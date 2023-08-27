Месси забил 715-й гол на клубном уровне и 25-й в 2023 году

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов. 

Сегодня Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Кроме того, Месси забил 25 голов в 2023 году – за «ПСЖ», Аргентину и «Интер Майами».

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62 комментария

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Alisher Buranov
Лучшие бомбардиры Интер Майами:

1. Гонсало Игуаин, 68 матчей 29 голов.
2. Леонардо Кампана, 46 матчей 16 голов.
3. Леонель Месси, 9 матчей 11 голов .

Сколько ещё Леонардо Кампана будет восхищаться что Леонель Месси позади него в бомбардирах!!!
+30
-2
+28
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Отец Абду
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Лучше считать голы в мегаполисах, чем в пустыне:)
+33
-10
+23
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Кашшай Чакырович
Трансфермаркет пишет 818 голов и 397 голевых всего и того не понял у Месси 1215 гол + пас уже ?))) Офигеть просто
+16
-3
+13
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VERBLYUD
Как же у хейтеров полыхает)) Минусуют адекватные комменты))
+18
-6
+12
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Экспертное мнение
Помню как хейтеры смеялись узнав, что Месси переходит в самую слабую команду МЛС, мол, это его уровень и он там потеряется)) Не прошло и месяца как с Месси этот аутсайдер уже идет на североамериканский требл. Честно говоря, я и сам такого не ожидал, Месси продолжает удивлять... хотя казалось бы куда еще после 18.12.2022. Поднимать команду из 30 места в лиге с 30 командами, такое и Марадоне с Наполи не снилось.
+17
-7
+10
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Заборостроитель
MessivsRonaldo.app
Что будет делать источник, когда эти игроки закончат карьеру?
+9
0
+9
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clausevenzzz
Наибольшее число голов в 2023 году без учёта пенальти:
🥇Месси - 25 голов (10 ассистов)
🥈Мбаппе - 24 голов (5 ассистов )
🥉Холланд - 23 голов (7 ассистов)
4. Криштиану - 21 голов (4 ассистов)
5. Бензема - 20 голов (8 ассистов)
Источник - Soffascore
+12
-3
+9
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
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Почему если человек меняет клубы, то ему в плюс? Намного привлекательнее играть за один клуб, ну это опять же имхо. Для самого игрока точно, вон Месси обожают все болельщики Барселоны по всему миру, заходил на ветку МЛС они там реально в 4 утра матчи смотрят. Обожают ли все болельщики МЮ или Реала Роналду? Факт, что нет. Лично знаю парочку его даже ярых хейтеров и болельщиков МЮ. Думаю и сам Месси с радостью бы остался на два года в Барсе вместо ПСЖ, а Роналду остался бы в Реале вместо Юве. Это вообще самое провальное его решение из-за зарплаты перейти в Юве
+9
-1
+8
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VERBLYUD
Ответ Алибек Багаутдинов
переименуются на MbappevsHaaland.app ))
Такой уже есть))
https://mbappe-haaland.com/en/
+7
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JIEOMEC
Ответ Заборостроитель
MessivsRonaldo.app Что будет делать источник, когда эти игроки закончат карьеру?
переименуются в nababkin.app
+4
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Danya Black
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Спасибо гений! Хорошо меня поздравил с ДР, забитым мячом!
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Tseren031293
Голы на ближнем востоке начали считаться с 19.12.2022 года
Голы в штатах начнут считать с 2026 года, ведь великий и ужасный (вернее красивый ) будет ложить по покеру с игры в каждом матче мундиаля!
И тогда ЧМ будет вновь признан самым важным, а не самым коррумпированным турниром !
Ждём когда бесконечные 0+0 в плей-офф ЧМ завершатся отставкой очередного тренера, обливаемым Катей и Элмой!
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Ганнибал Лектер
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
любой верблюд из пустыни > mls
Поэтому арабы не выходят из группы на ЧМ и не востребованы в Европе в отличие от американцев?
+3
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Muhammad Juraev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Билеты в СА стоят по 3-4 евро, стадионы полупустые)
Билеты в МЛС по 600 евро, стадионы до отказа наполнены)
Кто-то честно зарабатывает, а кто-то на подсосе у нефтяных шейхов)
+4
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Отец Абду
Ответ 20!8
По поводу бомбардира, вы его с кем то путаете
К счастью у меня с памятью всё хорошо, не переживай:)

Я выбираю 818 голов в 1037 матчах, чем 841 голов в 1177 матчах ( источник: Transfermarkt)
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Экспертное мнение
Акыл Сатыбалдиев отвечает мне, но сам боится того чем я отвечу) Классика от кринжефанов - прячься в своем мирке.

Во-первых, если МЛС такой двор, почему Ибрагимович не смог взять титулов? При этом он играл за фаворита.

Во-вторых, до прихода Месси ПСЖ был гегемоном Франции? Которая слила лигу Лиллю с Мбаппе и Неймаром) Ага.

В-третьих, любые ответы кринжефанов ничего не стоят, пока Роналду не перейдет в клуб-аутсайдер любой лиги и не бросит себе настоящий вызов.
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Человек1991
Месси на данный момент в 2023 году: 25 голов , 10 голевых передач , 10 предголевых пасов, номер 1 в мире по системе гол+пас. Второй Холланд 30 голов 5 голевых , 2 предголевые. )
+7
-5
+2
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
847 голов в 1177 матчах То что Трансфермаркт не засчитывает Кубок Арабский Чемпионов - их проблемы Залипню в виде Кубка Лиги (без Канады, Коста-Рики и ТП.) же засчитывают :))
Почему их проблемы, если сами организаторы и АФК признали, что турнир является товарищеским?:)

Принц Абдулазиз бин Турки Аль - Файсал: "Все клубы очень упорно играли на арабском турнире, хотя турнир считается товарищеским"

Надеюсь, в этом тоже не обвинишь Месси...
Обычно ты любишь же обвинять кого то в свои 25:)
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Алибек Багаутдинов
Ответ Заборостроитель
MessivsRonaldo.app Что будет делать источник, когда эти игроки закончат карьеру?
переименуются на MbappevsHaaland.app ))
+3
-2
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VERBLYUD
Ответ vals1702
никому не интересна эта лига соккера)))
Поэтому миллионы по всему миру смотрят эту лигу?
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Экспертное мнение
Ответ King_X
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marshalericsson1357
Ответ Экспертное мнение
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Игорь Климов
Ответ Andrey Sabantsev
Где Роналду?
В песках потерялся)
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HRYNDEL
Вот человек наслаждается футболом, выиграв всё за карьеру!!! Не то что говорящая голова из Саудовской лиги с подтяжками на лице!!!
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Artem Piatkov
847 голов в 1177 матчах То что Трансфермаркт не засчитывает Кубок Арабский Чемпионов - их проблемы Залипню в виде Кубка Лиги (без Канады, Коста-Рики и ТП.) же засчитывают :))
Твой КАЧ - неофициальный турнир. Не устанавливай свои правила.
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