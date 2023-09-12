Гюндоган травмировал спину, упав в матче Германии с Францией. Хавбек уходил с поля в слезах

Илкай Гюндоган получил травму в матче за сборную Германии.

Полузащитник покинул поле на 25-й минуте товарищеской игры против (1:0, второй тайм). При этом он держался за левую часть поясницы. Повреждение, вероятно, связано с его падением после прыжка в борьбе за мяч.

Diario Sport отмечает, что хавбек, представляющий «Барселону», покидал поле в слезах.

В текущем сезоне провел в 4 игры и отдал 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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