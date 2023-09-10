Советник президента «Барсы» об отмене такси в академии: «Ненормально для детей 8-9 лет приезжать на шикарных минивэнах, как певцы на концерт. Тренироваться здесь – роскошь, придется жертвовать»
Советник президента «Барселоны» объяснил отмену такси для учащихся академии.
В августе руководство с целью сокращения издержек приняло решение отменить такси, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой, и запустить специальный автобусный маршрут. Сообщалось, что этот шаг может привести к уходу некоторых детей из академии из-за логистических и финансовых проблем для их семей.
«Этому есть логическое объяснение, но все видят в этом только негатив. Мы живем во времена сокращений, и это ненормально, когда дети в возрасте восьми-девяти лет ездят одни на роскошных минивэнах, вроде тех, на которых музыканты ездят на концерты.
Было немыслимо приезжать и видеть 60-70 минивэнов и частных такси. Мы пошли на это, чтобы исправить эту ситуацию.
Теперь будет автобус, следующий по маршруту с остановками. И сопровождать [учащихся] на тренировки будут отцы, дедушки или дяди – как и всегда. Приезжать на тренировки сюда – это роскошь. И если кого-то нужно подвозить, пускай уходят.
Я также думаю, что это воспитает культуру труда и самопожертвования. Придется чем-то пожертвовать, чтобы играть за «Барсу», но носить эту футболку бесценно», – сказал Энрик Масип.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Но местные хейтерки-хомячки тут уже жестко осудили и "опустили" Барсу за отмену такой плюшки))
Это был 2009 и происходило это в Сочи
Получается Жемчужина Сочи 2009 = Барселона 2023 👌😁
Сейчас пришло время чистить авгиевы конюшни по всем фронтам и оптимизировать всё ,что только можно и нельзя, чем Лапорта и занимается как может.
Иногда лучше промолчать , если нет понимания простых вещей.
Ты тоже не позорься ))
Продают права, но деньги тратят не на покрытие долгов, а на новых футболистов.
Ладно с такси, согласен это излишество, можно отказаться. Но экономить на завтраках для детей и при этом удваивать зарплату Хави!!! 🤦🏻♂️