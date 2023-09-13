Гвардиола вернулся к работе после операции на спине. Тренер пропустил 2 матча «Ман Сити»

Пеп Гвардиола восстановился после операции на спине.

Тренер « » вернулся в расположение клуба после операции, которую он перенес 22 августа. Испанский специалист провел первую тренировку с командой после возвращения.

пропустил два матча горожан в : с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1). В его отсутствие командой руководил ассистент .

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