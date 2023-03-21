Скалони о The Best: «Горжусь призом, но не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Пеп Гвардиола ЧМ-2022 The Best Футбол

Лионель Скалони считает, что он не на равных с Карло Анчелотти и Пепом Гвардиолой.

Главный тренер сборной Аргентины получил приз The Best, опередив работающих в «Реале» и «Манчестер Сити» специалистов.

«После победы на чемпионате мира все преувеличивается. Я не могу поставить себя на уровень Анчелотти и Гвардиолы.

Я горжусь наградой, но это было бы слишком громким заявлением», – сказал Скалони.

Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу

Скалони набрал 28 очков в голосовании The Best, Анчелотти – 17, Гвардиола – 12

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15 комментариев

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Марслан Акматалиев
Как же мне нравится этот тренер!
Поставил отличную игру, максимально спокойно себя ведёт во время матчей (видео с его реакциями на голы Аргентинцев уже облетели весь мир похоже), очень здраво и адекватно рассуждает на пресс-конференциях, интервью. И видно, что сами игроки очень уважают Лионеля. Очень хотелось бы на него посмотреть в каком нибудь клубе.
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Александра Александрова
Крутейший тренер ! Надеюсь у него большое будущее !
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Ignazio DE Alter
все Лионели славятся своей скромностью
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Игорь Климов
Скалони ответил адекватно, без каких-либо пафоса, респект!
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Ярик01
Ответ Team_Coach
Может и не уровень, но то что смог объединить такую звездную команду вокруг себя это о многом говорит. Заслуженная награда и скромность только делает её более заслуженной.
Звездную? Кто там звезды, кроме одного
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Team_Coach
Может и не уровень, но то что смог объединить такую звездную команду вокруг себя это о многом говорит. Заслуженная награда и скромность только делает её более заслуженной.
+8
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moldfan
Безусловно не на уровне Пепа и Анчеллоти. Но не отменяет, что в этом году он определенно лучший. А во вторых, мне кажется ему удалось то, что не Пеп не Анчи бы на его месте не добились.

И это не противоречит тому, что он все еще не на уровне Анчи и Гвардиолы.

Человек сотворил историю для своей страны.
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Ярик01
В год проведения чемпионата мира самая высокая награда - кубок ЧМ. Поэтому нечего скромничать, добившись золота с 6-7ой командой по составу
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Holy Diver
Более адекватен чем те, кто голосовал за него.
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vzi
Адекватно.
+3
0
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Yauheni Svartsevich
Скромность украшает Мужчину (именно так - с большой буквы).
+14
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melmi
Здраво рассуждает
Может больше никогда не выйдет на эту орбиту, но в этот год он был лучший
+8
-3
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Вася Столяр
Молодец! Скромность только подтверждает правомерность награды
+48
-3
+45
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Yusif Huseyinov
Ответ Данила Кириков
Лионель Скромлони
😂😂😂
0
-1
-1
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Данила Кириков
Лионель Скромлони
+33
-1
+32
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