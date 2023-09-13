Эменике о «Спартаке»: «Карпин был лучше Эмери – держал раздевалку, травил шутки, любил игроков. Унаи всем оказался чужд, с ним команде было сложно – не играл я, Дзюба, другие лидеры»

Эммануэль Эменике остался недоволен работой Унаи Эмери в «Спартаке».

– Жалеешь, что так ничего и не выиграл со « »?

– Да, это досадно. Но есть причины, почему так вышло.

– Какие?

– При Карпине каждый знал, чего хочет, футболисты бились за тренера и клуб. Валерия сменил Эмери и поменял абсолютно всю систему, игроков, поставил испанский стиль игры. Он всем оказался чужд, команде было сложно с – не играл я, , другие лидеры.

Уверенно скажу: Карпин был лучше Эмери. Он держал раздевалку, травил шутки и любил своих футболистов. Мы готовы были побеждать кого угодно ради Карпина. Но не ради Эмери.

– Так ведь Унаи выиграл четыре Лиги Европы.

– Да, но Эмери – счастливчик. У него не получилось в «Спартаке», а с другими командами он взял трофеи. Если ты тренер, без везения никак. Но, если выбирать тренера для «Спартака», я выберу Карпина, – сказал бывший форвард «Спартака».

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