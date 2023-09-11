«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана, может закрыть несколько позиций, но слева он гораздо опаснее, чем справа». Корнеев о новичке «Зенита»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Александр Медведев Андрей Мостовой Вильзон Изидор Густаво Мантуан Футбол

Игорь Корнеев оценил перспективы Вильзона Изидора в «Зените».

– Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящимся сенсационном трансфере?

– Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

– А вы его на какой позиции видите в «Зените»?

– Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3, думаю, Изидор будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

– Справа в атаке он выходить не будет?

– Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3 там, скорее всего, будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

– А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

– Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и Мантуана, – сказал бывший футболист сборной России. 

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17 комментариев

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Simplicissimus
Изидор сильнее Мостового, но на Матч-ТВ не выступает (с) Дж. Стэтхэм
+22
0
+22
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Алексей Ненахов
А Дружок Барбоскин сильнее Изидора!
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-5
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Ответ года
Ждём ответ от Царя!
+6
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Альберт Сафиуллин
Мантуана спорно,но Мостового точно.
+3
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Алексей Ненахов
Ответ Ответ года
Ждём ответ от Царя!
Андрюшку на царство ?! Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?! Сам захотел царствовати и всем владети?! Повинен смерти!
+3
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Roman Araslanov
Заголовок «Изидор сильнее Мостового» выглядит лучше
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Сколько этот щегол может начеканить?
+4
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sfilatov13
соглашусь
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MAXIMum1
Кто такой этот Изидор? Я о нём услышал только когда начали обсуждать возможный трансфер. С одной стороны, я смотрю только игры с участием Зенита, с другой, более менее игроков из других команд знаю, а про него не слышал.
Надеюсь, он пригодится Зениту. Но не понимаю, почему так много шума из-за этого игрока.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Сколько этот щегол может начеканить?
Ему достаточно двоих обвести и в девятку пульнуть.
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Зелёный гопник
Ответ Алексей Ненахов
А Дружок Барбоскин сильнее Изидора!
Точно сильнее Соболева !
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Зелёный гопник
Ответ Алексей Ненахов
Ну конечно , куда же без Соболева ,он за Зенит ведь играет
Какой вопрос - такой и ответ🤷🏼‍♂️
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Алексей Ненахов
Ответ Зелёный гопник
Какой вопрос - такой и ответ🤷🏼‍♂️
Я у тебя ни чего не спрашивал
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