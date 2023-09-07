Семак о 16 331 зрителе на игре «Зенит» – «Сепахан»: «Праздник, фантастика, мы и мечтать не могли. Дома играть приятнее, получилась уверенная победа»

Сергей Семак объяснил, за счет чего «Зенит» разгромил «Сепахан» (4:1).

– Почему такая разница с февральской игрой (2:0 в пользу иранцев – прим. Sports.ru)?

– Вопрос скорости. У « » много футболистов опытных, 30 лет и за 30 лет. Разница в состоянии на подготовительных сборах и сейчас большая у нас.

Мы еще играем при своих болельщиках, дома играть приятнее, поле быстрое, игроки достаточно свежи были. Получилась такая уверенная победа.

Зимой физическое состояние и недостаток тонуса не позволили нам победить.

«Сепахан» – крепкая команда, как и чемпионат в Иране, у них очень много борьбы.

Это праздник – играть дома товарищеский матч в перерыве на матчи сборных с таким количеством болельщиков. 15-20 тысяч (16 331 – прим. Sports.ru) – фантастика. Это то, о чем мы мечтать не могли.

Мы приняли «Сепахан» дома, спасибо и им за гостеприимство, с удовольствием съездили в Иран зимой. Провели ответную встречу.

– Будет ли третья игра?

– Посмотрим, есть хорошие отношения между клубами. Если это нужно будет, если это получится, то можно еще раз слетать, почему нет, – сказал главный тренер « ».

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