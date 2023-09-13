Булыкин о том, как повысить эффективность российского футбола: «Сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Все будут в плюсе, даже государство»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Футбол

Дмитрий Булыкин рассказал, как повысить эффективность российского футбола.

У экс-игрока сборной России спросили, как можно изменить ситуацию в российском футболе, чтобы игроки прогрессировали и стремились выступать на самом высоком уровне.

«Да легко. Просто сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Тогда футболисты будут мотивированы, чтобы зарабатывать на победах, на кубках. И будут мотивированы, чтобы уехать и там зарабатывать больше. И все будут в плюсе, даже государство, которое тратит деньги на спорт.

Оно тоже сократит свои вливания, потому что ну очень неэффективно используются те деньги, которые тратятся на футболистов. Сразу всех зайцев можно поймать таким ударом.

Но, к сожалению, это не нужно многим людям, которые против развития российского футбола, а работают только за деньги», – сказал  экс-нападающий сборной России, а ныне политик.

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9 комментариев

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Ростов-на-Дону
Холёный мажор Булыкин хочет дипутатить.
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Джиза
Ответ Подкат Мальдини
И в чём он не прав ?
1. в том, что это просто лозунги, а не схема
2. в том, что это не рынок, а искуственное регулирование. Клуб должен зарабатывать и тратить эти деньги, как пожелает.
3. В том, что клубы нижней части таблицы просто вымрут, а все, кто попадают по мячу через раз, перейдут на скамейки топов, чтоб хоть какие-то бонусы получать.
4. в том, что государство не заинтересовано и не должно быть заинтересовано в прибыли от спорта. Государство вообще должно уйти из профессионального спорта. Все федерации проф. спорта должны сами зарабатывать.

Короче, это просто популизм от человека, который ничего не понимает ни в бизнесе, ни в политике.
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Wayne Gretzky 99
А конкретные предложения можно? Как он вообще себе это представляет? Кроме лозунгов что-то есть?
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Александр Васильев
отобрать мотоцикл у Булыки и дать пенсион в 13 тыщ, во забегает дерево!
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Mohnatiy
Теоретически - да, но практически - сказки...
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Тухель
Люблю когда у людей отсутствует логика. Простой вопрос, почему российские игроки получают в РПЛ неоправданно много? Может потому что в интересах Правительства чтобы лучшие русские бегали в РПЛ и в футбол башляют деньги, потому что это хороший способ отмыва денег.
Только идиот будет думать, что в Правительстве сидят глупые люди, просто у них цель не развитие футбола России. По этому все свои глупости может собутыльникам рассказывать, там любят давать советы как управлять Россией.
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