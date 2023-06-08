«Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Он покажет невероятный футбол, просто нужно время». Гендиректор «Шахтера» о вингере

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Михаил Мудрик Футбол

Гендиректор «Шахтера» высказался о трудностях, которые Михаил Мудрик испытывает в «Челси».

«Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать его. Если бы, например, весь «Челси» был хорош, а Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это была бы другая история. Но я думаю, что сегодня «Челси» находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, они находятся в начале новой эры «Челси».

Таким образом, Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Я на 100% верю, что Мудрик отработает всю сумму и покажет невероятный футбол, когда придет новый тренер и увидит его, обратит на него внимание.

Я знаю его с тех пор, когда ему было 15-16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол он может показать. На данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро – это своего рода давление, и он хочет что-то показать, но когда ты хочешь это сделать, иногда ты ничего не можешь показать. С психологической точки зрения, ты должен быть спокоен, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой.

Он должен расти под руководством своего тренера. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», – сказал Сергей Палкин в интервью ESPN. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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94 комментария

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teg91
Зинченко хотя бы может врага слезами затопить, от Мудрика толку вообще 0
+172
-11
+161
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utsh44psmr
Украина поставляет оружие НАТО. Это что-то новенькое.
+87
-10
+77
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Аркадий Аркадич
Ну чисто теоретически, если кидаться им в соперников - возможно чем то он и поможет.
+63
-6
+57
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blaugrano
Оружие заключается в том, что когда соперники видят кудесника Мудрика на поле и вспоминают его ценник, то заливаются истеричным смехом и не могут нормально играть.
+42
-2
+40
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KozlikX
Украине вечно нужно время, то для контранступления, то ждать когда мудрик заиграет , чёт опять кидаловом попахивает
+43
-8
+35
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Strepto
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Ответ KozlikX
Украине вечно нужно время, то для контранступления, то ждать когда мудрик заиграет , чёт опять кидаловом попахивает
Врать, это у них генетика
+35
-7
+28
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Enchanter WIZZARD
За последние пару тройку дней, техники ВСУ сгорело на 250 млн. долларов. Придется ещё 3-4 новых мудриков продавать
+17
-4
+13
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besik
Так, осталось еще Дудю запилить с ним интервью и считай ценник оправдан в чистую )
+12
0
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Теннисный абсолют
Мудрик - это прям как украинский контрнахрюк.
Разговоров уйма, а на деле - пшик.
+11
0
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Cliff Booth
Sports, а чего нет новости о "теплом привете" от Мудрика? Да и про Ващука новостей не было. За то сотое однотипное интервью Палкина-Срны (нужно подчеркнуть) тут как тут.
+12
-1
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B737NG
Ответ teg91
Зинченко хотя бы может врага слезами затопить, от Мудрика толку вообще 0
Он может рычаги остальным дёргать
+13
-4
+9
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NIK7478
"Сейчас у Мудрика ничего не получается, но он покажет!". Ничего он не покажет. Пойдет по арендам, но про него не забудут, ибо контракт аж на 8 лет, вроде как.
+9
0
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Алекс Ну
Нормуль они так впарили кота в мешке.
+7
0
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Bartez1986
когда придет новый тренер (с) он за новостями не следит?
+7
-1
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Водяра
Мудрик это клоун а не оружие.
+4
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Юрий Гаврилов
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Попал в Челси из-за политической конъюнктуры.
Всё, что нужно знать о Мудрике.
+7
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Sla Slo
Ответ Bartez1986
когда придет новый тренер (с) он за новостями не следит?
"придет новый тренер и увидит его.". этот новый тренер его ещё не увидел.
+4
0
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OldRedWhite
Ответ B737NG
Он может рычаги остальным дёргать
Ни слова про Дзюбу !
Это низко !
+10
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+3
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Sla Slo
Что ж, впарили за 100 млн, не говорить же теперь всю правду ..
+3
0
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Любитель побеждать
Леопард завтрашнего дня
+3
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Strepto
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ OldRedWhite
Вот Вы все шутите , а Мудрик то ( как я только прочитал) родом из Харьковской области ! А это Восток Украины . Так что он - считай русский человек !
Не, не. Зеленский сказал, кто себя считает русским, может валить в Россию...
+3
0
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Lol Ko
Какой воинственный гендиректор. Зачем же они продали вундервафлю?
+3
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Николай Васильков
Ответ Cliff Booth
Sports, а чего нет новости о "теплом привете" от Мудрика? Да и про Ващука новостей не было. За то сотое однотипное интервью Палкина-Срны (нужно подчеркнуть) тут как тут.
Про Миколенко в своё время тоже не было. Это чтоб не дай Бог люди не поняли, что они отнюдь не "невинные овечки", какими их многие считают. Тут так не принято, понимать надо)
+4
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Owen_the_Simple
>он хочет что-то показать, но когда ты хочешь это сделать, иногда ты ничего не можешь показать

Фантастика. Школа риторики имени Кличко
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Михаил Стентор
Для аренд в Витесс, разве что. Клоунада а не трансфер.
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