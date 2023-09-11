Аленичев о «Спартаке»: «Нужно дать Абаскалю поработать. У «Барсы», «Реала» и «Баварии» тоже бывают трудные времена, но там не выгоняют тренера после 3-4 неудач»

Теги Спартак Бавария ПСЖ премьер-лига Россия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Дмитрий Аленичев Георгий Джикия Квинси Промес Александр Соболев ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев не считает нужным менять тренера на фоне спада «Спартака».

Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 7 туров. В последних четырех матчах чемпионата команда под руководством Гильермо Абаскаля набрала лишь одно очко.

«Не знаю, что произошло со «Спартаком» – все-таки из года в год такая ситуация происходит: начинаем хорошо, многие шутят, что команда уже чемпион, после трех-четырех туров, а потом на одни и те же грабли наступают, к сожалению.

Многие говорят, что «Спартак» тасует состав, есть большая ротация – не знаю, мне сложно сказать. Я, например, не вижу огонька в глазах у Квинси Промеса, а это ведущий игрок. Тот же Александр Соболев играет крайне и крайне нестабильно, у Георгия Джикии, который является капитаном, тоже нестабильность присутствует. Нет какого-то единства, которое было в первых турах, это заметно очень – отсюда, может быть, и результат. Хотелось бы, чтобы это была временная неудача для «Спартака». Все-таки пора бы уже команде составить конкуренцию «Зениту».

Верю ли в главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля? В «Спартаке» так всегда – если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть. У «Барселоны», «ПСЖ», «Реала», «Баварии» тоже бывают трудные времена, но там президенты терпят, после трех-четырех неудач не выгоняют тренера – поэтому нужно дать Абаскалю поработать. Естественно, зимой, когда первая часть закончится, можно делать какие-то выводы. Если «Спартак» будет играть так, как сейчас, в плане результата, то нужно будет какие-то выводы руководству делать», – сказал бывший игрок «Спартака».

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10 комментариев

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pit4er
Тем временем, Нагельсман, которого уволили из Баварии после трёх поражений за весь чемпионат при 8 победах из 8 в ЛЧ: 🗿🗿🗿
+5
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Атакующий Юран
Аленичев прав в одном: так называемый костяк в лице: Зобнина, Джикии и Умярова - ах%#л! Надо «резать мясо» как при Романцеве.

Это не Титов с Калиной , как Стас Черчесов срезал…но это , как скажет Каневский: уже совсем другая история…..
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Konstantin Zorin
Ещё как выгоняют! Пинками с размаха!
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pav11k
До зимы точно нужно дать доработать, потому что под тренера пришли определенные игроки. Он должен с ними работать и показывать результат, раз настаивал на их подписании.

К Абаскалю было бы в разы меньше вопросов, если бы состав на матчи чемпионата был разумным (выходят те, кто проявил себя хорошо). Не знаю, может, Умяров/Дуарте/Зобнин на тренировках себя хорошо проявляют, но тренировки и матч все-таки несколько разные вещи
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Артём Амирджанян
Почему Абаскалю должны дать работать, а Царю нет? Несправедливо!
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White Bone
Дайте Абаскалю поработать.)))
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Konstantin Zorin
Так же, интересно будет послушать Аленичева, если Абаскаль сольет армейцам. Сколько тогда предложит подождать? А основания считать, что Спартак в трех следующих играх не наберет больше 4 очков, вполне реальны.
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MagicWithoutBorders
думаю, что когда перерыв на сборные закончится - это будет решающий момент.
либо Спартак заиграет, тогда - ок,
либо нет, тогда Абаскаля снимут.
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Tutti Pazzi per Materazzi
У нас принято, почему-то, чуть что сравнивать Спартак, ЦСКА и Зенит с Реалом, Баварией, МЮ, Барселоной, хотя логичней было бы сравнивать с Лацио, Валенсией, Сассуоло, Саутгемптоном по менеджменту, результатам, трансферной политике и т.д
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Bartez1986
Ответ pav11k
До зимы точно нужно дать доработать, потому что под тренера пришли определенные игроки. Он должен с ними работать и показывать результат, раз настаивал на их подписании. К Абаскалю было бы в разы меньше вопросов, если бы состав на матчи чемпионата был разумным (выходят те, кто проявил себя хорошо). Не знаю, может, Умяров/Дуарте/Зобнин на тренировках себя хорошо проявляют, но тренировки и матч все-таки несколько разные вещи
и ещё меньше бы вопросов было, если бы хрень не говорил после матча. типа ЖК на 10-й минуте, которая сломала игру
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