Жоау Канселу: «Барселона» – клуб моей мечты, тут играли мои кумиры. Попасть сюда было тяжело»

Теги Барселона Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Жоау Канселу Ферран Торрес Футбол

Жоау Канселу прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Барселону».

«Я сделаю все, чтобы проявить себя в «Барселоне». Я буду стараться показывать свою игру, свое мастерство, пользуясь при этом помощью партнеров, потому что нуждаюсь в ней, а также потому, что у нас очень сильный состав. Надеюсь, сезон получится отличным.

У нас очень молодая команда. С кем-то, как Ферраном Торресом и Гюндоганом, я уже был знаком прежде. Меня очень тепло приняли. Мы сможем добиться больших успехов только в том случае, если у нас получится настоящая команда.

Тренер дает мне определенную свободу, и мне это нравится. Мне нравится как смещаться к центру, так и оставаться на фланге. Я подстроюсь под его требования.

Я всегда с нетерпением жду матчей за «Барселону» и хочу показать фанатам и тем, кто в меня верил, насколько тяжело было попасть в «Барсу». Я хочу добиться чего-то большого с этим клубом, потому что всегда мечтал за него играть. Это клуб моей мечты, и все мои друзья знают, что мои кумиры выступали за «Барселону», – сказал защитник, арендованный у «Ман Сити».

У «Барсы» рекордное трансферное окно. Но есть нюанс

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11 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
хотелось бы "ушастого" как можно быстрее...
Помню с каким нетерпением ждал финал с Арсеналом..
С топовым Анри. Никогда ту ночь не забуду.
Праздновали всем двором.
Кстати фаны Реала тоже с нами сидели.
Надеюсь Лапорта наладит команду по "производству кубков"
Болельщики верят что всё наладится!
+13
-3
+10
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ljolik888
Главное чтобы Конселу показал свою лучшую игру и принёс много побед . Ждём и надеемся
+4
-1
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Вячеслав Новиков
Удачи в команде
+1
0
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OldCityFan
Попасть сюда было тяжело, пришлось переругаться со всеми
+4
-4
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red hikkikomori
Да, да, да, очередной "за эмблему"
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-1
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Роман
Ответ Barsa! bolshe chem klub
хотелось бы "ушастого" как можно быстрее... Помню с каким нетерпением ждал финал с Арсеналом.. С топовым Анри. Никогда ту ночь не забуду. Праздновали всем двором. Кстати фаны Реала тоже с нами сидели. Надеюсь Лапорта наладит команду по "производству кубков" Болельщики верят что всё наладится!
с Ла Лиги начали брать кубки, пару сезонов окрепнуть молодняку в плей-офф и можно пробовать брать ЛЧ
0
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