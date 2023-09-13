В субботу, 16 сентября, сыграют Манчестер Юнайтед и Брайтон в 5 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Брайтон

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед: все новости

Брайтон: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч МЮ – Брайтон

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰