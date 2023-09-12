Тренер России U21 Шабаров о матчах с Узбекистаном: «Игроки увидели ценность стандартов в современном футболе и насколько важно хорошо тренировать их»

Иван Шабаров оценил победу России U21 над Узбекистаном (2:0) в товарищеском матче.

– После победы всегда положительное настроение у футболистов. Основная задача на сбор была проверить игроков, вторая – победить. И ту, и другую задачу сегодня мы выполнили.

Конечно, первый тайм понравился больше, чем второй. Несмотря на удаление, соперник после него играл смелее, чем в полном составе. К сожалению, в конце игры у наших ворот было создано больше моментов, чем за всю игру до этого. Это оставило осадок.

Из положительного: приятно удивили некоторые ребята. Например те, кто вышел с первых минут. Они не играли первый матч. Были опасения, как они будут выглядеть, потому что на тренировках не все получалось, но они сыграли здорово.

И Егор Смелов выглядел неплохо, и крайние нападающие – Илья Ишков и Денис Пушкарев, и пара центральных защитников Герман Игнатов и Никита Бозов, и крайний защитник Алан Агаев выглядел неплохо. Алан в целом заслуживал провести на поле весь матч, но мы поменяли его, потому что хотели, чтобы сыграли все.

– Оба гола пришли со стандартов. Это порадовало, с учетом того, что в прошлом матче (3:3) со стандартов забивали нам?

– В прошлом матче мы все три мяча пропустили со стандартов. И сами забили один – после аута. Сегодня забили оба со штрафных. То есть из 8 мячей в двух матчах 6 пришли со стандартных положений.

Это показало игрокам ценность стандартов в современном футболе. Они увидели, насколько важно не просто отрабатывать, а именно хорошо тренировать стандарты. Потому что зачастую в тренировочном процессе мы видим, что игроки не очень собранно относятся к тренировке этого компонента игры.

– Есть ли план на будущее?

– Мы планируем провести сбор в следующее окно ФИФА – 9-17 октября. Не хочу говорить о возможных соперниках, так как пока идут переговоры, но если все сложится, то будут вызваны игроки и 2004, и 2005 года, – сказал главный тренер молодежной сборной России.

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