Мостовой пропустит 2-3 недели из-за травмы, полученной в игре с «Сепаханом»

Андрей Мостовой пропустит около 2-3 недель из-за травмы.

Атакующий полузащитник «Зенита», недавно восстановившийся от повреждения, получил новую травму в товарищеском матче против «Сепахана» (4:1). Он покинул поле уже в середине первого тайма, натянув футболку на лицо.

«Недели 2-3. Надеюсь 2 недели. Может больше», – написал Мостовой в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

провел 4 матча в Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Ближайшие три матча у « » – против «Рубина», «Ахмата» и «Локомотива».

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