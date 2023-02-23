Бруну об изменениях в «МЮ» при тен Хаге: «Ты либо делаешь, либо вылетаешь. Так было с Роналду и Санчо. Когда Рэшфорд остался в запасе, мы все такие: «Вау»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Футбол

Бруну Фернандеш рассказал о подходе Эрика тен Хага к работе с «Ман Юнайтед».

– Насколько важна фигура тренера? Что изменилось при нем?

– Это требования, требования. Ты либо делаешь это, либо вылетаешь и не играешь. Сначала все воспринималось как-то так: «Ты будешь делать это? Или нет? А если большой игрок не будет это делать, что ты с ним сделаешь?» И он делал это. Он делал это много раз. Он сделал это с Криштиану Роналду, он сделал это с Джейдоном Санчо. С Маркусом Рэшфордом – тоже.

И в большие моменты тоже. К матчу с «Вулвс» Маркус подошел, возможно, в лучшей форме, но сделал что-то не так, и тренер просто оставил его в запасе (перед той игрой Рэшфорд проспал и опоздал на собрание – Sports.ru). И все такие: «Вау».

Сначала мы все подумали: «Как же так, он нужен нам». А потом стало ясно, что так и должно быть. Потому что иначе молодые игроки будут смотреть на все это и думать: «Пф, если он ничего не делает с ними, то в следующий раз он не сделает ничего со мной».

К Рэшфорду предъявляются высокие требования. Он должен быть стабильным. Во всем. Не только в игре, в голах, в общем уровне выступлений, но и за пределами поля. Маркус принял это, начал матч на скамейке и забил победный гол. Конец истории. А потом они с Рэшфордом уходили с поля вместе, улыбаясь.

Ты же тоже отец, так что понимаешь. Иногда в доме нужно устанавливать правила. Если этого не сделать, то очень скоро дети станут хозяевами дома, – с улыбкой сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Рио Фердинанду.

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33 комментария

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Айлин 1990
Тен Хаг молодец. Убрал балласта и все пошло.
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андрэ
ахахаха значит когда Криш был на лавке это было норм))) бедный Кртштиянка
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Cearvm
Ну так Рэшфорд в итоге разыгрался. Чуть ли не лучший сезон в его карьере.
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Jaxongir Shodiev
А с Антони что? Спиннер стабильно выходит в основе, хотя никакого толку от него нет. Все критиковали Погба, но только вот у Погба были хотя бы какие-то яркие моменты, в у этого бразила лишь сборник фейлов, как у Магваера
+1
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QWertY
Ответ dimamak10
Мне кажется он работал не меньше остальных , думаю он остался таким же фанатом тренировок , а сбежал так как не смирился с ролью запасного
Он именно что работал меньше остальных. Тен Хаг не раз отмечал его плохую форму по ходу сезона
+3
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dimamak10
Ответ blaugrano
Так вот почему Примадон сбежал. Работать заставляли...
Мне кажется он работал не меньше остальных , думаю он остался таким же фанатом тренировок , а сбежал так как не смирился с ролью запасного
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QWertY
Четко сказал)
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AF007
То, как Тен Хаг разделался с ботоксным выродком - это вершина тактики и стратегии. Бенитес, Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник - замыкатель вытурил всех. Тен Хагу хватило 3 месяца, чтобы победить этого монстра
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Блуждающий странник
Ответ Natan Pilkin
Уж такие руины... Меньше чем месяцев за девять до его прихода болельщики МЮ говорили: Оле возродил МЮ, заново создал команду, вернул величие и дух... А тут бац бац один неполный сезон и, оказывается, это были руины.
А что это если не руины? Команда закончила сезон с худшей разницей забитых с 1990-ых годов. Всю концовку прошлого сезона МЮ выглядел как аутсайдер АПЛ, начало этого сезона тоже было тяжелым, а сейчас МЮ претендент на титулы и обыгрывает топов стабильно чего не было давно. Тен Хаг считал Роналду проблемой и он её решил, сейчас МЮ очень хорош это нельзя отрицать и заслуга в этом прежде всего тренера. Решил проблему с физикой, решил проблему с отсутствием прессинга, с проблемами в обороне
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Under
Ответ Evergreen
Мне почему-то казалось, что на таком уровне это база. А как было тогда у остальных тренеров? Не хочешь делать, что тренер говорит – не делаешь и все норм?
Да, но только если ты самый красивый в команде
+4
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Natan Pilkin
Ответ Блуждающий странник
Он уже доказал свой уровень в Аяксе, собрав одну из самых симпатичных команд последних 10 лет. Сейчас пришел в МЮ и команда находится в огненной форме, идут в лидерах в АПЛ, борются за два кубка и играют лучше будущего чемпиона Испании. Итак понятно, что тренер с большой буквы, авторитет среди игроков МЮ огромен. Это даже если не смотреть на руины, в которые он пришел
Уж такие руины...

Меньше чем месяцев за девять до его прихода болельщики МЮ говорили: Оле возродил МЮ, заново создал команду, вернул величие и дух...

А тут бац бац один неполный сезон и, оказывается, это были руины.
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-3
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fellx
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Сергей Орлов
Вообще, конечно, поражает, что взрослые спортсмены-мужики удивляются наличием дисциплины в профессиональном клубе.
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Mayer
Ответ Александр Янтранов
Судя по тону и сравнению, Сульшер и Рагник совсем расслабили игроков.
Рангника сливали, это очевидно
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Александр Янтранов
Судя по тону и сравнению, Сульшер и Рагник совсем расслабили игроков.
По факту. По крайней мере точно был фактор любимчиков
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Сослан Сохиев
Ответ на войне как на войне
Авторитет - это уважение. А уважение - это не Ханг. Ханг - это маленький гитлер с местячковыми амбициями
Всё ещё полыхает?
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Сослан Сохиев
Ответ на войне как на войне
За 200 миллионами? Ханг бы за ними пополз на брюхе
Хнык хнык.
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yrok77
Ответ Отец Абду
Ну он уже отправил одного игрока в СА, это больше чем трофей:)
бред
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Игорь Климов
Как только Тен Хаг выставил за дверь этого токсичного Кринжа7, так у МЮ улучшились результаты и появились победы.
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Александр Янтранов
Судя по тону и сравнению, Сульшер и Рагник совсем расслабили игроков.
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на войне как на войне
Ответ Манюшный
Наконец-то современный тренер с авторитетом появился.
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на войне как на войне
Ответ Отец Абду
Ну он уже отправил одного игрока в СА, это больше чем трофей:)
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blaugrano
Так вот почему Примадон сбежал. Работать заставляли...
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Волан-Де-Морт - лучше!
Это Пеп вчера )))
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Evergreen
Мне почему-то казалось, что на таком уровне это база.
А как было тогда у остальных тренеров? Не хочешь делать, что тренер говорит – не делаешь и все норм?
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