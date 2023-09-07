Мостовой получил травму в игре «Зенита» с «Сепаханом». Он покинул поле, натянув футболку на лицо

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Сепахан Андрей Мостовой Здоровье Владислав Саусь Футбол

Андрей Мостовой получил повреждение в товарищеском матче «Зенита».

На 20-й минуте матча против «Сепахана» полузащитник упал на газон после рывка по флангу. Затем, натянув футболку на лицо, он прихрамывая ушел за пределы поля.

Вместо Андрея вышел Владислав Саусь.

В этом сезоне Мостовой провел четыре игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
Ответ Groznyi2024
Вот зачем? Зачем перед Краснодаром это делать???
простите, но не слишком ли вы пессимистичны?
игра с Краснодаром в середине ноября.
Андрей наверняка вернётся к тому времени
+29
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alexsem69
Здоровья 💪
+20
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Sashabolshoy
Здоровья Мостовому 🙏
+17
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Олег Сагайдачный
Что медики скажут. Ждём новостей. Здоровья.
+5
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mr.racoon
Ответ Groznyi2024
Вот зачем? Зачем перед Краснодаром это делать???
что именно делать? давать игровую практику после травмы?
+4
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Никита Лутченко
Можно сказать еще и ревел,на трибуне сижу
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Verhovn
Надеюсь, ничего серьёзного. На своих ногах ведь ушёл. Похоже, заднюю поверхность потянул.
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Мария Коваленко
Здоровья
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Злодей Спб
Рано выпустили после травмы.
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Groznyi2024
Вот зачем? Зачем перед Краснодаром это делать???
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Игорь Новиков
Печально. Только вернулся.
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Nick Crosier
Здоровья,только после травмы.
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Остап Бендер Сгибальщик
ну мля зачем эти товарняки?и так график норм
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Дмитрий9779
Андрей,здоровья!
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