Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Если бы не искусственные тепличные условия, многие бы сделали это. Мы уезжали молодыми, поэтому 10-15 лет играли на высоком уровне»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой считает, что не все российские игроки смогут уехать в другие лиги.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в другие чемпионаты.

«Этот совет я давал еще лет 15 назад, когда еще наши ребята были более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы.

Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы», – сказал бывший игрок сборной России.

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5 комментариев

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ASH11
"Мы уезжали, когда Советский Союз развалился" - вот ключевые слова. 15 лет назад ничего не предвещало, футбол купался в деньгах. Ну, и результаты какие-никакие были - 2 Кубка Уефа, полуфинал Евро. В этом смысле, Мостовой мог о таком только мечтать. Естественно, никто не хотел просто уезжать в аутсайдеры-середняки в Европе, когда и тут неплохо было.
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Оригинальный Ник
Вы уезжали, потому что страна была в разрухе и зп нормальную не платили. Сейчас бы хрен кто уехал из того поколения
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Михо
Здесь совершенно прав. В «сытые нулевые» да и после, зп игроков РПЛ вообще не соответствовала их уровню. Где то читал что в 2014 году Кокорин зарабатывал больше чем Томас Мюллер, игроки все же немного разного уровня
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R Kukhov
Ну так езжал бы уже тренировать, в не тепличных условия, хотя стоп
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rigobersong
Ответ ASH11
"Мы уезжали, когда Советский Союз развалился" - вот ключевые слова. 15 лет назад ничего не предвещало, футбол купался в деньгах. Ну, и результаты какие-никакие были - 2 Кубка Уефа, полуфинал Евро. В этом смысле, Мостовой мог о таком только мечтать. Естественно, никто не хотел просто уезжать в аутсайдеры-середняки в Европе, когда и тут неплохо было.
А закончил Мостовой вообще вылетом в Сегунду:)
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