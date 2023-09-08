Семак о травме Мостового: «Вряд ли выйдет на следующую игру. Обследование – через несколько дней»
Сергей Семак высказался о травме Андрея Мостового.
Хавбек «Зенита» получил повреждение в товарищеском матче с «Сепаханом» (4:1).
«Жаль, что Мостовой получил повреждение. Насколько серьезное, узнаем через несколько дней на обследовании. Думаю, Андрей вряд ли выйдет на следующую игру.
Караваев? Он должен быть готов к следующему матчу. Он поехал в сборную. Есть небольшое повреждение, но ничего серьезного нет», — сказал главный тренер «Зенита».
В ближайшем матче сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября в рамках 8-го тура Мир РПЛ.
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Всем, здоровья!