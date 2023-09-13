Экс-капитан «Барсы» Попеску об остановке игры Румынии из-за баннеров: «Является ли Косово частью Сербии – не наше дело! Политику надо оставлять за стадионом»

Экс-защитник сборной Румынии осудил действия фанатов команды на игре с Косово.

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.

«Я никогда не пойму такого поведения фанатов, которые не понимают своей задачи. Они должны поддерживать национальную команду, но мы, к сожалению, столкнулись с такой ситуацией. Кажется, матч сборной прерывался впервые. Надеюсь, такого не повторится.

Люди на трибунах должны понимать, что это спортивное мероприятие, футбольное, а не политическое. Политику надо оставлять за вратами стадиона. Мы любим свою команду и не должны ей вредить. Какое отношение она имеет к политическим вопросам? Является ли Косово частью Сербии – это не наше дело! Такой лозунг не должен попадать на стадион. Здесь надо поддерживать любимую команду. Зачем ей вредить?

Как там называется эта группа? «Объединены триколором» (Uniți sub tricolor)? Это означает, что триколор надо поддерживать, поддерживать цвета формы, которую носят парни. А эти люди им вредят. Они отыгрываются на собственной команде? Я такого не понимаю, извините! Все, что относится к нашему флагу, должно получать поддержку.

У каждого есть свои политические предпочтения, но брать их с собой на спортивное мероприятие не надо», – сказал бывший капитан «Барселоны» .

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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