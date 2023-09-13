Экс-капитан «Барсы» Попеску об остановке игры Румынии из-за баннеров: «Является ли Косово частью Сербии – не наше дело! Политику надо оставлять за стадионом»

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Экс-защитник сборной Румынии осудил действия фанатов команды на игре с Косово.

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.

«Я никогда не пойму такого поведения фанатов, которые не понимают своей задачи. Они должны поддерживать национальную команду, но мы, к сожалению, столкнулись с такой ситуацией. Кажется, матч сборной прерывался впервые. Надеюсь, такого не повторится.

Люди на трибунах должны понимать, что это спортивное мероприятие, футбольное, а не политическое. Политику надо оставлять за вратами стадиона. Мы любим свою команду и не должны ей вредить. Какое отношение она имеет к политическим вопросам? Является ли Косово частью Сербии – это не наше дело! Такой лозунг не должен попадать на стадион. Здесь надо поддерживать любимую команду. Зачем ей вредить?

Как там называется эта группа? «Объединены триколором» (Uniți sub tricolor)? Это означает, что триколор надо поддерживать, поддерживать цвета формы, которую носят парни. А эти люди им вредят. Они отыгрываются на собственной команде? Я такого не понимаю, извините! Все, что относится к нашему флагу, должно получать поддержку.

У каждого есть свои политические предпочтения, но брать их с собой на спортивное мероприятие не надо», – сказал бывший капитан «Барселоны» Георге Попеску.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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33 комментария

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Ramin Nuriev
Ответ Edwin_Hubble
Но это же вы, электорат геостратега, в том числе из всех экранов тв, кричите «спорт вне политики». Или это другое? Это ответ Риго, запретивший отвечать себе)
Какой еще электорат геостратега? Спорт вне политики - олимпийский принцип придуманный не в России. Болт на этот принцип положен тоже явно не российским электоратом. Или вы кричалки ультрас , которые никак на пользу хозяевам стадиона пойти не могут , сравниваете с исключением страны со всех возможных турниров ? Ладно б румыния отказалась проводить игру с Косово и тут это все начали поддерживать, так нет же вы поведение группы ничего не решающих людей сравниваете с решениями на уровне полной изоляции страны от всего международного спорта.
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heyoka
Ответ Edwin_Hubble
Изначально Россия активно поддерживала деятельность НАТО на территории Югославии, в том числе голосуя за все резолюции СБ ООН по Югославии, что изначально вылилось и в поддержку большей части предложений НАТО по Косово. Так, Виталий Чуркин, будучи представителем РФ на переговорах, заявил, что «Сербов охватило военное безумие», а также, будучи представителем России по вопросам бывшей Югославии, неоднократно заявлял о том, что «только совместными силами американцев, британцев, русских и других можно добиться мира в Югославии». Ярким ознаменованием политики России в ситуации по бывшей Югославии ознаменовала резолюция СБ ООН № 1199 (и связанные с нею другие резолюции), которая, будучи активно поддерживаемой Россией, напрямую обвиняла Югославию в совершении массовых военных преступлений и чисток, а также, подтверждая нарушения международных соглашений со стороны Югославии, требовала немедленного перемирия и прекращения огня. В том числе, это демонстрировал и МИД (до января 1996 года), а также политический деятель Андрей Козырев. Однако, в связи со сменой аппарата МИД РФ и назначением антизападно настроенного Примакова на должность премьер-министра, политика РФ кардинально перевернулась, равно как и ситуация по перемирию в Югославии. Как итог, Россия демонстративно отвергла резолюции ООН по Косово, спровоцировав правительство Милошевича на более агрессивные действия, в том числе позволив ему отказаться от соглашений в Рамбуйе и отхода от перемирия за счёт получения поддержки России, а следовательно и вето в СБ ООН. Таким образом, как считается рядом исследователей, в том числе и самим НАТО, причиной бомбардировок в том числе можно считать и резкую смену риторики России из-за смены премьер-министра. После окончания бомбардировок Россия вновь вернётся на курс поддержки НАТО после отставки Примакова с поста премьер-министра, приняв резолюцию ООН 1244 которая закрепит итоги бомбардировок, приведёт к выводу войск Югославии и вводу контингента войск НАТО в Косово, тем самым де-факто легитимизировав действия НАТО. Чтобы освежить или проинформировать местных патриотов, как россиюшка любила братушек сербов.
Освежить получилось, но вот потерялась одна деталь. Для большинства действующих патриотов ельцинский период - позор и предательство. И Путин, да и то не сразу, стал возвращать в Россию правильные ценности. Так что, тут скорее у тебя получилось им поддакнуть, ведь это 99-й год, даже если Путин уже был не последним человеком, но явно еще не решающим что-то важное, ведь презиком был другой человек. Не загружай сильно свой мозг, просто прими к сведению) В Сербии, кстати, несильно Ельцина любят тож)
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Код да Винчи
Ответ Ramin Nuriev
Какой еще электорат геостратега? Спорт вне политики - олимпийский принцип придуманный не в России. Болт на этот принцип положен тоже явно не российским электоратом. Или вы кричалки ультрас , которые никак на пользу хозяевам стадиона пойти не могут , сравниваете с исключением страны со всех возможных турниров ? Ладно б румыния отказалась проводить игру с Косово и тут это все начали поддерживать, так нет же вы поведение группы ничего не решающих людей сравниваете с решениями на уровне полной изоляции страны от всего международного спорта.
Каждому лозунгу своё время. Когда-то "Спорт вне политики" был прогрессивным слоганом, сейчас, кто его говорит, или тупой, или ангажированный. Вечные слоганы только в Библии, хотя я - атеист, но ’не убий’ сказано на века.
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heyoka
Ответ оле - топ юрген - клоп
Человек волен выражать свою позицию в любом месте, если при этом не происходит никаких насильственных действий с его стороны и соблюдаются все рамки закона Я же говорю, для тебя это слишком сложно
Ну да имеет. Нет никакого закона, запрещающего громко хохотать на похоронах. В принципе, можно. Но неадекватно. Хотя, в идеале никто не может подобное запретить. В реальности же прилетит быстро, думаю)
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оле - топ юрген - клоп
Ответ damondiamond
вот эти челы приостановили матч почти на час, воспользовавшись, как ты говоришь, свободой слова - то есть это лишний час горел свет на стадионе, дольше работал стафф целого стадиона, транспорт наверняка ждал окончания матча, чтобы развезти фанов, и еще куча всяких проблем - было бы неплохо все эти деньги повесить на этих челов, которые решили высказать свою политическую позицию на спортивном мероприятии
«Эти челы» вывесили баннер, они не выбегали на поле, не били футболистов сборной Косово, в чем их вина касательно простоя в матче?
На что обиделись косовары? На правду?
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damondiamond
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ты можешь сколько угодно гуглить и читать про слово «свобода» Но, если ты при этой самой свободе никогда не жил, то тебе и во век этого не понять
я не в России живу, успокойся) и реально погугли, что такое свобода слова, тебе станет понятнее, чего ожидать от людей
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Data Architector
Ответ Крыс Пол
Косово - это Югославия!
Упокой, Господи, её душу...
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damondiamond
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ладно, чувствую я не пробью это совковое мышление, всего доброго
ля, так меня ещё никто не окорблял) давай, удачи)
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damondiamond
Ответ оле - топ юрген - клоп
Человек волен выражать свою позицию в любом месте, если при этом не происходит никаких насильственных действий с его стороны и соблюдаются все рамки закона Я же говорю, для тебя это слишком сложно
если ты находишься один, то сколько угодно, но если ты находишься в обществе, ты обязан уважать его правила, где далеко не каждый хочет слышать твою свободу слова, особенно в не соответствующих для ее выражения местах
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оле - топ юрген - клоп
Ответ damondiamond
было бы странно, если бы ты пошел в магазин, а там тебя чуваки с плакатом встречали, что твой дом это не твой дом, а соседский, и весь магазин, и весь город должен об этом знать, что в любой момент ты можешь лишиться своего дома
Человек волен выражать свою позицию в любом месте, если при этом не происходит никаких насильственных действий с его стороны и соблюдаются все рамки закона
Я же говорю, для тебя это слишком сложно
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rigobersong
А как же свобода слова?:) Или в Европе свобода должна соответствовать принятой повестке?:))
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оле - топ юрген - клоп
Ответ damondiamond
ты хотя бы погугли понятие свобода слова, а так пока только на юношеский максимализм похоже - все знаю, но ни в чем не разбираюсь
Ты можешь сколько угодно гуглить и читать про слово «свобода»
Но, если ты при этой самой свободе никогда не жил, то тебе и во век этого не понять
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damondiamond
Ответ оле - топ юрген - клоп
Живя в России это очень сложно осознать, но ты попытайся
ты хотя бы погугли понятие свобода слова, а так пока только на юношеский максимализм похоже - все знаю, но ни в чем не разбираюсь
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Тимур Амонов
Ответ rigobersong
А как же свобода слова?:) Или в Европе свобода должна соответствовать принятой повестке?:))
Свобода — это про способность выбирать и принимать решения. Но надо помнить, что мы всё ещё живём в обществе, рядом с другими такими же людьми. А потому и свобода не может быть неограниченной, т. е. абсолютной. Делая выбор, человек должен понимать, к каким последствием он приведёт. Это называется ответственностью.
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Dmitriy Korchagin
Случались и у Барсы капитаны с воробьиным размером мозга - что тут скажешь 🤷‍♂️
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SPB Patriot
Дюков тоже так сказал. А толку?? Футбол, к сожалению = политика..
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Rio de Janeiro
Для любого порядочного человека Косово–Сербия
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Самый адовый Крикун
https://youtu.be/6PUZZUyz3mM?si=w3DINMKv-WDhw64U
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