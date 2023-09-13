В «Барсе» считают, что Гюндоган избежал серьезной травмы, хотя он уходил с поля в слезах

В «Барселоне» считают, что Илкай Гюндоган избежал серьезной травмы.

Полузащитник сборной Германии покинул поле на 25-й минуте товарищеской игры против Франции. При этом он держался за левую часть поясницы. Повреждение связано с его падением после прыжка в борьбе за мяч. Хавбек покидал поле в слезах.

Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе считаю, что травма не выглядела серьезной. В «Барсе» проведут дополнительное обследование, однако они настроены оптимистично.

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