Семак о травме Мостового: «Вряд ли выйдет на следующую игру. Обследование – через несколько дней»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Вячеслав Караваев Андрей Мостовой Футбол

Сергей Семак высказался о травме Андрея Мостового.

Хавбек «Зенита» получил повреждение в товарищеском матче с «Сепаханом» (4:1).

«Жаль, что Мостовой получил повреждение. Насколько серьезное, узнаем через несколько дней на обследовании. Думаю, Андрей вряд ли выйдет на следующую игру.

Караваев? Он должен быть готов к следующему матчу. Он поехал в сборную. Есть небольшое повреждение, но ничего серьезного нет», — сказал главный тренер «Зенита».

В ближайшем матче сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября в рамках 8-го тура Мир РПЛ.

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4 комментария

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Сергей48
Обидная, необязательная травма! Надеюсь ничего серьёзного? Здоровья и побыстрее вернуться в строй!
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Любовь Мелехова
Ответ Nick Crosier
Жаль Андрея,только вышел после травмы.Этов опрос и к физиотерапевтам и врачам,что недолечили и позволили играть.
Недолеченных на поле не выпускают. Врачи не виноваты, просто у него такая полоса сейчас травмоопасная. Так бывает. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!
+1
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Nick Crosier
Жаль Андрея,только вышел после травмы.Этов опрос и к физиотерапевтам и врачам,что недолечили и позволили играть.
0
0
0
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Ростов-на-Дону
"Рубин" победит.
Всем, здоровья!
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