Советник президента «Барсы» о Дембеле в «ПСЖ»: «Когда человек предан делу, он не смотрит на деньги, не говорит одно, а потом другое. Легко целовать эмблему, когда забиваешь или продаешь воздух в соцсетях»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Усман Дембеле деньги Энрик Масип Футбол

Советник президента «Барселоны» разочарован уходом Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Дембеле перешел в «ПСЖ» этим летом за 50,4 миллиона евро. В июне вингер заявлял, что не намерен покидать «Барселону».

– Вас разочаровал уход Дембеле?

– Конечно. Наверняка все разочарованы тем, каким образом [он ушел]. Мне нравятся хорошие игроки, но я предпочитаю целеустремленных. Прекрасно, если вы обладаете и тем, и другим.

Дембеле уже продемонстрировал недостаточную самоотдачу, когда не продлил контракт. Предпочитаю игроков, которых я оцениваю на 7-8 баллов, тем, кому ставлю 10, но через два дня они переходят в другую команду, чтобы побольше заработать.

Очень легко целовать эмблему, когда забиваешь гол или продаешь воздух в соцсетях. Хотеть зарабатывать больше – это нормально, но когда человек предан делу, он не смотрит на деньги и не говорит сегодня одно, а завтра другое.

Я предпочту парня из академии или Рафинью, который выкладывается на каждой тренировке, кому-то, кто в один день работает на «девятку», а в другой – на «тройку», – сказал Энрик Масип.

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40 комментариев

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blаncо
Разве не схожая история была, когда его переманили из Дортмунда? Сейчас бы требовать любви и преданности от наёмных игроков.
+60
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S. A.
"Продаёшь воздух".

Лапорта: "Спасибо за идею, теперь будем продавать воздух с Камп Ноу"
+31
-1
+30
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Гамаль Хайдаров
можно со спокойной душой забыть об его существовании, так как его уход поможет раскрыть Ямала,
только вот денег огромных жалко…
+22
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Шем
А когда Суареса выгнали или пытались Френки сплавить и т.д.?!
Или это другое? (с)
+11
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Леван Мкртчян
Ответ S. A.
"Продаёшь воздух". Лапорта: "Спасибо за идею, теперь будем продавать воздух с Камп Ноу"
Можно набором.
Воздух свободной каталонии с легким прянным араматом весенних лугов предгорья Манжуик [Фасовка 0,33]+ две ампулы для инъекции отборного Барселонского ДНК.
По евриков 500 должны разобрать
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Олег Кузнецов
Ответ Гамаль Хайдаров
можно со спокойной душой забыть об его существовании, так как его уход поможет раскрыть Ямала, только вот денег огромных жалко…
Барса, лучше вспомни, как ты игроков просишь адаптироваться к трудностям и понизить зарплату....Нравоучители,мля.
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Григорий Геник
Говорит Барса, которая всех заманивает говоря: «это дух, это сила, это больше чем преданность», а через год продает этого игрока
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RAMIK
Для любого игрока деньги на первом месте. Даже если взять Кросса, он за очень хорошие деньги играет в Мадриде, и получает намного больше чем в Баварии. Тоже самое касается Месси, Неймара, Роналду, да всех игроков. Ведь даже за продление контракта, клуб платит деньги. Ненадо строить из себя обиженок, Барса на большие деньги забрала себе Суареса, Коутиньо, Гризмана,хотя те играли тоже в топ клубах.
+4
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& Co1366
Дембеле, конечно, неоднозначный тип.
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sd4fmwrvz8
Радоваться надо что избавились от хрусталя , матч играет полгода лечится
+2
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Шем
Ответ Эрнандес Эрнандес
Помните как ягодичные гордились Усманом, когда он продлил контракт… а сейчас проклинают его и хотят забыть как страшный сон 😆
Слишком сладко звучит: «ягодичные». Скорее просто «рычаговые» )
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Tristan...
Ответ S. A.
"Продаёшь воздух". Лапорта: "Спасибо за идею, теперь будем продавать воздух с Камп Ноу"
У меренгов появится возможность вдохнуть требл...
+4
-3
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Рэд Уайт
барса в выигрыше получила деньги и будущего хозяина футбола яминп ламала
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Lindeman
Лично я в уходе Дембеле не разочарован. Человек больше лечится, пропуская тем самым вторую часть сезона
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majestic1980
"Когда продаешь воздух в соцсетях" но продавать воздух из раздевалки это конечно сильно другое
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Федя Букин
Уход месси в псж с последующей кабалой в виде зп до 2025 года, это другое? 🧐
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Виктор Войнов
На каком уровне открывается такой новый персонаж: советник президента?
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Шем
Ответ фан Барсы
разве Лапорта выгнал Суареса?
Это не про Лапорту, а про руководство клуба. Покупал Дембеле тоже не Лапорта.
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Гамаль Хайдаров
Ответ UnforgivenX2
все ж не могут быть воспитанниками
однажды в 2013 году смогли)
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majestic1980
Ответ blаncо
Разве не схожая история была, когда его переманили из Дортмунда? Сейчас бы требовать любви и преданности от наёмных игроков.
а наемные собственно все игроки, играющие за деньги
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Lindeman
Ответ blаncо
Разве не схожая история была, когда его переманили из Дортмунда? Сейчас бы требовать любви и преданности от наёмных игроков.
Ну там другие люди занимались трансфером
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gPk
Ответ Шем
А когда Суареса выгнали или пытались Френки сплавить и т.д.?! Или это другое? (с)
Суарес ушёл в 2020 году, Лапорта пришёл в 2021.Какая тут связь между советником Лапорты и Бартомеу который на пару с Куманом выкинули Луиса?
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фан Барсы
Ответ зак
а кто? после его прихода они выкинули кусаку..
вообще то Бартомеу вышвырнул Легенду
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Данил
Ответ Федя Букин
Уход месси в псж с последующей кабалой в виде зп до 2025 года, это другое? 🧐
Да
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Эрнандес Эрнандес
Помните как ягодичные гордились Усманом, когда он продлил контракт… а сейчас проклинают его и хотят забыть как страшный сон 😆
+2
-2
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