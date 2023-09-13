Гвардиола вернулся к работе после операции на спине. Тренер пропустил 2 матча «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Хуанма Лильо Здоровье Футбол

Пеп Гвардиола восстановился после операции на спине.

Тренер «Манчестер Сити» вернулся в расположение клуба после операции, которую он перенес 22 августа. Испанский специалист провел первую тренировку с командой после возвращения.

Гвардиола пропустил два матча горожан в АПЛ: с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1). В его отсутствие командой руководил ассистент Хуанма Лильо.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Операцию на спине делали, потому что переутомился тащить мировой футбол :)
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Фарид Харисов
Операцию на спине делали, потому что переутомился тащить мировой футбол :)
Переутомился держать честь города Манчестер. Приходится на своей спине некий Юнайтед тащить.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Без Пепа расслабляться начали, в своей штрафной пяточки исполнять. Щас настроит как следует
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EdgarDavids_13
ЗДОРОВЬЯ 🙏
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Здоровья и успехов Пепу в дальнейшем.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
instasamka
Пеп вернулся, а значит долж будет страдать!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ igls54
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
На матчах Сити не бывал — красоты не видал.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Пеп Гвардиола как минимум лучший тренер современности, здоровья!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Здоровья Пепу, лучшему тренеру в истории футбола!:))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Здоровья Пепу!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это кто?
Защитник сборной Хорватии вроде, его ещё Месси как стоячего обошёл на ЧМ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0mertas626
Ответ Фарид Харисов
Операцию на спине делали, потому что переутомился тащить мировой футбол :)
первый был Юран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ #SharkTeam
Без Пепа расслабляться начали, в своей штрафной пяточки исполнять. Щас настроит как следует
Кстати это расслабление очень сильно чувствовалось в матче с Фулхэмом. Игра была хреновая, но каким-то чудесным образом они выиграли 5-1. 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий