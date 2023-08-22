Пеп перенес операцию из-за проблем со спиной. Тренер «Ман Сити» вернется после международной паузы, его обязанности будет исполнять Лильо

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Хуанма Лильо Здоровье Футбол

Пеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной.

В «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола решился на операцию из-за болей в спине, беспокоивших его в последнее время. Главный тренер «горожан» был успешно прооперирован в Барселоне, где продолжит восстановление.

Ожидается, что Гвардиола вернется к своим обязанностям после сентябрьской международной паузы. В ближайших матчах руководить «Манчестер Сити» будет его ассистент Хуанма Лильо.

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52 комментария

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Отец Абду
Ответ art.shu05@gmail.com
А кто тренировать будет?
Тот самый фанат:)

Пеп предложил фанату, критиковавшему тренера «Ман Сити» за отсутствие замен, занять его место во время игры с «Ньюкаслом»
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ЧИКО
Возвращайся здоровым МАЭСТРО!!!
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art.shu05@gmail.com
Хорошо, что у Сити двое Гвардиол
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art.shu05@gmail.com
Величайший тренер в истории
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ А. Мостовой
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С детства за Аль-Хиляль? Или со вчерашнего утра?
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JENNINGS
Здоровья Пепу и грамотного восстановления!💪
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Сади Самедов
Ответ Гена Т
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Даже с условным МЮ не факт что возможно было бы взять
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Большое сердце Неймара
Здоровья Пепу, скорее возвращайся. Мы вместе с хейтерами ждём тебя!
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deronda
Ответ damondiamond
готовит себе замену, потому что обещал уйти, если вскроются нарушения ФФП, уважение
не переживай, там Челси вбивает уже последнии гвозди в гроб ФФП
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damondiamond
Ответ deronda
не переживай, там Челси вбивает уже последнии гвозди в гроб ФФП
хоть бы так
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Моуриниста
Ответ art.shu05@gmail.com
Величайший тренер в истории
В каком месте? Если брать по кубкам, даже тот же Зидан 3 лч подряд выиграл и превосходит твоего гвардиолу, которому понадобилось 10ки лет и млрд трат на состав. АПЛ и фергюсон брал миллион раз.

Ну а по факту лучший тренер за всю историю это Жозе. Взять 2 еврокубка подряд с составом Ромы(да-да, ЛЕ у него украл судейка, держу в курсе), никто никогда не сможет повторить.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ QWertY
это говорит фан Сити))
Скоро МЮ купят шейхи, и ты переобуешься с такой быстрой скоростью, что все подумают о наличии у тебя супер-способностей.
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Tseren031293
Хорошо хоть в начале сезона, а не весной !
Если даже сейчас растеряют немного очков, по дистанции умеют прибавлять!!!
Ну а Пепу, понятное дело, без осложнений вылечиться !
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ QWertY
МЮ будет больше тратить свои заработанные бабки. Еще вопросы?
Нет вопросов. Пускаю МЮ тратит миллиарды. Только, пусть потом не возмущаются на других, за их миллиардные траты.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Виктор Войнов
Это тоже напряженный график тренировок и последствия ЧМ зимой ?
Нет, просто его Керр покусал.
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Михаил Мочалов
Ответ llolishe
Пеп спину повредил явно в судейской
Надеюсь, что на Вашем комментарии наберётся более ста минусов
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boalx
Ответ Гена Т
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Самый нелепый комментарий из всех возможных... Однако очень популярный среди недалеких людей.
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Furry Slipper
Ответ Тюменский медвежонок
сразу видно что человек 2005 года рождения
Сразу видно взрослого дядю, жаль не повзрослевшего
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XavIniesta2008-2015
Были истории, что под конец сезона у Пепа бывали боли в спине. Видимо, что то серьёзное, если оказалась нужна операция.
Здоровья гению ! Лильо уже был главным тренером, справится
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QWertY
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А чего так? Мю, и так тратит миллиарды на трансферы. Что от прихода шейхов поменяется?
МЮ будет больше тратить свои заработанные бабки. Еще вопросы?
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Локуся
Грыжа МПД скорее всего, ничего страшного, рядовая операция, вернётся быстро и полным сил👍
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Vinnipukh Vinni
Решил скопировать Керра )
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kbakha
Операции на спине самые опасные.
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Антон Орехов
Здоровье превыше всего!!!
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Pb-SE
Вот почему он злой был последнее время
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