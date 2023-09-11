Аленичев о «Спартаке»: «Нужно дать Абаскалю поработать. У «Барсы», «Реала» и «Баварии» тоже бывают трудные времена, но там не выгоняют тренера после 3-4 неудач»
Дмитрий Аленичев не считает нужным менять тренера на фоне спада «Спартака».
Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 7 туров. В последних четырех матчах чемпионата команда под руководством Гильермо Абаскаля набрала лишь одно очко.
«Не знаю, что произошло со «Спартаком» – все-таки из года в год такая ситуация происходит: начинаем хорошо, многие шутят, что команда уже чемпион, после трех-четырех туров, а потом на одни и те же грабли наступают, к сожалению.
Многие говорят, что «Спартак» тасует состав, есть большая ротация – не знаю, мне сложно сказать. Я, например, не вижу огонька в глазах у Квинси Промеса, а это ведущий игрок. Тот же Александр Соболев играет крайне и крайне нестабильно, у Георгия Джикии, который является капитаном, тоже нестабильность присутствует. Нет какого-то единства, которое было в первых турах, это заметно очень – отсюда, может быть, и результат. Хотелось бы, чтобы это была временная неудача для «Спартака». Все-таки пора бы уже команде составить конкуренцию «Зениту».
Верю ли в главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля? В «Спартаке» так всегда – если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть. У «Барселоны», «ПСЖ», «Реала», «Баварии» тоже бывают трудные времена, но там президенты терпят, после трех-четырех неудач не выгоняют тренера – поэтому нужно дать Абаскалю поработать. Естественно, зимой, когда первая часть закончится, можно делать какие-то выводы. Если «Спартак» будет играть так, как сейчас, в плане результата, то нужно будет какие-то выводы руководству делать», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Это не Титов с Калиной , как Стас Черчесов срезал…но это , как скажет Каневский: уже совсем другая история…..
К Абаскалю было бы в разы меньше вопросов, если бы состав на матчи чемпионата был разумным (выходят те, кто проявил себя хорошо). Не знаю, может, Умяров/Дуарте/Зобнин на тренировках себя хорошо проявляют, но тренировки и матч все-таки несколько разные вещи
либо Спартак заиграет, тогда - ок,
либо нет, тогда Абаскаля снимут.