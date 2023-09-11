«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана, может закрыть несколько позиций, но слева он гораздо опаснее, чем справа». Корнеев о новичке «Зенита»

Игорь Корнеев оценил перспективы Вильзона Изидора в «Зените».

– Думаете, Александр Медведев имел в виду именно , говоря о готовящимся сенсационном трансфере?

– Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

– А вы его на какой позиции видите в « »?

– Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3, думаю, Изидор будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

– Справа в атаке он выходить не будет?

– Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3 там, скорее всего, будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

– А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

– Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и , – сказал бывший футболист сборной России.

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