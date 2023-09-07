Семак о 16 331 зрителе на игре «Зенит» – «Сепахан»: «Праздник, фантастика, мы и мечтать не могли. Дома играть приятнее, получилась уверенная победа»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Сепахан высшая лига Иран Матч ТВ Футбол

Сергей Семак объяснил, за счет чего «Зенит» разгромил «Сепахан» (4:1).

– Почему такая разница с февральской игрой (2:0 в пользу иранцев – прим. Sports.ru)?

– Вопрос скорости. У «Сепахана» много футболистов опытных, 30 лет и за 30 лет. Разница в состоянии на подготовительных сборах и сейчас большая у нас.

Мы еще играем при своих болельщиках, дома играть приятнее, поле быстрое, игроки достаточно свежи были. Получилась такая уверенная победа.

Зимой физическое состояние и недостаток тонуса не позволили нам победить.

«Сепахан» – крепкая команда, как и чемпионат в Иране, у них очень много борьбы.

Это праздник – играть дома товарищеский матч в перерыве на матчи сборных с таким количеством болельщиков. 15-20 тысяч (16 331 – прим. Sports.ru) – фантастика. Это то, о чем мы мечтать не могли.

Мы приняли «Сепахан» дома, спасибо и им за гостеприимство, с удовольствием съездили в Иран зимой. Провели ответную встречу.

– Будет ли третья игра?

– Посмотрим, есть хорошие отношения между клубами. Если это нужно будет, если это получится, то можно еще раз слетать, почему нет, – сказал главный тренер «Зенита».

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28 комментариев

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Артем Русанов
Любят в Питере футбол !
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Lavrentiy0602
лучше такой футбол, чем никакой. Молодец Семак
+26
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Idacius
На этом товарняке же не было FanID? Как такая толпа людей удержалась от погромов?
+20
-7
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BARRACUDA YT
Ответ Александр Васильев
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Хах ток у Семока получается лучше "профессионалов" эт не о чом не говорит?
+5
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okkervil
Ответ Александр Васильев
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Бред несёшь, где ещё молодых смотреть, как не тут? И им при такой аудитории сыграть - и праздник, и опыт.
+3
0
+3
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Stas Zaitsev
Ответ Александр Васильев
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бухнул хорошо?
+2
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Зелёный гопник
Ерохин в полном порядке 💪🏻
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-2
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ledenec
Ответ ТрактоПоктер
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Если через весь Питер ехать, то там сотни мест, где упороться) Слава Богу, что доехал)
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ТрактоПоктер
Ответ Александр Васильев
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shava72
Ни одна, ни двадцать побед в товарняках не стоят травмы одного ведущего игрока. Это главное.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
У Сепахана по протоколу только один бразилец — неравные условия.
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Александр Васильев
Ответ okkervil
Бред несёшь, где ещё молодых смотреть, как не тут? И им при такой аудитории сыграть - и праздник, и опыт.
оккер, да мы соседи!
Тельмана)))
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Mbest77
Мы и мечтать не могли 😂😂😂
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okkervil
Ответ Александр Васильев
оккер, да мы соседи! Тельмана)))
Локация устарела, одно погоняло осталось.
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Александр Васильев
Ответ okkervil
Локация устарела, одно погоняло осталось.
жаль, попили бы пивка вместе)))
у меня не из сетевых гамазинов, класс, тип, как в СССР)))
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okkervil
Ответ Александр Васильев
жаль, попили бы пивка вместе))) у меня не из сетевых гамазинов, класс, тип, как в СССР)))
👍✌️
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Александр Васильев
Ответ okkervil
👍✌️
эх, печалька(((
а где теперь?
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Виталик Украинский
Ответ .ru
Сергей Семак: Праздник, фантастика, мы и мечтать не могли победить команду из Ирана на своём поле...
Вы там готовтесь отвечать за гастарбайтера на поле без разрешения миграционной службы.
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.ru
Ответ Виталик Украинский
Вы там готовтесь отвечать за гастарбайтера на поле без разрешения миграционной службы.
ответим... но пусть она сначала с Алипами разберётся
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