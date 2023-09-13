Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Если бы не искусственные тепличные условия, многие бы сделали это. Мы уезжали молодыми, поэтому 10-15 лет играли на высоком уровне»

Александр Мостовой считает, что не все российские игроки смогут уехать в другие лиги.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) посоветовал футболистам уезжать из в другие чемпионаты.

«Этот совет я давал еще лет 15 назад, когда еще наши ребята были более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы.

Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы», – сказал бывший игрок сборной России.

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