Рой Кин: «Уход Роналду помог «МЮ» и тен Хагу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб, нужно было разбираться еще летом»
Рой Кин считает, что уход Криштиану Роналду и других игроков пошел на пользу «Манчестер Юнайтед».
«Уход пяти-шести игроков стал ключевым моментом [сезона]. Погба, Мата, Матич, Лингард знали, что уходят, их контракты истекали, и я думаю, что это не помогало клубу. Сейчас в «МЮ» определенно чувствуется новая энергия.
Думаю, что уход Роналду помог тренеру и клубу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб во второй половине сезона. С этим нужно было разобраться еще летом. Роналду явно не собирался сидеть на скамейке запасных и радоваться этому.
Теперь они разобрались с ситуацией, и она больше не давит на клуб. Но также [помог] и уход 5-6 парней, Кавани в их числе. Запасные и второстепенные игроки должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они высасывают энергию», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире Sky Sports.
Надо было отпускать Роналду прошлым летом, когда он попросил клуб расторгнуть контракт. Кто помешал? Глейзеры. Зачем? Вопрос Глейзерам или примем слова Эрдогана?
Только задним умом крепок Рой.. )
не у всех глаза так видят как у тебя :)
Будем честны что Португалец7 по совокупности и по всех аспектах выше стоят чем мю
Димасик кузнец и Черная тюльпанка в их числе)
Теперь Рой даже более некрасивый чем Руни