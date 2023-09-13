Эменике о «Спартаке»: «Карпин был лучше Эмери – держал раздевалку, травил шутки, любил игроков. Унаи всем оказался чужд, с ним команде было сложно – не играл я, Дзюба, другие лидеры»
Эммануэль Эменике остался недоволен работой Унаи Эмери в «Спартаке».
– Жалеешь, что так ничего и не выиграл со «Спартаком»?
– Да, это досадно. Но есть причины, почему так вышло.
– Какие?
– При Карпине каждый знал, чего хочет, футболисты бились за тренера и клуб. Валерия сменил Эмери и поменял абсолютно всю систему, игроков, поставил испанский стиль игры. Он всем оказался чужд, команде было сложно с Унаи – не играл я, Дзюба, другие лидеры.
Уверенно скажу: Карпин был лучше Эмери. Он держал раздевалку, травил шутки и любил своих футболистов. Мы готовы были побеждать кого угодно ради Карпина. Но не ради Эмери.
– Так ведь Унаи выиграл четыре Лиги Европы.
– Да, но Эмери – счастливчик. У него не получилось в «Спартаке», а с другими командами он взял трофеи. Если ты тренер, без везения никак. Но, если выбирать тренера для «Спартака», я выберу Карпина, – сказал бывший форвард «Спартака».
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ну так шёл бы он в квн, а не в тренеры.
игра сборной россии наглядно показывает, что в квн у него получилось бы лучше.
А Карпин шуточками и тд так и остался на +- одном уровне
Да, с Карпиндоса сигареты. Ну чо уж там...
https://www.sports.ru/football/1046845920.html