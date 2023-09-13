Где смотреть Манчестер Юнайтед – Брайтон, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 16 сентября
В субботу, 16 сентября, сыграют Манчестер Юнайтед и Брайтон в 5 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Брайтон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
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