Пеп перенес операцию из-за проблем со спиной. Тренер «Ман Сити» вернется после международной паузы, его обязанности будет исполнять Лильо
Пеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной.
В «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола решился на операцию из-за болей в спине, беспокоивших его в последнее время. Главный тренер «горожан» был успешно прооперирован в Барселоне, где продолжит восстановление.
Ожидается, что Гвардиола вернется к своим обязанностям после сентябрьской международной паузы. В ближайших матчах руководить «Манчестер Сити» будет его ассистент Хуанма Лильо.
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Пеп предложил фанату, критиковавшему тренера «Ман Сити» за отсутствие замен, занять его место во время игры с «Ньюкаслом»
Ну а по факту лучший тренер за всю историю это Жозе. Взять 2 еврокубка подряд с составом Ромы(да-да, ЛЕ у него украл судейка, держу в курсе), никто никогда не сможет повторить.
Если даже сейчас растеряют немного очков, по дистанции умеют прибавлять!!!
Ну а Пепу, понятное дело, без осложнений вылечиться !
Здоровья гению ! Лильо уже был главным тренером, справится