Ким Чен Ын с дочерью посетил футбольный матч. До этого они вместе были на параде, где глава КНДР представил межконтинентальную баллистическую ракету

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью посетил футбольный матч.

Матч состоялся в честь Ким Чен Ира, покойного отца Ким Чен Ына. В день рождения Ким Чен Ира, 16 февраля, в КНДР отмечается День сияющей звезды. Вместе с Днем Солнца, днем рождения его отца Ким Ир Сена, этот день считается важным общегосударственным праздником.

Государственные медиа заявили, что присутствие Ким Чен Ына и его «любимой» дочери Ким Чжу Э, которой, предположительно, около 10 лет, добавило матчу «радость и волнение».

Это уже шестое по счету публичное появление лидера Северной Кореи с дочерью. До этого они были вместе 9 февраля на параде в честь 75-летия армии КНДР, где Ким Чен Ын представил твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.