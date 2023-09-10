Советник президента «Барселоны» объяснил отмену такси для учащихся академии.

В августе руководство с целью сокращения издержек приняло решение отменить такси, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой, и запустить специальный автобусный маршрут. Сообщалось, что этот шаг может привести к уходу некоторых детей из академии из-за логистических и финансовых проблем для их семей.

«Этому есть логическое объяснение, но все видят в этом только негатив. Мы живем во времена сокращений, и это ненормально, когда дети в возрасте восьми-девяти лет ездят одни на роскошных минивэнах, вроде тех, на которых музыканты ездят на концерты.

Было немыслимо приезжать и видеть 60-70 минивэнов и частных такси. Мы пошли на это, чтобы исправить эту ситуацию.

Теперь будет автобус, следующий по маршруту с остановками. И сопровождать [учащихся] на тренировки будут отцы, дедушки или дяди – как и всегда. Приезжать на тренировки сюда – это роскошь. И если кого-то нужно подвозить, пускай уходят.

Я также думаю, что это воспитает культуру труда и самопожертвования. Придется чем-то пожертвовать, чтобы играть за «Барсу», но носить эту футболку бесценно», – сказал Энрик Масип.

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