Футболистка «Арсенала» Мид о «Золотом мяче»: «Женские награды вручались словно для галочки. The Best организована гораздо лучше»

Бет Мид недовольна организацией церемонии «Золотого мяча».

По словам футболистки, France Football уделяет женским номинациям недостаточно внимания.

«Для меня было честью побывать на обоих мероприятиях (церемонии вручения наград The Best и Золотого мяча – Sports.ru). Премия The Best понравилась мне гораздо больше – на церемонии вручения «Золотого мяча» мне показалось, что женский приз имеет лишь символическое значение. Организация не впечатлила – Алексия [ ] вышла на сцену, ей задали пару вопросов, и она ушла.

Затем они вручили приз Левандовскому как лучшему бомбардиру, приз вратарю года, – причем женской номинации не было – и трофей Сократеса. Три из четырех наград вручили между женским и мужским «Золотыми мячами». И когда в конце объявили победителем, вся его семья была на сцене и фотографировалась с ним, как и все журналисты, а Алексия сидела в переднем ряду, как будто ее там вообще не было.

Это очень престижная премия, но женские награды вручались словно для галочки – они сделали все неправильно. На церемонии все было уравнено. Награды вручались по очереди, это было намного лучше», – сказала футболистка « » и сборной Англии в подкасте Boots, Balls and Bras.