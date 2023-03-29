Футболистка «Арсенала» Мид о «Золотом мяче»: «Женские награды вручались словно для галочки. The Best организована гораздо лучше»

Теги Карим Бензема премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал женский футбол ФИФА сборная Англии жен Золотой мяч Роберт Левандовски The Best Алексия Путельяс Футбол

Бет Мид недовольна организацией церемонии «Золотого мяча».

По словам футболистки, France Football уделяет женским номинациям недостаточно внимания.

«Для меня было честью побывать на обоих мероприятиях (церемонии вручения наград The Best и Золотого мяча – Sports.ru). Премия The Best понравилась мне гораздо больше – на церемонии вручения «Золотого мяча» мне показалось, что женский приз имеет лишь символическое значение. Организация не впечатлила – Алексия [Путельяс] вышла на сцену, ей задали пару вопросов, и она ушла.

Затем они вручили приз Левандовскому как лучшему бомбардиру, приз вратарю года, – причем женской номинации не было – и трофей Сократеса. Три из четырех наград вручили между женским и мужским «Золотыми мячами». И когда в конце Бензема объявили победителем, вся его семья была на сцене и фотографировалась с ним, как и все журналисты, а Алексия сидела в переднем ряду, как будто ее там вообще не было.

Это очень престижная премия, но женские награды вручались словно для галочки – они сделали все неправильно. На церемонии The Best все было уравнено. Награды вручались по очереди, это было намного лучше», – сказала футболистка «Арсенала» и сборной Англии в подкасте Boots, Balls and Bras.

22 комментария

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Dexter Dallas
Ответ Давид Agabekyan
Не словно а для галочки. Кому интересно смотреть награду, имена победителей которой ты слышишь впервые
Ну я понимаю, что для тебя женщина вообще не человек. Должна ходить в пододеяльники с головы до ног. Но советую съездить в нормальные страны и посмотреть на сколько там популярен женский футбол.
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savik-A.M.
Ответ Parce
За что тебя так заминусовали 🥲
Сам удивлен , может не "скрепное" нынче )
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Parce
Ответ savik-A.M.
Что то "крестные отец " вспомнился." (“Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения”)
За что тебя так заминусовали 🥲
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Иван Петров
Ответ <~Inter~>
Так смысл вообще делать подобную награду? Если уж взялись вручать женщинам награды за успехи в спорте, то нужно делать это соответствующе
Тогда все будут скипать эту нудятину.
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Arty K.
Да что ж такое, опять ущемляют! 🤡
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Антон Киселёв
Ответ <~Inter~>
Так смысл вообще делать подобную награду? Если уж взялись вручать женщинам награды за успехи в спорте, то нужно делать это соответствующе
Смысл в том, чтобы не ныли
Хотя всё равно ноют
+1
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Xm.md
Женский футбол существует для галочки
+3
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Kanonir152
Ой, как удивительно, но так оно и было!
+2
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<~Inter~>
Ответ Давид Agabekyan
Не словно а для галочки. Кому интересно смотреть награду, имена победителей которой ты слышишь впервые
Так смысл вообще делать подобную награду? Если уж взялись вручать женщинам награды за успехи в спорте, то нужно делать это соответствующе
+3
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+3
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Okaka
За что вообще Путельяс дали ЗМ? Она ничего не выиграла кроме чемпионата Испании
Раньше Марте по дефолту приз давали
+3
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Bazilic
Идите и делайте отдельную церемонию
Достало смотреть на женские призы
+4
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savik-A.M.
Ответ Amalfitano
"Они вручали ЗМ без уважения".
Что то "крестные отец " вспомнился." (“Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения”)
+1
-5
-4
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Rowsen Tekayew
Ответ Давид Agabekyan
Не словно а для галочки. Кому интересно смотреть награду, имена победителей которой ты слышишь впервые
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+2
-14
-12
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Питер Пэн
Ответ Rúnico
Почему бы не перестать ущемляться, а сделать отдельную церемонию, организовать все как хотите и чествовать победительницу как считаете нужным. Можно брать инициативу в свои руки...Хотя стоп, о чем это я.
Ну надо ж понимать женскую психологию! Женщина, какая ни будь, хоть звездой все равно будет считать, что ее недооценивают, никто ее п.. недостоин по большому счету и зря она отдалась кому-то когда-то, хехе
+8
-4
+4
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Metalloid
Хочется взять рупор, поднести ей к уху и проорать: ПОТОМУ ЧТО ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН!!!
+2
-2
0
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Rúnico
Почему бы не перестать ущемляться, а сделать отдельную церемонию, организовать все как хотите и чествовать победительницу как считаете нужным. Можно брать инициативу в свои руки...Хотя стоп, о чем это я.
+22
-5
+17
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Сикарио
В этом году тоже для галочки дадут)
0
-2
-2
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DolJun
да чего скрывать, даже на спортсе фамилия победительницы зм до сих пор стоп слово, раньше даже тега не было - а меня за то что написал об этом даже забанили однажды.
+1
-4
-3
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OldRedWhite
Иди ты … )))
+3
-1
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Los Galácticos
Раньше когда не было женского Золотого мяча церемонии были намного круче.
+23
-8
+15
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Amalfitano
"Они вручали ЗМ без уважения".
+24
-4
+20
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Давид Agabekyan
Не словно а для галочки. Кому интересно смотреть награду, имена победителей которой ты слышишь впервые
+66
-6
+60
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