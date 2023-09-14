Валерий Карпин: «Сборная России выкладывается – это мое мнение. Германия не мотивирована без отбора на Евро, но они знают, к чему готовятся. Наши – нет»
Валерий Карпин высказался о мотивации в сборной России.
– Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет – другой вопрос.
– Вы чувствуете, что игроки приезжают максимально мотивированными?
– Германия сейчас не отбирается на Евро (на правах хозяйки турнира – Sports.ru), они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки – нет.
Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам – Кыргызстан (2:1). Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.
Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией?
– С другой.
– Вот и все.
Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка.
– Разве нивелировать этот разрыв – не работа тренера?
– Работа тренера.
Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие – надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом.
Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы.
– Не было игроков, которые сказали в конце сбора: «Вот, мы сейчас играли в 40 градусов, лучше бы отдохнули три-четыре дня?»
– Нет. Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть.
Почему вы говорите про мотивацию? Почему 15 минут играешь, а остальные – нет? Я очень мотивированный. Знаете, сколько я отыграю? 30 секунд.
– Какая мотивация в сборной у вас?
– Потому что мне интересно видеть и тренировать игроков в короткое время сборной. Иметь с ними контакт не только по телефону, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!»
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Выйдем умрем за царя, не посрамим державу на вас весь мир смотрит
Смешно же
Не удивлюсь, если выяснится, что он их перед матчем настраивает соответствующе - "ну вы побегайте, поминайте мяч. пох на результат. походите по полю полтора часа и по домам".