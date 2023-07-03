Мудрик о 3:1 с Францией U21: «Украина была лучше, наша цель – кубок. Судаков в «Челси»? Было бы здорово»

Теги Челси сборная Украины U-21 Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия сборная Франции U-21 сборная Испании U-21 Евро U-21 2023 Георгий Судаков Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик отметил превосходство Украины над Францией (3:1) в матче молодежного Евро.

– Все классно. Сегодня мы были лучше французов, сегодня мы радуемся – но только сегодня. Наша цель – выиграть кубок. Шаг за шагом.

– Не могу не спросить о пасе, который ты отдал на Судакова. Как увидел?

– Он правильно сказал в интервью, что обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Продаю его просто.

– Мы ждем теперь Судакова в «Челси»?

– Было бы здорово.

– Как настраиваться на игру с Испанией, что менять?

– Мы сто процентов еще посмотрим эту игру с Испанией. Это для нас это будет как лист бумаги, на котором все написано, как нам будет лучше против них играть, – передает украинская Tribuna.com слова полузащитника в эфире канала «Суспільне».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ну с точки зрения футбола, Украина переиграла французов.
Имея меньше моментов, но при этом воспользовавшись всем тем, что дал сделать соперник - однозначно заслужено в полуфинале.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Судакова бы в Брайтон к Де Дзерби.
Чисто его футбол, его тренер.

Ну или в клуб такого калибра.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Акира_1
В сборной Мудрик норм играет, возможно с уменьшением состава Челси и места появления места в раздевалке + инструкции Поча, в Челси тоже что-то покажет
так пропасть в уровне между АПЛ и Евро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ведь ЧМ U-20 украинцы выиграли. Чем чёрт не шутит...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
В сборной Мудрик норм играет, возможно с уменьшением состава Челси и места появления места в раздевалке + инструкции Поча, в Челси тоже что-то покажет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Что бросилось в глаза по игре в отличие взрослого футбола - это количество браков, потерь и неточных передач с обеих сторон.
А по тактике 2й тайм украинцы канеш переиграли, тренерская работа.
Ну и хочется отметить третий гол украинцев, тут в отличие от взрслого футбола был профессионализм спокйствие и хлоднокровие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Ответ Mykytka
Ну с точки зрения футбола, Украина переиграла французов. Имея меньше моментов, но при этом воспользовавшись всем тем, что дал сделать соперник - однозначно заслужено в полуфинале.
Свой проблемный период, начало второго тайма - успешно пересидела. В остальное время уступала инициативу, но не более того. И креативность, и командное движение, и самоотдача - все по делу, французы не наиграли на победу от слова совсем. Они в отличие от украинцев своих лучших качеств не показали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
так пропасть в уровне между АПЛ и Евро
Ну пусть в Страсбур едет тогда, если он только против французов норм.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Ответ Акира_1
Ну пусть в Страсбур едет тогда, если он только против французов норм.
в АПЛ французов хватает, ему только в Арсенал времен Венгера нельзя было - пришлось бы играть с ними, а не против них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий