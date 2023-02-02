Рой Кин: «Уход Роналду помог «МЮ» и тен Хагу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб, нужно было разбираться еще летом»

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Рой Кин премьер-лига Англия Хуан Мата Аль-Наср Эр-Рияд Неманя Матич Поль Погба Джесси Лингард Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин считает, что уход Криштиану Роналду и других игроков пошел на пользу «Манчестер Юнайтед».

«Уход пяти-шести игроков стал ключевым моментом [сезона]. Погба, Мата, Матич, Лингард знали, что уходят, их контракты истекали, и я думаю, что это не помогало клубу. Сейчас в «МЮ» определенно чувствуется новая энергия.

Думаю, что уход Роналду помог тренеру и клубу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб во второй половине сезона. С этим нужно было разобраться еще летом. Роналду явно не собирался сидеть на скамейке запасных и радоваться этому.

Теперь они разобрались с ситуацией, и она больше не давит на клуб. Но также [помог] и уход 5-6 парней, Кавани в их числе. Запасные и второстепенные игроки должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они высасывают энергию», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире Sky Sports.

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21 комментарий

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на войне как на войне
Ответ Диер Ташкент
Рона изначально вообще не должно было быть в МЮ. ОГС большую ошибку совершил тогда. Надо было дать подлецу перейти в сити. Зря только зп ведомость загружали
Это Криштиану совершил ошибку, согласившись на эмоциях в МЮ. Надо было или в Юве остаться, или искать что-то другое. Фергюсон сбил с толку
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Диер Ташкент
Рона изначально вообще не должно было быть в МЮ. ОГС большую ошибку совершил тогда. Надо было дать подлецу перейти в сити. Зря только зп ведомость загружали
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на войне как на войне
Ответ vel
А пока Роналду был в МЮ, Рой капал на мозги, что такой игрок должен играть.. Но стоило команде Ден Хаага продолжить выигрывать еще убедительнее после ухода португала, воно как заговорил. Оказывается, раньше надо было от него избавляться ☝🏻 Только задним умом крепок Рой.. )
Он и не сказал, что Роналду не должен играть. Сказано, что на скамейке не должен быть. Вы читать умеете или только фантазировать?
Надо было отпускать Роналду прошлым летом, когда он попросил клуб расторгнуть контракт. Кто помешал? Глейзеры. Зачем? Вопрос Глейзерам или примем слова Эрдогана?
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Freedoms
Что и следовало доказать. Бывшие игроки мю могут только нести всякую ересь, критиковать, но когда доказывают обратное меняют обувь в мгновение ока
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на войне как на войне
Благодарите Челси, Тотенхем и Ливерпуль! А может ханг их попросил поддержать в первый год?
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vel
А пока Роналду был в МЮ, Рой капал на мозги, что такой игрок должен играть.. Но стоило команде Ден Хаага продолжить выигрывать еще убедительнее после ухода португала, воно как заговорил. Оказывается, раньше надо было от него избавляться ☝🏻
Только задним умом крепок Рой.. )
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Алексей Поляков
Не нужно гнать на Кавани, хорошо выполнял свою работу.
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Dm Kznts
кверти, не ной )
не у всех глаза так видят как у тебя :)
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Decard Show
Ничего особенного. Просто надо признать спад у других топовых команд. Если бы были на пике все топ-6 мы бы уверено занимали 6-7 место, что в принципе привычно для мю! В прошлом сезоне Португалец7 соло тащил этого недокоманды что в АПЛ и что в ЛЧ как мог несмотря на возвраст! В итоге гиены мю Португальца7 сделали козлом отпущения, рад что Криш красиво ушел вытирав ногу об красного тряпку под названием МУ
Будем честны что Португалец7 по совокупности и по всех аспектах выше стоят чем мю
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Dm Kznts
Ответ Пирс Морган
Рой Кин стал некрасивым и не получит открытку на Рождество
ахахаха
+1
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Denis242424
Святая простота. Что значит разбираться летом? Роналду не собирался идти на мороз. Когда он оказался никому не нужен, он хотел опять вернуться на полных правах, и командовать парадом - т.е. выходить в стартовом составе на полную игру. СА выбрал от безысходности. Ему даже в МЛС нельзя, там сразу заметут по делу об изнасил. Сейчас он зубы сцепил, изображает лояльность к чемп. пустыни.
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Леонид Ботвинник
Ответ Пирс Морган
Рой Кин стал некрасивым и не получит открытку на Рождество
Самое последнее о чем переживает Кин - это о своей красоте. И о чужой тоже . Так было всегда. )))
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QWertY
Ответ rooney1990
Ну так сначала все так и было. Только после прихода ТХ стало понятно что он разваливает атмосферу в команде..
Мне и адекватным людям, у которых есть глаза до возвращения в МЮ было ясно, что команда пойдет по наклонной.
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Konstantin Meerov
МЮ зацепит пару кубков и тогда даже Пирс Морган, накатив Капитана Моргана, выдаст оплеуху Рончику.
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rooney1990
Ответ QWertY
Переобувальщик похлеще местных индивидов, которые сначала топили за Кришти, писали мне какой он киллер, как тащит МЮ, а потом по классике поменяли обувь) Димасик кузнец и Черная тюльпанка в их числе)
Ну так сначала все так и было. Только после прихода ТХ стало понятно что он разваливает атмосферу в команде..
+2
-2
0
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Пирс Морган
Ответ QWertY
Переобувальщик похлеще местных индивидов, которые сначала топили за Кришти, писали мне какой он киллер, как тащит МЮ, а потом по классике поменяли обувь) Димасик кузнец и Черная тюльпанка в их числе)
Никогда не было и вот опять
+1
-1
0
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QWertY
Переобувальщик похлеще местных индивидов, которые сначала топили за Кришти, писали мне какой он киллер, как тащит МЮ, а потом по классике поменяли обувь)
Димасик кузнец и Черная тюльпанка в их числе)
+14
-9
+5
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felipe89
Довлеть - быть достаточным, для кого-то, удовлетворять. А ваш редактор умный малый. Даже гуглить пришлось)
+1
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Совесть Черданцева
Вот и всё...
Теперь Рой даже более некрасивый чем Руни
+2
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cektor
якорь ушел и мю расправил плечи ))
+1
-1
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Пирс Морган
Рой Кин стал некрасивым и не получит открытку на Рождество
+17
-5
+12
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