В «Барсе» считают, что Гюндоган избежал серьезной травмы, хотя он уходил с поля в слезах
В «Барселоне» считают, что Илкай Гюндоган избежал серьезной травмы.
Полузащитник сборной Германии покинул поле на 25-й минуте товарищеской игры против Франции. При этом он держался за левую часть поясницы. Повреждение связано с его падением после прыжка в борьбе за мяч. Хавбек покидал поле в слезах.
Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе считаю, что травма Гюндогана не выглядела серьезной. В «Барсе» проведут дополнительное обследование, однако они настроены оптимистично.
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