Мудрик о 3:1 с Францией U21: «Украина была лучше, наша цель – кубок. Судаков в «Челси»? Было бы здорово»
Михаил Мудрик отметил превосходство Украины над Францией (3:1) в матче молодежного Евро.
– Все классно. Сегодня мы были лучше французов, сегодня мы радуемся – но только сегодня. Наша цель – выиграть кубок. Шаг за шагом.
– Не могу не спросить о пасе, который ты отдал на Судакова. Как увидел?
– Он правильно сказал в интервью, что обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Продаю его просто.
– Мы ждем теперь Судакова в «Челси»?
– Было бы здорово.
– Как настраиваться на игру с Испанией, что менять?
– Мы сто процентов еще посмотрим эту игру с Испанией. Это для нас это будет как лист бумаги, на котором все написано, как нам будет лучше против них играть, – передает украинская Tribuna.com слова полузащитника в эфире канала «Суспільне».
Имея меньше моментов, но при этом воспользовавшись всем тем, что дал сделать соперник - однозначно заслужено в полуфинале.
Чисто его футбол, его тренер.
Ну или в клуб такого калибра.
А по тактике 2й тайм украинцы канеш переиграли, тренерская работа.
Ну и хочется отметить третий гол украинцев, тут в отличие от взрслого футбола был профессионализм спокйствие и хлоднокровие.