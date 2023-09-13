Булыкин о сборной России: «Катар должны обыгрывать, болельщики правы. Это имидж страны, а мы играем так, что стыдно потом»

Теги Дмитрий Булыкин Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин разочарован результатом игры между сборными России и Катара (1:1).

«Понравилось то, что был плюс-минус боевой состав. Понравилось, что приехали наши легионеры, которые порадовали своим появлением болельщиков футбола. Все как и должно быть во всех сборных и клубах: опытные игроки должны делиться мастерством и опытом с более молодыми.

Периодами была хорошая игра, но результат не удовлетворил никого. Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать. Думаю, болельщики здесь правы.

Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат», – сказал Булыкин.

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6 комментариев

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wedebel
А почему вдруг Россия ДОЛЖНА обыгрывать Катар?
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Serg101
Ответ wedebel
А почему вдруг Россия ДОЛЖНА обыгрывать Катар?
Согласен, команда Катара наигрывала состав четыре года, да ЧМ игра их смотрелась. Наши, как всегда в последнее время сделали одолжение болельщикам.
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ERNST
Катар - чемпион Азии, а чего добилась сборная России? Катар должен был громить этих середняков.
0
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