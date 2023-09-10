Советник Лапорты о лишнем весе у президента «Барсы»: «Слова об этом неуважительны – он ест из-за чувства тревоги. Ругаю его и беспокоюсь, как за отца»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта психология ЗОЖ Здоровье Питание Энрик Масип Футбол

Советник президента «Барселоны» недоволен словами о лишнем весе Жоана Лапорты.

Ранее Лапорта заявил, что сел на диету, чтобы сбросить вес.

«Прежде всего я должен сказать, что замечания о его телосложении – это неуважительно.

Он живет в своем теле под давлением всего, о чем я уже говорил. Я даже не говорю о том, по сколько часов он не спит и не отдыхает. Это сказывается на нем, и когда автор статьи говорит, что он толстый, или когда это пишет спортсмен, – это не смешно.

Руководство можно критиковать, но не за внешность. Нам стоит поаплодировать ему за все, что он сделал, и помочь ему, прежде чем критиковать. Он ест из-за чувства тревоги, которое у него возникает.

Конечно, я обеспокоен, потому что в его возрасте нужно заботиться о себе. Я слежу за его рационом, мы вместе ходим на прогулки, заниматься спортом. Я беспокоюсь за него так же, как волновался бы за своего отца, и я ругаю его», – сказал Энрик Масип.

Лапорта на диете: из-за стресса он безостановочно ел и игнорил диетолога. Заметно!

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31 комментарий

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он ест? Молодёжь не кормят, зарплату Хави удваивают, стадион обновляют, просят игроков снизить зарплаты, никого купить не могут, больше чем за 1 миллион, а он видите ли ест.
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Стахович
Запретил кормить детей из академии,а сам отъел такой мамон
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ногабога
Новости, которые мы заслужили
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Аврал
Можно задействовать ещё один рычаг-продать права на питание Лапорты.
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timerassl
Ответ MESSIya
Средний возраст детей и Барсы Б согласно трансфермаркету 19,6
Кому за 19,6 можно объедать значит. Понял, принял
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Собиратель хаоса
Ответ rigobersong
Мужику 61 год, есть лишний вес, но это же не Вася Уткин:)) Странно, что докопались именно до Лапорты:))
Даже если и как Вася, это их личное дело. Главное, что на работу это никак не влияет.
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Lindeman
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он ест? Молодёжь не кормят, зарплату Хави удваивают, стадион обновляют, просят игроков снизить зарплаты, никого купить не могут, больше чем за 1 миллион, а он видите ли ест.
« Никого купить не могут, больше чем за 1 миллион…»
Витор Роке: « Я для тебя шутка?»
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timerassl
Ответ Аврал
Можно задействовать ещё один рычаг-продать права на питание Лапорты.
Так не пойдет. Тогда рычажному механизму придет конец
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Алексей Ненахов
Ответ MESSIya
Средний возраст детей и Барсы Б согласно трансфермаркету 19,6
До 40 все дети
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timerassl
Ответ MESSIya
20+ средний возраст второй команды, про каких детей ты пишешь?
До 20 поел и достаточно получается, лет а не времени
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timerassl
Ответ Ramin Mamedov
так говорит - благодаря рычагам - как будто это не деньги.. а по факту - в плане эффективности использования денег на трансферы Барса чуть лучше чем МЮ.. из прошлогодних покупок кроме Кюнде никто нормально ещё не заиграл, Левандовски это вообще ужас, Рафинья как был игроком уровня Лидса, так и сейчас такой ...
Рамин, не согласен. Лева и Рафи хороши, даже не учитывая формирующийся состав
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timerassl
Ответ Leon Betov
Лапорта как депутат с картинки "надо затянуть потуже пояса"
Так точно!
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timerassl
Ответ MESSIya
Барса б это не академия, там средний возраст 20+
А Ла Масия и такси, друг, что там по возрасту? Отменили?! Я правда не знаю как у других обстоят дела
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timerassl
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Либо ты ешь, либо обновляешь стадион. У Барселоны только 2 пути. Одновременно, таким заниматься не позволительно, в положении Барселоны,
Почему? А если назвать Spotify Camp no burgers
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Bazilic
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он ест? Молодёжь не кормят, зарплату Хави удваивают, стадион обновляют, просят игроков снизить зарплаты, никого купить не могут, больше чем за 1 миллион, а он видите ли ест.
Стадион обновлять не нужно было? Что за претензия?
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он ест? Молодёжь не кормят, зарплату Хави удваивают, стадион обновляют, просят игроков снизить зарплаты, никого купить не могут, больше чем за 1 миллион, а он видите ли ест.
Обо всех тревожится и тревогу заедает.
Но блин, он же с месяц назад говорил, что на диету сел. Сорвался?
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Алексей Ненахов
Детей объедает , теперь стало ясно почему завтраки и обеды пропали
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Не уверен!!
Ну все русские едят из-за чувств требовоги...
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Ramin Mamedov
так говорит - благодаря рычагам - как будто это не деньги.. а по факту - в плане эффективности использования денег на трансферы Барса чуть лучше чем МЮ.. из прошлогодних покупок кроме Кюнде никто нормально ещё не заиграл, Левандовски это вообще ужас, Рафинья как был игроком уровня Лидса, так и сейчас такой ...
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rigobersong
Мужику 61 год, есть лишний вес, но это же не Вася Уткин:)) Странно, что докопались именно до Лапорты:))
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