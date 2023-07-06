Дарио Срна: «Если Трубин уйдет из «Шахтера», то, как Мудрик, в топ-клуб и за крупную сумму. Он один из лучших вратарей Европы, предложений много»

Теги Интер Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия серия А Италия Николай Матвиенко Георгий Судаков Артем Бондаренко Анатолий Трубин Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна сравнил Анатолия Трубина с Михаилом Мудриком, обсуждая возможный уход голкипера.

Сообщалось, что «Интер» может купить украинца, если продаст Андре Онана.

«На данный момент Трубин – один из лучших вратарей Европы. Ему только 21 год, он молод, но уже провел 17 матчей в Лиге чемпионов и получил опыт. Он готов к переходу в большой клуб.

Трубин готов играть в Италии, но также и в Англии и Франции. Он вратарь на будущее.

У него много предложений, мы общаемся со многими клубами, но всем нужно понять одну вещь: если он уйдет из «Шахтера», то в топ-клуб и за крупную сумму, как это было с Мудриком, как будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко в дальнейшем.

Мы не обсуждаем цену. Желающие его подписать сами решают, сколько предложить, а потом мы решаем, устраивает ли нас такая сумма.

Время у нас есть. У нас молодая команда, мы хотим расти. Если Трубин уйдет, то в большой клуб и за большие деньги», – сказал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью La Gazzetta dello Sport.

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23 комментария

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Talgat Ergeshov
есть у них хоть какая-то позиция,в котором нет одного из лучших игроков европы?
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Криштиану Роналду
Вчерашняя игра против Испании просадила ему ценник в несколько раз.
+20
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Caerly
Угу, где там Лунин?
+13
-2
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GuruFutbola
Ответ Talgat Ergeshov
есть у них хоть какая-то позиция,в котором нет одного из лучших игроков европы?
Болбой, но это не точно)
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giant
А ничего что у него через год контракт закончится и продлевать он его не намерен. У вас конечно молодая команда, но по Трубину конкретно время поджимает
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Vova0105
😂😂😂
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Андрюха с района
Как же не хочется, чтобы он переходил в Интер) Будет слабым звеном в клубе) Лучше уж грузина или итальянца из Аталанты) А в идеале - Онану оставить) Но чудному Симе подавай Лукаку)
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Overkiller
Ну а что такой скептицизм? Как минимум, по количеству забитых мячей он Мудрику может и не уступить в новом сезоне )
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Spartakus1984
Вряд ли после Мудрика много дадут хоть за кого то
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Чёрный тюльпан
После вчерашнего матча тот же Интер 100 подумает, нужен ли им такой голкипер вместо Онаны. Уж лучше грузина из Валенсии купить, там Лим дурной за копейки всех раздаёт, а тут с годом контракта Шахтёр ещё думает, что снова в лотерею выиграли, как с Мудриком. Кто-то, конечно, скажет, что неудачный матч у любого голкипера есть, а Анатолий ещё молод, но тогда аналогичное можно сказать и про его выступление в паре матчей ЛЧ, когда тащил. Я вон насмотрелся вдоволь матчей МЮ, когда против всякие заурядные киперы матч жизни выдавали, не пропуская в свои ворота после десятков ударов в створ.
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юра георгиевский
Это, который по пять мячей пропускает ...... ?!
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deadjoker
Шо, опять в Челси?
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Скотт Саммерс
А как там карьера у предыдущего лучшего вратаря Европы - Лунина? Небось в основе Реала пылит?
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Arseniy Illar
Дарио походу не в курсе, что у Трубина контракт до лета 24 и он в Европу очень хочет, то есть удержать его не получится, + его вчерашний "перфоманс" снизил его котировки раза в 2,его бы за 20 спихнуть, было бы в радость!
+ в Европе уже есть кейс Лунина, который по таланту оценивался не хуже, а в итоге похоронил карьеру и я думаю, что европейские менеджеры на это обратили внимание
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Joey Ramone
Как временная замена если только и точно не за большие деньги.
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Сахарный ватник
Ну хз. Вчера вынимал из всех точек от испанцев.
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Николай Корягин
После Мудрика ни кто уже на такое не поведется, даже Челси
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Cemal Mustafaoglu
Срна был классный игрок, но это сумасшедшая переоценка своих игроков еще скажется на нем, если уже не сказалась
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