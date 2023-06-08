«Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Он покажет невероятный футбол, просто нужно время». Гендиректор «Шахтера» о вингере

Гендиректор «Шахтера» высказался о трудностях, которые Михаил Мудрик испытывает в «Челси».

«Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать его. Если бы, например, весь « » был хорош, а приехал и показал очень плохой футбол, это была бы другая история. Но я думаю, что сегодня «Челси» находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, они находятся в начале новой эры «Челси».

Таким образом, Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Я на 100% верю, что Мудрик отработает всю сумму и покажет невероятный футбол, когда придет новый тренер и увидит его, обратит на него внимание.

Я знаю его с тех пор, когда ему было 15-16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол он может показать. На данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро – это своего рода давление, и он хочет что-то показать, но когда ты хочешь это сделать, иногда ты ничего не можешь показать. С психологической точки зрения, ты должен быть спокоен, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой.

Он должен расти под руководством своего тренера. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», – сказал в интервью ESPN.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?