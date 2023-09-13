Депутат Журова предложила провести матч России с КНДР: «Кто нам запрещает? Не думаю, что у нас беда с соперниками»

Теги Сборная России по футболу Светлана Журова Государственная дума Сборная КНДР по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Светлана Журова предложила провести футбольный матч между Россией и КНДР.

«Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прям беда с соперниками, я бы не рассматривала это так.

Считаю, что нам надо просто внутри страны играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды. Не обязательно совершенно играть на международном уровне.

Давайте говорить честно, мы разве когда-то сильно играли с каким-то там командами, кроме чемпионатов мира и отборов? Понятно, когда сборная России играла и когда ряд наших клубов проходили какие-то соревнования, Лига чемпионов и так далее.

Но ведь это было не так прям, что мы были в иностранной футбольной повестке. Мы больше внутри. Надо нашим болельщикам показывать красивую игру. И укрепляться между командами, тренироваться нормально, играть. Чтобы наши команды хорошо играли, традиционно наши команды», — сказала депутат Госдумы РФ.

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58 комментариев

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savik-A.M.
ну вот , наконец то толковая мысль , а далее и Эритрея
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Саша Пушкин
Ответ savik-A.M.
ну вот , наконец то толковая мысль , а далее и Эритрея
А телевизоры в каждой из стран потом, независимо от результата матча Россия- КНДР, могут рассказать об уверенной победе своей команды.
Беспроигрышный вариант, короче.
+68
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Alex
Битва диктаторов. Победитель получит плошку риса и ядерную бомбу
+42
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ЛыСъ
Молодец какая. Да полно подобных топ-сборных. Сборная Ливии например, Сирии(выездной матч будет не простым), с Суданом, Сомали те же.
Главное, с таблетками ей не переусердствовать.
+26
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Любезный Коссутий
после этой новости, многие воспользуются советом Валеры
+16
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Nikita Fokanov
"Надо внутри страны сильно играть" - а зачем? Если не для соревнования с международными соперниками, то какой смысл внутри страны играть "сильно" и "хорошо"? РПЛ - не лига уровня НБА в баскетболе,, чтобы сюда стремились топы, чтобы победа здесь котировалась
+17
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iPatrick
Повесточка "Мы ни в какой не изоляции" начинает меняться на "Просто смиритесь"
+12
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Bigbadaboom
Ответ ЛыСъ
Молодец какая. Да полно подобных топ-сборных. Сборная Ливии например, Сирии(выездной матч будет не простым), с Суданом, Сомали те же. Главное, с таблетками ей не переусердствовать.
Ну и в конце концов можно провести супер-серию с европейской Беларусью.
+13
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Ярик01
Ответ Bigbadaboom
Ну и в конце концов можно провести супер-серию с европейской Беларусью.
Белоруссия полноценный участник футбольных соревнований, нафиг им с Россией возиться
+12
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777-mego
некоторые граждане заслуживают того что происходит и им точно нужно устроить КНДР 2.0, чтобы отдуши хлебнули всего. ну я дальше история расставит все по местам
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Ебздрогыч
По северокорейскому телевидению скажут, что это финал чемпионата мира по футболу. Хотя, боюсь, и по нашему тоже самое скажут
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.ru
Света, шла бы ты на коньках покаталась, что ли...
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Саша Пушкин
Ответ BaldFraud
Это фейк был.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
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Valeriy Komarow
Пока у нас такие депутаты, и в стране и в спорте у нас всегда будет беда...
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Тухель
Отличный план если ни с кем не играть, то никому не проиграешь. Потом раз в год проводить товарняк со вторым составом олимпийской сборной Ирана по футболу, побеждать там и шикарно. Таким образом встанет футбол с колен. Еще бы запретить просмотр непатриотичного футбола, чтобы все наслаждались только своим и вообще ляпота, заживем
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дима Зезуль
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А её создатель очень сильно об этом пожалел.
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Никита Алексеев
У нас беда с головой у чиновников
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Черный Дворник
"Мы больше внутри"...нда.......
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Enamorado de Argentina.
у нас нет беды с соперниками. у нас есть беда с депутатами
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catcher69
Ответ Никита Алексеев
У нас беда с головой у чиновников
это у них наследственное....
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Игорь Пичугин
Вроде она конькобежка, а не боксёрша, как Валуеву в голову не прилетало, а пургу несёт.
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Синий туман
Последний абзац просто нечто.Что значит "укрепляться между командами?" Какие команды "традиционно наши"? Или у нас есть не наши команды?
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Михайловский технарь
Чего мелочиться. Можно полноценный турнир организовать: КНДР, Сомали, Сирия, Афганистан, Эритрея, Судан, ну и Беларусь с Россией.
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Бронислав Каминский
Ответ Михайловский технарь
Чего мелочиться. Можно полноценный турнир организовать: КНДР, Сомали, Сирия, Афганистан, Эритрея, Судан, ну и Беларусь с Россией.
Летом должны были играть в кубке Центрально Азии,как раз с Афганом))
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Ярик01
Кто вам раньше запрещал с ними играть
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