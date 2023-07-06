Дарио Срна: «Если Трубин уйдет из «Шахтера», то, как Мудрик, в топ-клуб и за крупную сумму. Он один из лучших вратарей Европы, предложений много»
Дарио Срна сравнил Анатолия Трубина с Михаилом Мудриком, обсуждая возможный уход голкипера.
Сообщалось, что «Интер» может купить украинца, если продаст Андре Онана.
«На данный момент Трубин – один из лучших вратарей Европы. Ему только 21 год, он молод, но уже провел 17 матчей в Лиге чемпионов и получил опыт. Он готов к переходу в большой клуб.
Трубин готов играть в Италии, но также и в Англии и Франции. Он вратарь на будущее.
У него много предложений, мы общаемся со многими клубами, но всем нужно понять одну вещь: если он уйдет из «Шахтера», то в топ-клуб и за крупную сумму, как это было с Мудриком, как будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко в дальнейшем.
Мы не обсуждаем цену. Желающие его подписать сами решают, сколько предложить, а потом мы решаем, устраивает ли нас такая сумма.
Время у нас есть. У нас молодая команда, мы хотим расти. Если Трубин уйдет, то в большой клуб и за большие деньги», – сказал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью La Gazzetta dello Sport.
+ в Европе уже есть кейс Лунина, который по таланту оценивался не хуже, а в итоге похоронил карьеру и я думаю, что европейские менеджеры на это обратили внимание