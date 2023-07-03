Мудрик о 3:1 с Францией U21: «Украина была лучше, наша цель – кубок. Судаков в «Челси»? Было бы здорово»

Михаил Мудрик отметил превосходство Украины над Францией (3:1) в матче молодежного Евро.

– Все классно. Сегодня мы были лучше французов, сегодня мы радуемся – но только сегодня. Наша цель – выиграть кубок. Шаг за шагом.

– Не могу не спросить о пасе, который ты отдал на Судакова. Как увидел?

– Он правильно сказал в интервью, что обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Продаю его просто.

– Мы ждем теперь в « »?

– Было бы здорово.

– Как настраиваться на игру с Испанией, что менять?

– Мы сто процентов еще посмотрим эту игру с Испанией. Это для нас это будет как лист бумаги, на котором все написано, как нам будет лучше против них играть, – передает украинская Tribuna.com слова полузащитника в эфире канала «Суспільне».