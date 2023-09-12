Жоау Канселу: «Барселона» – клуб моей мечты, тут играли мои кумиры. Попасть сюда было тяжело»
Жоау Канселу прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Барселону».
«Я сделаю все, чтобы проявить себя в «Барселоне». Я буду стараться показывать свою игру, свое мастерство, пользуясь при этом помощью партнеров, потому что нуждаюсь в ней, а также потому, что у нас очень сильный состав. Надеюсь, сезон получится отличным.
У нас очень молодая команда. С кем-то, как Ферраном Торресом и Гюндоганом, я уже был знаком прежде. Меня очень тепло приняли. Мы сможем добиться больших успехов только в том случае, если у нас получится настоящая команда.
Тренер дает мне определенную свободу, и мне это нравится. Мне нравится как смещаться к центру, так и оставаться на фланге. Я подстроюсь под его требования.
Я всегда с нетерпением жду матчей за «Барселону» и хочу показать фанатам и тем, кто в меня верил, насколько тяжело было попасть в «Барсу». Я хочу добиться чего-то большого с этим клубом, потому что всегда мечтал за него играть. Это клуб моей мечты, и все мои друзья знают, что мои кумиры выступали за «Барселону», – сказал защитник, арендованный у «Ман Сити».
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