«Коринтианс» отклонили предложение «Вест Хэма» о трансфере Алберто. «Зенит» мог получить 9 млн евро

Теги Зенит Сантос Коринтианс Фламенго высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Педро Абреу Юри Алберто деньги Маркос Леонардо Футбол

Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто может перейти в АПЛ.

22-летний нападающий интересен «Вест Хэму», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Английский клуб также рассматривает варианты с подписанием Педро Абреу из «Фламенго» и Маркоса Леонардо из «Сантоса». 

По информации Globo, «молотобойцы» уже сделали первое предложение о трансфере Алберто, но руководство «Коринтианс» отклонило его. Англичане предлагали 18 миллионов евро за 60% прав на игрока. 

50% прав на Алберто принадлежат «Зениту». Согласно предложенным условиям сделки, бразильский и российский клубы должны были продать по 30% прав и получить по 9 миллионов евро. 

По информации Sky Sports, спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен все еще находится в Бразилии и пытается завершить сделку. Однако осуществить ее сложно из-за большого количества сторон и посредников. Сам Алберто хочет перейти в лондонский клуб. 

Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» зимой 2023 года. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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12 комментариев

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TaR
Осуществить сделку сложно из-за большого количества сторон и посредников, поэтому англичане хотят купить 60 процентов прав, оставив по 20 Коринтианс и Зениту, чтобы у следующего покупателя было еще больше геммороя
+8
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Klinsmann32
Ответ Спартак Гордость России
И правильно сделали. Нефиг с опущенными делиться
ты все знаешь) и 7-1 и 5-1 и 5-0)
+1
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Aleksey Yashin
Вест Хэм еще с ЦСКА за Влашича не рассчитался. Хотят Зенит в очередь на получение выплат поставить?)
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Назар Игорь
Напрасно он ушёл из Зенита, вторично не позовут, тем более наконец Кассьерра раззабивался, да и Ваня тоже хорош.
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bestvideox
Так всё запутано с этими процентами и правами.
Дали бы Зениту денег, а парню поиграть в АПЛ.
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Давид Agabekyan
Ответ Камил Мамедов
Все права у Коринтианса, речь о доходе с трансфера
Даже в тексте сказано что у Зенита 50% прав и в случае заключения сделки Зенит и Коринтианс продали бы по 30% прав. Так что либо спортс бредит, либо вы
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Камил Мамедов
Ответ Давид Agabekyan
Даже в тексте сказано что у Зенита 50% прав и в случае заключения сделки Зенит и Коринтианс продали бы по 30% прав. Так что либо спортс бредит, либо вы
Совместное владение правами на игрока давным-давно запрещено ФИФА
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