Рой Кин: «Уход Роналду помог «МЮ» и тен Хагу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб, нужно было разбираться еще летом»

Рой Кин считает, что уход и других игроков пошел на пользу « ».

«Уход пяти-шести игроков стал ключевым моментом [сезона]. Погба, , , Лингард знали, что уходят, их контракты истекали, и я думаю, что это не помогало клубу. Сейчас в «МЮ» определенно чувствуется новая энергия.

Думаю, что уход Роналду помог тренеру и клубу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб во второй половине сезона. С этим нужно было разобраться еще летом. Роналду явно не собирался сидеть на скамейке запасных и радоваться этому.

Теперь они разобрались с ситуацией, и она больше не давит на клуб. Но также [помог] и уход 5-6 парней, в их числе. Запасные и второстепенные игроки должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они высасывают энергию», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире Sky Sports.