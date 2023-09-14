Валерий Карпин: «Сборная России выкладывается – это мое мнение. Германия не мотивирована без отбора на Евро, но они знают, к чему готовятся. Наши – нет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин высказался о мотивации в сборной России.

– Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет – другой вопрос. 

– Вы чувствуете, что игроки приезжают максимально мотивированными?

– Германия сейчас не отбирается на Евро (на правах хозяйки турнира – Sports.ru), они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки – нет.  

Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам – Кыргызстан (2:1). Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.

Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией?

– С другой. 

– Вот и все. 

Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка. 

– Разве нивелировать этот разрыв – не работа тренера?

– Работа тренера.  

Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие – надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом.

Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы.  

– Не было игроков, которые сказали в конце сбора: «Вот, мы сейчас играли в 40 градусов, лучше бы отдохнули три-четыре дня?»

– Нет. Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть. 

Почему вы говорите про мотивацию? Почему 15 минут играешь, а остальные – нет? Я очень мотивированный. Знаете, сколько я отыграю? 30 секунд. 

– Какая мотивация в сборной у вас?

– Потому что мне интересно видеть и тренировать игроков в короткое время сборной. Иметь с ними контакт не только по телефону, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!»

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24 комментария

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majestic1980
На самом деле Карпин очень правильно ставит вопрос. Цели сборной на данном этапе никто не ставил. Сыграть кучу товарняков с Египтами и Катарами ради непонятно чего, это не цели. Цели определяются только матчами, имеющими значение с турнирной точки зрения.
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Stewee
Карпин прав, когда постоянно играешь товарняки, мотивация будет обязательно падать. Даже за кубок водокачки желания играть было бы больше.
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fussballer
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Ну вот потому сборная и играет в полного, что тренера это устраивает. Не удивлюсь, если выяснится, что он их перед матчем настраивает соответствующе - "ну вы побегайте, поминайте мяч. пох на результат. походите по полю полтора часа и по домам".
Честно говоря, мне трудно представить, чем наших футболистов можно мотивировать в нынешних условиях.
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Гоша Петров
Я думаю любой человек который занимался спортом понимает что нет должной мотивации на товарищеский матч(в футболе,хоккее) или спарринг(в боксе,мма) с не именитым соперником.Это психология.Тяжело настроится.Это даже не могут сделать Германия,Тайсон Фьюри или Хабиб а вы тут говорите о сборной России.
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Артем Гладских
главное чтобы все футболисты были здоровы , и хорошо играли в футбол!
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Uriy walmart
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Ну вот потому сборная и играет в полного, что тренера это устраивает. Не удивлюсь, если выяснится, что он их перед матчем настраивает соответствующе - "ну вы побегайте, поминайте мяч. пох на результат. походите по полю полтора часа и по домам".
Омг, а как он должен мотивировать?
Выйдем умрем за царя, не посрамим державу на вас весь мир смотрит
Смешно же
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fussballer
Карпин правильно говорит. Немцы тоже играют как попало, вплоть до увольнения тренера дошло. Но цель у них есть. А вот у наших нет. Тренера менять в таком случае бессмысленно. Но возможность сыграть хоть с какими-то соперниками из-за рубежа тоже чего-то да стоит.
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Гоша Петров
Ответ Crazy Writer
Мотивация... Мотивация... А я знаю что надо делать для мотивации. Вся лига должна играть за 30-40т рублей в месяц, а вот те кто в сборную вызывается, бонусом за вызов(и только в случае успешной игры) могут 100-200т получить разово. А то с такой-то зарплатой они эти 2 недели могли провести гораздо интереснее. Даже в тех же Дубаях-Египтах-Катарах. А тут в футбол какой-то играть заставляют.
А ты в курсе что Тайсон Фьюри в спаррингах тоже бывает проигрывает,потому что нет мотивации.Только человек далекий от спорта может думать что товарищеский и офицальный матч в плане мотивации одно и тоже
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HRYNDEL
Замотивировать полено можно только бензопилой!!!
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Гоша Петров
Ответ Crazy Writer
Мотивация... Мотивация... А я знаю что надо делать для мотивации. Вся лига должна играть за 30-40т рублей в месяц, а вот те кто в сборную вызывается, бонусом за вызов(и только в случае успешной игры) могут 100-200т получить разово. А то с такой-то зарплатой они эти 2 недели могли провести гораздо интереснее. Даже в тех же Дубаях-Египтах-Катарах. А тут в футбол какой-то играть заставляют.
не завидуй чужим деньгам,для мужчины это должно быть постыдно
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Uriy walmart
Ответ Crazy Writer
Мотивация... Мотивация... А я знаю что надо делать для мотивации. Вся лига должна играть за 30-40т рублей в месяц, а вот те кто в сборную вызывается, бонусом за вызов(и только в случае успешной игры) могут 100-200т получить разово. А то с такой-то зарплатой они эти 2 недели могли провести гораздо интереснее. Даже в тех же Дубаях-Египтах-Катарах. А тут в футбол какой-то играть заставляют.
Для этого надо сначала как в совке закрыть границы
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krokodilych
Ответ Максим Попов-Максим
они как и ты не хотят представлять Россию, трус позорный
Зато вы, как я погляжу, представляете более чем активно.
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Safari
Валера откровенен! Что он не так говорит? Может быть присутствует какой то сумбур. Но мысль ясна. С Ростовом понятно. В сборной он отбывает номер. Уйди он сейчас в отставку, кто пойдёт на его место? Можно подумать, очередь из жаждующих соберётся. Наш чемпионат потихоньку ползёт ко дну. Иноземцы, через 3-5 лет, начнут валить из страны по футбольной старости и достаточно заработанных денег. Новые, по большей части, и смотреть не будут в нашу сторону. У молодёжи нашей тоже, судя по всему, нет особой мотивации без выхода в Европу и Мир. Разве что, денег больших заработать. Если Валера отправит семью в Эстонию, значит уверен в их будущем. И сам там без работы не останется, хоть и с мизерной зарплатой сравнительно. Да, каждый второй среди нас, на его месте так же поступил бы.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ну вот потому сборная и играет в полного, что тренера это устраивает.
Не удивлюсь, если выяснится, что он их перед матчем настраивает соответствующе - "ну вы побегайте, поминайте мяч. пох на результат. походите по полю полтора часа и по домам".
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Александр Елисов
смысла в сборной нет, только риск получить травму
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MikhaL
Мотивация великая вещь. Одно дело рубиться в товарняках чтобы попасть в заявку на ЧМ/ЧЕ. И другое дело просто так с Катаром и Египтом.
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bukvoed33
Реальная жизнь отличается от того, что болтают депутаты и получают за это ещё больше денег. а у спортсменов мотивации ноль.
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