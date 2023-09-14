Мостовой пропустит 2-3 недели из-за травмы, полученной в игре с «Сепаханом»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой пропустит около 2-3 недель из-за травмы.

Атакующий полузащитник «Зенита», недавно восстановившийся от повреждения, получил новую травму в товарищеском матче против «Сепахана» (4:1). Он покинул поле уже в середине первого тайма, натянув футболку на лицо.

«Недели 2-3. Надеюсь 2 недели. Может больше», – написал Мостовой в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

Андрей провел 4 матча в Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Ближайшие три матча у «Зенита» – против «Рубина», «Ахмата» и «Локомотива».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Belosludtsev
жаль Андрея, только разыгрался. только здоровья пожелать остаётся
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SupoStats
Букеты для Вали карнавал,ни к чему хорошему не приведут Андрей
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jahvanny
Рюмахи?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Я уж думал Александр 2-3 недели интервью пропустит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий