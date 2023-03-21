Скалони о The Best: «Горжусь призом, но не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы»
Лионель Скалони считает, что он не на равных с Карло Анчелотти и Пепом Гвардиолой.
Главный тренер сборной Аргентины получил приз The Best, опередив работающих в «Реале» и «Манчестер Сити» специалистов.
«После победы на чемпионате мира все преувеличивается. Я не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы.
Я горжусь наградой, но это было бы слишком громким заявлением», – сказал Скалони.
Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу
Скалони набрал 28 очков в голосовании The Best, Анчелотти – 17, Гвардиола – 12
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Поставил отличную игру, максимально спокойно себя ведёт во время матчей (видео с его реакциями на голы Аргентинцев уже облетели весь мир похоже), очень здраво и адекватно рассуждает на пресс-конференциях, интервью. И видно, что сами игроки очень уважают Лионеля. Очень хотелось бы на него посмотреть в каком нибудь клубе.
И это не противоречит тому, что он все еще не на уровне Анчи и Гвардиолы.
Человек сотворил историю для своей страны.
Может больше никогда не выйдет на эту орбиту, но в этот год он был лучший