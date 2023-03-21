Скалони о The Best: «Горжусь призом, но не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы»

считает, что он не на равных с и .

Главный тренер сборной Аргентины получил приз The Best, опередив работающих в « » и «Манчестер Сити» специалистов.

«После победы на чемпионате мира все преувеличивается. Я не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы.

Я горжусь наградой, но это было бы слишком громким заявлением», – сказал Скалони.

Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу

Скалони набрал 28 очков в голосовании The Best, Анчелотти – 17, Гвардиола – 12

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