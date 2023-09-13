Булыкин о том, как повысить эффективность российского футбола: «Сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Все будут в плюсе, даже государство»

Дмитрий Булыкин рассказал, как повысить эффективность российского футбола.

У экс-игрока сборной России спросили, как можно изменить ситуацию в российском футболе, чтобы игроки прогрессировали и стремились выступать на самом высоком уровне.

«Да легко. Просто сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Тогда футболисты будут мотивированы, чтобы зарабатывать на победах, на кубках. И будут мотивированы, чтобы уехать и там зарабатывать больше. И все будут в плюсе, даже государство, которое тратит деньги на спорт.

Оно тоже сократит свои вливания, потому что ну очень неэффективно используются те деньги, которые тратятся на футболистов. Сразу всех зайцев можно поймать таким ударом.

Но, к сожалению, это не нужно многим людям, которые против развития российского футбола, а работают только за деньги», – сказал экс-нападающий сборной России, а ныне политик.

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