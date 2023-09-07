Мостовой получил травму в игре «Зенита» с «Сепаханом». Он покинул поле, натянув футболку на лицо

Андрей Мостовой получил повреждение в товарищеском матче «Зенита».

На 20-й минуте матча против « » полузащитник упал на газон после рывка по флангу. Затем, натянув футболку на лицо, он прихрамывая ушел за пределы поля.

Вместо Андрея вышел Владислав Саусь.

В этом сезоне провел четыре игры в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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