Мостовой получил травму в игре «Зенита» с «Сепаханом». Он покинул поле, натянув футболку на лицо
Андрей Мостовой получил повреждение в товарищеском матче «Зенита».
На 20-й минуте матча против «Сепахана» полузащитник упал на газон после рывка по флангу. Затем, натянув футболку на лицо, он прихрамывая ушел за пределы поля.
Вместо Андрея вышел Владислав Саусь.
В этом сезоне Мостовой провел четыре игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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игра с Краснодаром в середине ноября.
Андрей наверняка вернётся к тому времени