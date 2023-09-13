Сергей Семак: «Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Вильзон Изидор Футбол

Сергей Семак прокомментировал трансфер Вильзона Изидора в «Зенит».

«Изидор – очень талантливый игрок. Он, начиная с зимы, обозначил «Локомотиву», что хотел бы уйти, но у него не получилось. Летом не получилось договориться с клубом во Франции. Получилось у нас договориться.

Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. В схеме с двумя нападающими иметь всего двух форвардов – очень мало.

Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – сказал тренер «Зенита».

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5 комментариев

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Зелёный гопник
Изи 6-ое чемпионство подряд 😁
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Назар Игорь
Нашли замену Халку, найдут и Малкому. Сложнее в защитной линии, таким монстрам как Ломбертс, Гарай или Бано пока достойной замены нет, проблемы в центре защиты никуда не делись. Восстановление Родригао что-то затянулось.
+4
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Утя Ваткин
Пущай идёт с миром.
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Groznyi2024
Ну посмотрим, темная лошадка это пока. Может будет как Кассьерра, то густо, то пусто
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hulk&boloto
Ответ Зелёный гопник
Изи 6-ое чемпионство подряд 😁
Ну точно не лешин бот, слишком креативно)
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