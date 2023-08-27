Месси забил 715-й гол на клубном уровне и 25-й в 2023 году

Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.

После перехода в « » аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов.

Сегодня Месси дебютировал в чемпионате и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Кроме того, Месси забил 25 голов в 2023 году – за «ПСЖ», Аргентину и «Интер Майами».

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