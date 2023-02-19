Ким Чен Ын с дочерью посетил футбольный матч. До этого они вместе были на параде, где глава КНДР представил межконтинентальную баллистическую ракету

Теги Сборная КНДР по футболу высшая лига КНДР Политика Ким Чен Ын Футбол

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью посетил футбольный матч.

Матч состоялся в честь Ким Чен Ира, покойного отца Ким Чен Ына. В день рождения Ким Чен Ира, 16 февраля, в КНДР отмечается День сияющей звезды. Вместе с Днем Солнца, днем рождения его отца Ким Ир Сена, этот день считается важным общегосударственным праздником.

Государственные медиа заявили, что присутствие Ким Чен Ына и его «любимой» дочери Ким Чжу Э, которой, предположительно, около 10 лет, добавило матчу «радость и волнение».

Это уже шестое по счету публичное появление лидера Северной Кореи с дочерью. До этого они были вместе 9 февраля на параде в честь 75-летия армии КНДР, где Ким Чен Ын представил твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.

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28 комментариев

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Маршал Чой Бол Сан
и соевые куколды напряглись. Прекрасный СПОРТИВНЫЙ сайт. главное о лгбт и демократии. кайф же....куколды, у вас все будет хорошо, релоканты вы мои))))
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serginho07
Накуя на этом сайте эта новость? 🤷‍♀️
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Мари Хуан
Ответ Adeen
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не ниже майора значит
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Юрий Антонович
Читал,что его генералы скучают по нему даже во сне.По-моему это степень лизоблюдства.Наверное с таким же рвением они бы замочили его.
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Adeen
Ответ Adeen
У дочки, поди, звание уже не ниже капитана.
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a2wai
Ну посетил и посетил.
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Adeen
У дочки, поди, звание уже не ниже капитана.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Подкатывает после просмотра матча с Ираном? PS: вообще хз,для кого эта новость... Без подробнейшего фотоотчёта на главной ХД
Теперь новости о дружественных странах будут каждый день
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ARIGAMI ARIGAMI
Не завидно Северной Кореи
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Вадим Черентаев
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
хочешь зятем стать?
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Андрей Климов
кто же будет в топах комментов, либерашки или патриоты ?)
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Dmitry Koway
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
видно не голодает
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blaugrano
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
А сколько звёзд у бравых генералов. Из боевых сражений не вылезают!
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
Симпатичные усики у неё☺️
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Брэд Либил
ну что ж, чемпион мира по приплетанию определён досрочно
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vjp6cmm2f9
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
Фото есть, а где дочка?
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софочка
Ответ Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери: https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
На квокку похожа
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gukmamop
И для генерации комментов хорошая новость, и для продвижения повестки
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Любезный Коссутий
наше недалекое будущее: Влад Пу Тин, с любимым внуком, от женщины №2, посещает какое-то спортивное мероприятие, испытав по пути пару анлоговнетовых ракет, приведя холопов в радость и волнение
+2
-6
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Zieppi
Если вдруг у кого друг попросит ссылку на фото дочери:
https://e3.365dm.com/23/02/1600x900/skynews-north-korea-kimg-jong-un_6061316.jpg?20230218043053
+7
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Konstantin Frolov
Таким образом можно абсолютно любую новость приплести, куча известных людей ходят на футбольные матчи 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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AlexOlenev
Что других спортивных новостей уже нет?
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nick-basil
Наш процесс идет бодро в этом направлении.
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Барсик Юрана
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Artem Piatkov
Почему КНДР ещё не в ОДКБ?
Вроде ж голосуют всегда против "антироссийских резолюций" и в военном плане тесное сотрудничество
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