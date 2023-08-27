Месси забил 715-й гол на клубном уровне и 25-й в 2023 году
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.
После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов.
Сегодня Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Кроме того, Месси забил 25 голов в 2023 году – за «ПСЖ», Аргентину и «Интер Майами».
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1. Гонсало Игуаин, 68 матчей 29 голов.
2. Леонардо Кампана, 46 матчей 16 голов.
3. Леонель Месси, 9 матчей 11 голов .
Сколько ещё Леонардо Кампана будет восхищаться что Леонель Месси позади него в бомбардирах!!!
Что будет делать источник, когда эти игроки закончат карьеру?
🥇Месси - 25 голов (10 ассистов)
🥈Мбаппе - 24 голов (5 ассистов )
🥉Холланд - 23 голов (7 ассистов)
4. Криштиану - 21 голов (4 ассистов)
5. Бензема - 20 голов (8 ассистов)
Источник - Soffascore
https://mbappe-haaland.com/en/
Голы в штатах начнут считать с 2026 года, ведь великий и ужасный (вернее красивый ) будет ложить по покеру с игры в каждом матче мундиаля!
И тогда ЧМ будет вновь признан самым важным, а не самым коррумпированным турниром !
Ждём когда бесконечные 0+0 в плей-офф ЧМ завершатся отставкой очередного тренера, обливаемым Катей и Элмой!
Билеты в МЛС по 600 евро, стадионы до отказа наполнены)
Кто-то честно зарабатывает, а кто-то на подсосе у нефтяных шейхов)
Я выбираю 818 голов в 1037 матчах, чем 841 голов в 1177 матчах ( источник: Transfermarkt)
Во-первых, если МЛС такой двор, почему Ибрагимович не смог взять титулов? При этом он играл за фаворита.
Во-вторых, до прихода Месси ПСЖ был гегемоном Франции? Которая слила лигу Лиллю с Мбаппе и Неймаром) Ага.
В-третьих, любые ответы кринжефанов ничего не стоят, пока Роналду не перейдет в клуб-аутсайдер любой лиги и не бросит себе настоящий вызов.
Принц Абдулазиз бин Турки Аль - Файсал: "Все клубы очень упорно играли на арабском турнире, хотя турнир считается товарищеским"
Надеюсь, в этом тоже не обвинишь Месси...
Обычно ты любишь же обвинять кого то в свои 25:)