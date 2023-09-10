Советник президента «Барсы» о Дембеле в «ПСЖ»: «Когда человек предан делу, он не смотрит на деньги, не говорит одно, а потом другое. Легко целовать эмблему, когда забиваешь или продаешь воздух в соцсетях»
Советник президента «Барселоны» разочарован уходом Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Дембеле перешел в «ПСЖ» этим летом за 50,4 миллиона евро. В июне вингер заявлял, что не намерен покидать «Барселону».
– Вас разочаровал уход Дембеле?
– Конечно. Наверняка все разочарованы тем, каким образом [он ушел]. Мне нравятся хорошие игроки, но я предпочитаю целеустремленных. Прекрасно, если вы обладаете и тем, и другим.
Дембеле уже продемонстрировал недостаточную самоотдачу, когда не продлил контракт. Предпочитаю игроков, которых я оцениваю на 7-8 баллов, тем, кому ставлю 10, но через два дня они переходят в другую команду, чтобы побольше заработать.
Очень легко целовать эмблему, когда забиваешь гол или продаешь воздух в соцсетях. Хотеть зарабатывать больше – это нормально, но когда человек предан делу, он не смотрит на деньги и не говорит сегодня одно, а завтра другое.
Я предпочту парня из академии или Рафинью, который выкладывается на каждой тренировке, кому-то, кто в один день работает на «девятку», а в другой – на «тройку», – сказал Энрик Масип.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Лапорта: "Спасибо за идею, теперь будем продавать воздух с Камп Ноу"
только вот денег огромных жалко…
Или это другое? (с)
Воздух свободной каталонии с легким прянным араматом весенних лугов предгорья Манжуик [Фасовка 0,33]+ две ампулы для инъекции отборного Барселонского ДНК.
По евриков 500 должны разобрать