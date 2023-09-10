Советник президента «Барселоны» недоволен словами о лишнем весе Жоана Лапорты.

Ранее Лапорта заявил, что сел на диету, чтобы сбросить вес.

«Прежде всего я должен сказать, что замечания о его телосложении – это неуважительно.

Он живет в своем теле под давлением всего, о чем я уже говорил. Я даже не говорю о том, по сколько часов он не спит и не отдыхает. Это сказывается на нем, и когда автор статьи говорит, что он толстый, или когда это пишет спортсмен, – это не смешно.

Руководство можно критиковать, но не за внешность. Нам стоит поаплодировать ему за все, что он сделал, и помочь ему, прежде чем критиковать. Он ест из-за чувства тревоги, которое у него возникает.

Конечно, я обеспокоен, потому что в его возрасте нужно заботиться о себе. Я слежу за его рационом, мы вместе ходим на прогулки, заниматься спортом. Я беспокоюсь за него так же, как волновался бы за своего отца, и я ругаю его», – сказал Энрик Масип.

Лапорта на диете: из-за стресса он безостановочно ел и игнорил диетолога. Заметно!

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