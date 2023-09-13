Одна часть английских спортивных фанатов следит за регбийной сборной во Франции. Другая до поры до времени наблюдала за командой Гарета Саутгейта, а теперь вернется к клубным играм. 16 сентября в «Театре мечты» будет представление с участием «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона». Эрик тен Хаг против Роберто Де Дзерби.

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МЮ

Прошедший немало зон турбулентности в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» будет в этом сезоне играть в Лиге чемпионов, куда попал с 3-го места. После 4 туров АПЛ ситуация у команды тен Хага неважная: 11-е место, две победы и два поражения, 6 очков в активе. Победы и неудачи чередуются: победа над «Вулвз» (1:0) и поражение от «Тоттенхэма» (2:0), победа над «Ноттингем Форест» (3:2) и поражение от «Арсенала» (1:3). С учётом предстоящих лигочемпионских игр результат слабый.

Тен Хаагу надо брать очки, но не забывать о сыгранности: с июля капитаном является Бруну Фернандеш, который сменил на этом посту Харри Магуайра. Магуайр, кстати, в период матчей сборных успел и Зинченко прозевать, и в свои ворота срезал мяч в игре с шотландцами. Один Антони отстранён от тренировок по факту возможного уголовного преследования, другому Антони по фамилии Марсьяль припоминают ужасную для форварда результативность.

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Брайтон

Этот сезон для «Брайтона» будет историческим, потому что впервые в истории клуб сыграет в еврокубках. Ему предстоят игры в групповом этапе Лиги Европы, куда он попал, заняв 6-е место. Но сейчас все разговоры о предстоящем матче с «МЮ», поэтому посмотрим, что сейчас в активе у «чаек». А находятся они после четырёх туров опять же на 6-м месте: три победы и одно поражение.

Сначала «чайки» вынесли со счётом 4:1 «Лутон Таун», который впервые в своей истории вообще попал в АПЛ. Точно с таким же счётом прилетело и «Вулвз», которые пропустили от «МЮ» всего один мяч. Ну а потом были два раза 3:1: в первом случае «Брайтон» проиграл «Вест Хэму», а во втором взял верх над «Ньюкаслом». Что ж, промежуточный результат неплохой, но впереди их ждут более сложные игры.

Прогноз

Google-запрос выдал, помимо даты матча и положения команд, вот такие шансы на исход: победа «МЮ» – 45%, победа «Брайтона» – 30%, ничья – 25%. Насколько это совпадает с видением исходов в букмекерской конторе типа BetBoom?

BetBoom констатирует, что оценка примерно такая же: кэф 2.11 на победу тен Хаага, кэф 3.09 на победу Де Дзерби, кэф 4.14 на ничью. Разница в 5% между ничьей и победой «Брайтона» эквивалентна 1.05 пунктам, на которые отличаются два кэфа. Впрочем, возможно, что букмекеры делают «Брайтону» скидку на его дебют в еврокубках, а у «МЮ» учитывают околофутбольные скандалы.

Что касается тотала, то здесь два наиболее предпочтительных варианта по версии BetBoom – тотал больше 3.5 за 2.13 и тотал меньше 3.5 за 1.76. Рассчитывать ли на голы Рэшфорда? Вопрос сложный, так как форварду «МЮ» досталось от Стюарта Пирса за блеклую игру против Шотландии. Можно также выбрать ставку тотал больше 2.5 за 1.41, если вы не хотите рисковать, или тотал меньше 2.5 за 3.01, если вы просто не верите в то, что тен Хаг выдаст богатый на события матч. Впрочем, тоталы больше 2.5 успешно пробивались в играх «Брайтона» (пару раз было больше 3.5), так что «чайки» могут тоже хорошую созидательную игру показать.

Что касается личных тоталов, то у «МЮ» вполне вероятен тотал больше 1.5 за 1.66 (можно и на тотал меньше этой отметки за 2.22 поставить). У «Брайтона» можно выбрать тотал больше 0.5 за 1.2 (если вы сомневаетесь, будет ли вообще гол в их исполнении), можно поставить на тотал больше 1.5 с кэфом 2.09, а можно на тотал меньше 1.5 с кэфом 1.74 (всё-таки не стоит думать, что команда сохранила все установки и настройки, которые ей успешно задал Грэм Поттер).

Что касается фор, то здесь предпочтительна фора с цифрой 0.5: минусовая у команды Эрика тен Хага за 2.13 и плюсовая у команды Роберто Де Дзерби за 1.76. Ну а если брать нулевые форы, то перевес будет уже в пользу кэфа на фору «МЮ»: 1.64 против 2.33.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 за 1.76.

Если вы сомневаетесь, кто одержит победу в этом матче (а букмекеры всё-таки решили немного уравнять шансы), то лучше поставьте на тотал. Возможно, что это тот случай, когда «МЮ» попытается одержать победу малой кровью или же «Брайтон» попытается не рисковать и сыграть от обороны.

Где смотреть матч МЮ – Брайтон

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