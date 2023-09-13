Булыкин о сборной России: «Катар должны обыгрывать, болельщики правы. Это имидж страны, а мы играем так, что стыдно потом»

Дмитрий Булыкин разочарован результатом игры между сборными России и Катара (1:1).

«Понравилось то, что был плюс-минус боевой состав. Понравилось, что приехали наши легионеры, которые порадовали своим появлением болельщиков футбола. Все как и должно быть во всех сборных и клубах: опытные игроки должны делиться мастерством и опытом с более молодыми.

Периодами была хорошая игра, но результат не удовлетворил никого. Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать. Думаю, болельщики здесь правы.

Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат», – сказал .

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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