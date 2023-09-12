Гюндоган травмировал спину, упав в матче Германии с Францией. Хавбек уходил с поля в слезах

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Илкай Гюндоган Здоровье Футбол

Илкай Гюндоган получил травму в матче за сборную Германии.

Полузащитник покинул поле на 25-й минуте товарищеской игры против Франции (1:0, второй тайм). При этом он держался за левую часть поясницы. Повреждение, вероятно, связано с его падением после прыжка в борьбе за мяч.

Diario Sport отмечает, что хавбек, представляющий «Барселону», покидал поле в слезах.

В текущем сезоне Гюндоган провел в Ла Лиге 4 игры и отдал 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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консультант_ральф
А ведь только начал адаптироваться и проявлять себя в матчах за Барсу
+11
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AnMe
Б……………………..
Одни только маты, сказать больше нечего (
+10
-2
+8
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Amalfitano
Он эту спину еще 9 лет назад лечил в Крыму. У него еще с молодости проблемы со спиной.
+9
-4
+5
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2vdhrvmmzf
Как обычно после сборных у Барсы с травмами возвращаются
+4
0
+4
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whereissuso
Ответ консультант_ральф
А ведь только начал адаптироваться и проявлять себя в матчах за Барсу
там прошло-то 4 матча
+1
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Однажды в Космосе
Да что ж такое...?? жаль парня
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Евгений Дмитриченко
Это его больное место, если я ничего не путаю.
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Алекс Мелкумян
Ответ Amalfitano
Он эту спину еще 9 лет назад лечил в Крыму. У него еще с молодости проблемы со спиной.
В Боруссии сезон из-за этого пропускал, и по моему не один, когда в МС переходил у него вообще репутация травмата была, ну слава богу долгое время не всплывало, бегал играл нормально
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Dayti
Ответ Кабулов Zavqiddin
нормально
У тебя видимо нет
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