Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Если бы не искусственные тепличные условия, многие бы сделали это. Мы уезжали молодыми, поэтому 10-15 лет играли на высоком уровне»
Александр Мостовой считает, что не все российские игроки смогут уехать в другие лиги.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в другие чемпионаты.
«Этот совет я давал еще лет 15 назад, когда еще наши ребята были более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы.
Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы», – сказал бывший игрок сборной России.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
5 комментариев