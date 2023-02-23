Бруну об изменениях в «МЮ» при тен Хаге: «Ты либо делаешь, либо вылетаешь. Так было с Роналду и Санчо. Когда Рэшфорд остался в запасе, мы все такие: «Вау»

рассказал о подходе Эрика тен к работе с « ».

– Насколько важна фигура тренера? Что изменилось при нем?

– Это требования, требования. Ты либо делаешь это, либо вылетаешь и не играешь. Сначала все воспринималось как-то так: «Ты будешь делать это? Или нет? А если большой игрок не будет это делать, что ты с ним сделаешь?» И он делал это. Он делал это много раз. Он сделал это с , он сделал это с . С Маркусом Рэшфордом – тоже.

И в большие моменты тоже. К матчу с «Вулвс» Маркус подошел, возможно, в лучшей форме, но сделал что-то не так, и тренер просто оставил его в запасе (перед той игрой Рэшфорд проспал и опоздал на собрание – Sports.ru). И все такие: «Вау».

Сначала мы все подумали: «Как же так, он нужен нам». А потом стало ясно, что так и должно быть. Потому что иначе молодые игроки будут смотреть на все это и думать: «Пф, если он ничего не делает с ними, то в следующий раз он не сделает ничего со мной».

К Рэшфорду предъявляются высокие требования. Он должен быть стабильным. Во всем. Не только в игре, в голах, в общем уровне выступлений, но и за пределами поля. Маркус принял это, начал матч на скамейке и забил победный гол. Конец истории. А потом они с Рэшфордом уходили с поля вместе, улыбаясь.

Ты же тоже отец, так что понимаешь. Иногда в доме нужно устанавливать правила. Если этого не сделать, то очень скоро дети станут хозяевами дома, – с улыбкой сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Рио Фердинанду.