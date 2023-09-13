Эменике о «Спартаке»: «Карпин был лучше Эмери – держал раздевалку, травил шутки, любил игроков. Унаи всем оказался чужд, с ним команде было сложно – не играл я, Дзюба, другие лидеры»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Унаи Эмери Эммануэль Эменике Футбол

Эммануэль Эменике остался недоволен работой Унаи Эмери в «Спартаке».

– Жалеешь, что так ничего и не выиграл со «Спартаком»?

– Да, это досадно. Но есть причины, почему так вышло.

– Какие?

– При Карпине каждый знал, чего хочет, футболисты бились за тренера и клуб. Валерия сменил Эмери и поменял абсолютно всю систему, игроков, поставил испанский стиль игры. Он всем оказался чужд, команде было сложно с Унаи – не играл я, Дзюба, другие лидеры.

Уверенно скажу: Карпин был лучше Эмери. Он держал раздевалку, травил шутки и любил своих футболистов. Мы готовы были побеждать кого угодно ради Карпина. Но не ради Эмери.

– Так ведь Унаи выиграл четыре Лиги Европы.

– Да, но Эмери – счастливчик. У него не получилось в «Спартаке», а с другими командами он взял трофеи. Если ты тренер, без везения никак. Но, если выбирать тренера для «Спартака», я выберу Карпина, – сказал бывший форвард «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Тренер должен тренировать я всегда думала, оказывается хороший тренер тот, кто шутки травит, пивко вместе пропустит, епт
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
А другой скажем команде, тоже не играл, ты, Дзюба, другие «лидеры». И он стал брать ЛЕ с завидным постоянством.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
Время показало кому еврокубки выигрывать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Хороший тамада и конкурсы интересные
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
карпин был лучше эмери, он держал раздевалку и травил шутки...
ну так шёл бы он в квн, а не в тренеры.
игра сборной россии наглядно показывает, что в квн у него получилось бы лучше.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feelthedroom@mail.ru
Ответ Михаил Опякин
Тренер должен тренировать я всегда думала, оказывается хороший тренер тот, кто шутки травит, пивко вместе пропустит, епт
Ну и?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
А Эмери наверное о нем уже и не помнит, если спросить не упоминая Спартак в разговоре наверняка будет пауза с ответом)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Михаил Опякин
Тренер должен тренировать я всегда думала, оказывается хороший тренер тот, кто шутки травит, пивко вместе пропустит, епт
Так Эмери и тренирует. Лиги Европы щелкал как орешки, достойная работа в топ-клубах.
А Карпин шуточками и тд так и остался на +- одном уровне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
А потом выясняется, тренеришко что-то там выиграл... Но кому-то было некомфортно. Так что тренер должен обеспечивать комфорт, питание и релакс.
Да, с Карпиндоса сигареты. Ну чо уж там...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Абдрахимов
Ну это естественно!! Карпин тренер Сборной России, Ростова. А чего добился Эмери???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Только Валера как тренер оказался не очень. Баска в Спартаке не поняли. Каждый бывший спартаковец считал своим долгом назвать его дилетантом, тренеришкой и недоразумением. Эмери не стал говорить про клуб что-то плохое, хотя его явно подсиживал Карпин. Стал тренером Севильи и трижды подряд выиграл Лигу Европы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Толку то от его умения держать раздевалку и харизмы. Зачем выстраивать отношения в раздевалке так, что вроде и хозяин, а вроде и научить игроков командным взаимодействиям не в состоянии. Дай больше свободы, убери своё эго немного в тень, может наконец благодаря игрокам и выиграешь что-нибудь.
При держателе раздевалки была драка стенка на стенку в перерыве игры
https://www.sports.ru/football/1046845920.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Ответ Михаил Опякин
Тренер должен тренировать я всегда думала, оказывается хороший тренер тот, кто шутки травит, пивко вместе пропустит, епт
И шашлык-машлык приготовит ✌🏻☺️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну и?
По пивку, Валера, епт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Карпин травил шутки, а Эмери просто счастливчик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergspartak
Все правильно, выиграв в одном месте - не значит что выиграешь в другом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramin Mamedov
вот это везунчик) целых 4 раза повезло с разными командами выиграть Лигу Европы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihei4
Начался прогрев аудитории и подготовка к назначению Валеры вместо Абаскаля. Карпину в Ростове скучно, в сборной ловить нечего, поэтому возвращение в Спартак вполне логично. Скриньте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я ясные дни оставляю себе
Толку то от его умения держать раздевалку и харизмы. Зачем выстраивать отношения в раздевалке так, что вроде и хозяин, а вроде и научить игроков командным взаимодействиям не в состоянии. Дай больше свободы, убери своё эго немного в тень, может наконец благодаря игрокам и выиграешь что-нибудь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheItalian204
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТимТалер
Что и не советовал валить из Спартака ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Зюбин
Да, а Черчесов сильнее Капина....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
У Эма проблемы с памятью? Он не играл потому что физуха переписанного негра не позволяла - травма на травме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Унаи Эмери: подержи мое пиво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
"Да, но Эмери – счастливчик. У него не получилось в «Спартаке», а с другими командами он взял трофеи. Если ты тренер, без везения никак. Но, если выбирать тренера для «Спартака», я выберу Карпина" - что означает этот поток сознания? Просто набор шаблонных фраз какой-то. Вроде называет трофеи Эмери удачей, но потом пытается съехать, что Спартак - это особая команда. Зачем тогда было говорить про удачу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий