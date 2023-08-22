Пеп перенес операцию из-за проблем со спиной. Тренер «Ман Сити» вернется после международной паузы, его обязанности будет исполнять Лильо

Пеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной.

В « » сообщили, что решился на операцию из-за болей в спине, беспокоивших его в последнее время. Главный тренер «горожан» был успешно прооперирован в Барселоне, где продолжит восстановление.

Ожидается, что Гвардиола вернется к своим обязанностям после сентябрьской международной паузы. В ближайших матчах руководить «Манчестер Сити» будет его ассистент .

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