«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана, может закрыть несколько позиций, но слева он гораздо опаснее, чем справа». Корнеев о новичке «Зенита»
Игорь Корнеев оценил перспективы Вильзона Изидора в «Зените».
– Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящимся сенсационном трансфере?
– Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.
– А вы его на какой позиции видите в «Зените»?
– Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3, думаю, Изидор будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.
– Справа в атаке он выходить не будет?
– Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3 там, скорее всего, будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.
– А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?
– Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и Мантуана, – сказал бывший футболист сборной России.
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Надеюсь, он пригодится Зениту. Но не понимаю, почему так много шума из-за этого игрока.