюшки))
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takehiko
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
макароны? откуда у барсы деньги на них?
+9
-3
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dreamstep
Можно в качестве гуманитарной помощи списать бедной Барселоне несколько Газелей из Красноярского края.
+9
-3
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Tigo_Volchara93
Нас также автобус возил в школу и потом натренирован по расписанию
Это был 2009 и происходило это в Сочи
Получается Жемчужина Сочи 2009 = Барселона 2023 👌😁
+8
-4
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Nissan 0123
По делу, в принципе.
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Леван Мкртчян
Но Вы решили этого не делать и высказались. Можно примеры еще хоть одной элитной футбольной академии мира, где всех детей из школы возят на занятия на такси (причем далеко не экономкласса) за счет клуба?
Ответ Юрию Син:Чел , это было ненормально изначально , также как и сверхраздутый зарплатный фонд в клубе. Пока были деньги этот фактор (такси для каждого ученика) выставляли ,как одну из многих удобных фишек для привлечения детей в академию Ла-Масии.
Сейчас пришло время чистить авгиевы конюшни по всем фронтам и оптимизировать всё ,что только можно и нельзя, чем Лапорта и занимается как может.
Иногда лучше промолчать , если нет понимания простых вещей.
+7
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Гамаль Хайдаров
Ответ takehiko
ровно таких же, как и Фати?
даже он успел отличиться и стать самым молодым автором гола в Классико😁
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pq
Ответ eao79rus
А можно было молчать и не позориться ещё больше
в смысле позориться? то есть какой бы херни ни сделало предыдущее руководство твоего клуба или вообще любой организации, ты, придя к руководству, не должен ничего менять? это по какой логике и по какой причине вообще?
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Yury Sin
Ответ Леван Мкртчян
Но Вы решили этого не делать и высказались. Можно примеры еще хоть одной элитной футбольной академии мира, где всех детей из школы возят на занятия на такси (причем далеко не экономкласса) за счет клуба?
Ну конечно: раньше, когда проблем с экономикой у клуба не было, все эти покатушки - это было нормально и даже хорошо. А теперь, когда с финансами туго, внезапно это стало ненормально и "вот посмотрите, как у остальных" xD
Ты тоже не позорься ))
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Шем
Клуб противоречий: требуют сократить зарплаты действующих игроков, при этом приглашают новых футболистов на довольно жирные контракты.

Продают права, но деньги тратят не на покрытие долгов, а на новых футболистов.

Ладно с такси, согласен это излишество, можно отказаться. Но экономить на завтраках для детей и при этом удваивать зарплату Хави!!! 🤦🏻‍♂️
+7
-5
+2
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Yury Sin
Когда играешь в Барселоне, культура самопожертвования нужна конечно, если посмотреть на ситуацию в клубе в последние 2-3 года )) И нужно ее прививать с детства, чтобы потом на 50+% зп резать можно было без лишних слов xD
+2
0
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Стахович
Кринж-клуб
+15
-13
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Avazbek Rasulov
А что плохого что организовали развозить автобусом? Ну они дети же от,которых минимум 40 процентов не ясно будет ли результат. Считаю это адекватное решение. Нечего деньги разбросать.
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Руслан Платонов
Ответ Локоть Артеста
В душ после тренировки не пущать. Пусть дома или в фонтанах моются. Нечего Барселону по миру пускать.
Это воспитает культуру самопожертвования, ведь носить эту футболку бесценно
+3
-1
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Anton Kortenko
ну я с ним согласен. мы то думали, что клуб просто оплачивает городское такси, а тут оказывается каждому детю по минивену - это жир какой-то. на автобусе по православному ездите.
По идее, минивэн - это для нескольких детей
+1
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