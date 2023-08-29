«Коринтианс» отклонили предложение «Вест Хэма» о трансфере Алберто. «Зенит» мог получить 9 млн евро

Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто может перейти в АПЛ.

22-летний нападающий интересен « », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Английский клуб также рассматривает варианты с подписанием из « » и Маркоса Леонардо из « ».

По информации Globo, «молотобойцы» уже сделали первое предложение о трансфере Алберто, но руководство «Коринтианс» отклонило его. Англичане предлагали 18 миллионов евро за 60% прав на игрока.

50% прав на Алберто принадлежат « ». Согласно предложенным условиям сделки, бразильский и российский клубы должны были продать по 30% прав и получить по 9 миллионов евро.

По информации Sky Sports, спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен все еще находится в Бразилии и пытается завершить сделку. Однако осуществить ее сложно из-за большого количества сторон и посредников. Сам Алберто хочет перейти в лондонский клуб.

Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» зимой 2023 года. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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